 Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-бойца "Омеги" Косенко под домашний арест

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным следствия, боец ​​"Омеги" вместе с сотрудниками полка специального назначения "Беркут" расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена заявил, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцем погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

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Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега".