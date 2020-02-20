 Посольство находится на постоянной связи со всеми оставшимися на территории провинции Хубэй украинцами, - Зеленко

Об этом заявила Громадському радіо пресс-секретарь министерства иностранных дел Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

Так она прокомментировала случай с украинкой Анастасией Зинченко, которой отказали в эвакуации из Ухани с собакой.

"Посольство несколько раз обращалось в уполномоченные органы КНР с просьбой предоставить возможность Зинченко вылететь вместе с ее любимцем, однако, ссылаясь на беспрецедентные карантинные мероприятия в Ухани, а также специальный эвакуационный характер рейса, китайские власти каждый раз отказывалась предоставить разрешение на перемещение через ее государственную границу собаки, о чем гражданке Украины сразу сообщалось сотрудниками посольства. После получения очередного обращения Анастасии в посольство по данному вопросу мы еще раз проработали с контролирующими органами Ухани вопрос ее эвакуации вместе с собакой. Однако, хотя госпожа Анастасия и другие граждане получили необходимые разрешения китайской стороны на эвакуацию, в эвакуации ее собачке китайские власти отказали, о чем немедленно проинформировали упомянутую гражданку", - сказала Зеленко.

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"Диппредставительством были предоставлены исчерпывающие консульско-правовые консультации о порядке вывоза домашних животных из Китая и их ввоза в Украину. В частности, гражданку проинформировали, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории Китайской Народной Республики является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Несмотря на рекомендации временно оставить Ухань, госпожа Анастасия окончательно приняла решение остаться в городе. Посольство находится на постоянной связи со всеми гражданами Украины, которые остаются на территории провинции Хубэй, и предоставляет им при необходимости всестороннюю помощь и содействие по всему комплексу вопросов", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Также издание, ссылаясь на источники в посольстве, сообщило, что более 30 украинцев по разным причинам остались в изолированном китайском городе Ухань. Деталей относительно причин этого не назвали.

Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.

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