 Пристайко откроет дебаты Генассамблеи ООН, посвященные ситуации на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Во время дебатов будет затронута тема войны, которая длится уже шесть лет. Мы не можем позволить, чтобы эта тема сошла с обсуждения. Россия должна не только признать свою вину в развязывании этой войны, но и понести ответственность", - отметил накануне заседания Генассамблеи глава МИД Украины.

По словам Пристайко, перед дебатами у него были встречи с представителями Германии и Франции, "на помощь и поддержку которых мы рассчитываем".

Министр напомнил, что после Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря удалось осуществить обмен пленными с Российской Федерацией. Сейчас идет подготовка к очередному обмену, в результате которого в Украину должны вернуться около 200 человек.

"Этим мы завершим процесс обмена по принципу "всех на всех", - подчеркнул Пристайко, заметив, что другие вопросы, которые затрагивались на саммите, требуют дальнейшего решения.

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По словам министра, уже сейчас надо начинать подготовку к местным выборам на оккупированных территориях, которые должны состояться в октябре 2020 года.

"Мы не такие наивные и понимаем, что это сложно. Но если не начнем подготовку сейчас, то никогда не сможем их провести", - уверен глава МИД.

Он указал, что за шесть лет выборы на оккупированном Донбассе уже были пропущены дважды. Вместо этого местную власть назначает Россия. При этом, подчеркнул Пристайко, нельзя проводить выборы без получения контроля над границей.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что Минские соглашения остаются базовым документом для достижения мира, хотя и заключались изначально на один год, чтобы остановить гибель украинских военных.

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В то же время подписанные в Минске документы, по словам Пристайко, не идеальны и требуют изменений: "Некоторые изменения уже сделаны. Принята "формула Штайнмайера", достигнута договоренность об отводе сил в трех населенных пунктах".

Глава МИД также сообщил, что в рамках визита в Нью-Йорк ожидается его встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и представителями ряда стран в этой организации.