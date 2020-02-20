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 Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб

19 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была зафиксирована активность снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по  позициям ВСУ, а именно:

- неподалеку от Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов;
- рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 15 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия;
- рядом с Васильевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Красногоровка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- два раза в районе населенного пункта Луганское - из 82-мм миномета враг выпустил 6 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 6 мин.

"Вчера, 19 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли защитников Новомихайловки. 

"За текущие сутки потерь нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176800
 
 
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А когда "Говнокомандующий", в конце-концов, "выйдет из "кумара", и разберётся - у нас "правакация", или, всё-таки, продолжение войны?...
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ты же правильно написал "Говнокомандующий"....

Когда высшие офицеры ВСУ перестанут быть дерьмом и замутят какой нибудь путч...
По другому уже не получится я думаю...
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П"ять років, при розваленій армії і ВПК, могли "захищаться зброєю", а зараз, коли ВПК розвернутий і сформована професійна армія, "не готові"?!... Скажи чесно : МИ - це ВИ з "Блазнем", бо бздите... А Україна - готова...
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Сокира знадобиться зля інших цілей.
А одну ціль треба вішати як можна скоріше.
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"Ни в чем себе не отказывайте!" В Украине выплаты военным сократили в 12 раз

Министерство обороны Украины определило новый размер материальной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.

Так, согласно приказу "Про бюджетную политику Министерства обороны Украины на 2020 год" от 18 февраля, выплата уменьшилась почти в 12 раз. Ранее максимальный размер помощи равнялся месячному денежному обеспечению, теперь он равен только окладу за военное звание.

Например, до 2020 года лейтенант в Десантно-штурмовых войсках Украины получал порядка 15 500 гривен матпомощи. Согласно новому приказу, ему будут выплачивать 1 345 гривен в год. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

"При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания. Было: лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь. Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание. Стало: лейтенант - 1 345 гривен. И ни в чем себе не отказывайте", - отметил Бирюков.
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Сволочи какие, Сивуха платформу полирует, а эти негодяи все портят...
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Так...Не ломай ваши же тут мантры про "не стрелять".
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Наверно действительно ПОРА военным брать власть в свои руки!! И привести человека который понимает как управлять страной и при этом не сдает ее Ху@лу!! Иначе лишимся Украины!!
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Админ, вибачте, я матюки не вмію замальовувати Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб - Цензор.НЕТ 2035
Та й навіщо? Так яскравіше ситуація. Пише нібито досвідчена людина.
Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб - Цензор.НЕТ 9936
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Дохлий москаль, гарний москаль!!
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РАБссиянцы готовяться встретить 23 февраля,день совдеповской дохлой армии.
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Мавпа про план наступу на укропов, розірвав на шматки всю ординську пропаганду
https://pbs.twimg.com/media/ERIKu6HXYAE7tWV?format=jpg&name=900x900
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