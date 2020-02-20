 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2120 человек, инфицированы более 74,5 тыс., выздоровели - 16,3 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 74576 человек. Всего в мире - 75725. В свою очередь, выздоровели по последним данным 16330 человек.

Следует отметить, что примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не хочем того всього мати на Україні", - жители продолжают протест против размещения на Тернопольщине эвакуированных из Китая. ВИДЕО

Напомним, самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя в Киев. Он должен прибыть в аэропорт "Борисполь" не позднее 8:05 сегодня.

Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.