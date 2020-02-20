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 Общество
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 Укрпочта ищет альтернативные пути для доставки посылок из Китая, - Смелянский

Получение посылок из Китая, несмотря на распространение коронавируса COVID-19, безопасно.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Но еще раз хочу заверить всех, что сегодня получение посылок из Китая безопасно", - сказал Смелянский.

Отвечая в эфире на вопросы зрителей, он также опроверг то, что коронавирус якобы может быть на посылках из Китая.

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"Нет. Он не остается... Мы каждое утро получаем бюллетень, что это безопасно принимать или не принимать... Поэтому еще раз: вирус не остается на посылках", - отметил гендиректор Укрпочты.

Он также акцентировал на том, что китайские партнеры следят за качеством доставки, и если Укрпочта будет плохо доставлять посылки, Alibaba не будет с ней работать.

"Укрпочта стала второй в мире в этом году по темпам роста объемов из Китая. Поэтому, наверное, не так плохо мы работаем. И мы продолжаем их получать... Мы их доставляем, но прорабатываем альтернативные пути, поскольку пассажирские самолеты прекращают летать. Мы работаем с нашими партнерами из других почт мира. Арендуем грузовые самолеты, летящие в страны Европы, а мы оттуда грузовиками доставляем в Украину", - проинформировал Смелянский.

Напомним, АО "Укрпочта" предупредила о возможном увеличении сроков транзита почтовой корреспонденции и посылок между Украиной и Китаем из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний.

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В то же время, с 12 февраля прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен.

Источник: https://censor.net.ua/n3176793
 
 
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Через Раиссу будут гнать. Пид...сы, как говорил Никита Сергеевич.
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Укрпошта це лайно. Перевірено моїм власним досвідом.
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..никак али-баба аванс прислала "дохтуру" Смелянскому?...все чики-пики теперь, можна и посылки принимать из Уханя?.. ..
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А хто крышует Укрпошту ? Ахметов , чи шо ? Укрпочта ищет альтернативные пути для доставки посылок из Китая, - Смелянский - Цензор.НЕТ 2140
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