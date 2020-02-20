EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  219  3
Материалы по теме:
Все про:дебаты (399) МИД (5293) Нью-Йорк (161) ООН (2917) Пристайко (404)

 Пристайко откроет дебаты Генассамблеи ООН, посвященные ситуации на Донбассе

В четверг в Нью-Йорке состоятся дебаты Генеральной ассамблеи ООН, посвященные ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Откроет дебаты министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"Во время дебатов будет затронута тема войны, которая длится уже шесть лет. Мы не можем позволить, чтобы эта тема сошла с обсуждения. Россия должна не только признать свою вину в развязывании этой войны, но и понести ответственность", - отметил накануне заседания Генассамблеи глава МИД Украины.

По словам Пристайко, перед дебатами у него были встречи с представителями Германии и Франции, "на помощь и поддержку которых мы рассчитываем".

Министр напомнил, что после Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря удалось осуществить обмен пленными с Российской Федерацией. Сейчас идет подготовка к очередному обмену, в результате которого в Украину должны вернуться около 200 человек.

"Этим мы завершим процесс обмена по принципу "всех на всех", - подчеркнул Пристайко, заметив, что другие вопросы, которые затрагивались на саммите, требуют дальнейшего решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План по безопасности в Украине, предложенный в Мюнхене, известный как "12 шагов" не учитывает международное право, - Пристайко

По словам министра, уже сейчас надо начинать подготовку к местным выборам на оккупированных территориях, которые должны состояться в октябре 2020 года.

"Мы не такие наивные и понимаем, что это сложно. Но если не начнем подготовку сейчас, то никогда не сможем их провести", - уверен глава МИД.

Он указал, что за шесть лет выборы на оккупированном Донбассе уже были пропущены дважды. Вместо этого местную власть назначает Россия. При этом, подчеркнул Пристайко, нельзя проводить выборы без получения контроля над границей.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил, что Минские соглашения остаются базовым документом для достижения мира, хотя и заключались изначально на один год, чтобы остановить гибель украинских военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После местных выборов на Донбассе часть нынешних руководителей в ОРДЛО может сохранить свои посты, – Пристайко

В то же время подписанные в Минске документы, по словам Пристайко, не идеальны и требуют изменений: "Некоторые изменения уже сделаны. Принята "формула Штайнмайера", достигнута договоренность об отводе сил в трех населенных пунктах".

Глава МИД также сообщил, что в рамках визита в Нью-Йорк ожидается его встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и представителями ряда стран в этой организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3176803
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хто за шо, а Приставака знов за вибори...
 показать весь комментарий
 
Выборы на дамбасе уже были,там проголосовали за днр и лнр,что приставке не терпится запустить побольше сепаров в Раду? Сначала контроль над границей,украинские флаги на каждой сепарское избушке,а там видно будет,когда они будут готовы сделать выбор по украинскому законодательству.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх