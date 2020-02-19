 Миссия ОБСЕ должна получить свободный доступ для расследования атаки возле Золотого, - представитель правительства ФРГ Деммер

Об этом заявила 19 февраля на брифинге в Берлине представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Новые инциденты, которые снова забрали человеческие жизни, должны быть расследованы независимым органом, с этой целью Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный доступ. Препятствование работе миссии, за которое преимущественно ответственны сепаратисты, должно быть прекращено", - сказала Деммер.
Правительство ФРГ, по словам его представительницы, осуждает новое нарушение режима тишины на востоке Украины, и настоятельно призывает к его соблюдению и полному выполнению Минских договоренностей.
Деммер подчеркнула, что Берлин и Париж работают над тем, чтобы Минский процесс продолжался. Работа не прекращается на уровне советников относительно "шагов по важным отдельным вопросам" с целью выполнения решений парижского саммита, заявила она, добавив, что к ним относятся, в частности, режим прекращения огня и создание дальнейших зон разведения техники и войск. Что касается договоренности о проведении следующего саммита через 4 месяца после декабрьского, который будет посвящен вопросам безопасности и политическим условиям, в частности, проведению местных выборов, то дату такого заседания Берлин назвать пока не может, сказала Деммер.
В то же время официальная представительница МИД Мария Адебар заявила, что Германия не имеет собственных данных о деталях нарушения режима прекращения огня и не может прокомментировать недавние слова украинского президента о "российских войсках". Она также подчеркнула, что германская сторона призывает "обе стороны" проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня.
Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.
Зеленский говорит, что случившийся вчера бой под Золотым, стоивший жизни четырем украинским воинам - это провокация. К его сведению - это не так. Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств. Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаа Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.
Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту. Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.
В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.
Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов. Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".
Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю.
более того, по приказу вислюка оманського - в ноябре были разминированы ВСЕ подходы к украинским позициям в районе Золотого: для удобства подхода расейского спецназа
Шо там гратися в іспорчєнний тєлєфон...