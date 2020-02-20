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 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2120 человек, инфицированы более 74,5 тыс., выздоровели - 16,3 тыс.

По состоянию на 5:50 четверга общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19 в Китае возросло до 2120 человек, еще 8 случаев смерти зафиксировано в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 74576 человек. Всего в мире - 75725. В свою очередь, выздоровели по последним данным 16330 человек.

Следует отметить, что примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

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Напомним, самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя в Киев. Он должен прибыть в аэропорт "Борисполь" не позднее 8:05 сегодня.

Кабмин просчитывает влияние коронавируса на украинскую экономику.

Источник: https://censor.net.ua/n3176801
 
 
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12 февраля было 1100 умерших !!! За 7 дней 1000 - статистика хреновая Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2120 человек, инфицированы более 74,5 тыс., выздоровели - 16,3 тыс. - Цензор.НЕТ 8501
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Idiotizm i inorirovanija strahov i opasenij bolshistva, otsustvie dazhe vidimosti usilij po predotvrasheniju epidemii budet prichinoj bunta i smeny vlasti v Ukraine! Est strah i opasenija, kotorye mogut obedenit vseh vne zavisimosti ot poloticheskih udrzhdenij, esli ludi napugany, to smetut vse i vseh na svoem putu! Penrostitelnaja oshibka Ze budet stoit emu i ego komande pozornogo smeshenija!
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https://www.bitchute.com/video/00CkyMwWWlIM/ не похоже это на грипп,люди падают замертво.
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А расскаывают всему миру что спал уровень заболеваемости.
Вот брехуны, это чтобы нефть поднялась и акции Китая...
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Десь і до нас коронавірус везуть, слава ЗЕ!
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