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 Из-за угрозы коронавируса Россия приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая

По информации, полученной Госпогранслужбой Украины по линии погранично-представительского аппарата, Российская Федерация приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В частности, российская сторона сообщила, что, согласно решению правительства РФ, приостанавливается пропуск через границу граждан Китайской Народной Республики. Эти мероприятия проводятся с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Начиная с 00.00 20 февраля 2020 года граждане Китая смогут попасть в Россию только с деловой или гуманитарной целью поездки. Граждане этой страны, следующие как туристы, для осуществления трудовой деятельности, в личных целях или для обучения через российскую границу пропускать не будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трех украинцев китайские врачи не допустили к полету, они остались в Ухани, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3176792
 
   
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ЮАР? Смотри там акуратнее, спидом не заразись
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давай Китай, не підведи!!! ломаніться туди кількатисячною юрбою) і нам полегшає)
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Не понял. Может, китайцы не будут пускать на свою территорию в России рашиков?
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Китайці мають право жити на майбутній території Китаю, яку незаконно захопила росія.
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Мы рады за китайсев. Когда они рузких уже бить будут?! ))
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Там пол Сибири уже китайцами занято на ПМЖ. Так что насмешили
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А Центральный рынок Владивостока на все 100%. Я там просто обалдел, как в Китай попал!
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Блин, весь мир нормально принимает эвакуированных и китайцев и только постсовки устроили снова гулаг ((
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Цензор не писал про 170 долларов нараше и хутина. Их тема
https://www.yahoo.com/news/could-live-170-month-russian-woman-asks-putin-162655335.html
Там коменты можно оставить))
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Вот и рухнула теория, что Китай рулит Рашкой Из-за угрозы коронавируса Россия приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая - Цензор.НЕТ 4437 Походу скорее Китай рулит Украиной...
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