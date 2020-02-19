EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  551  11
Материалы по теме:
Все про:суд (22890) преступления против Майдана (95)

 Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-бойца "Омеги" Косенко под домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко. Его обязали носить электронный браслет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным следствия, боец ​​"Омеги" вместе с сотрудниками полка специального назначения "Беркут" расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена заявил, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцем погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

Также читайте: Задержанный накануне боец "Омеги" Косенко давал свидетельские показания в суде над пятью экс-беркутовцами, - прокурор Земсков

Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега".

Источник: https://censor.net.ua/n3176790
 
 
 Топ комментарии
 
А тепер він скоро буде на росії. Ви це зробили разом, зебіли.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
*****...самий хуманний суд в мире...убийцу-отпустил...то за ШО сидят Антоненко и Дугарь...?!!! Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-бойца "Омеги" Косенко под домашний арест - Цензор.НЕТ 8149
 показать весь комментарий
 
 
Жиддя по новому по ЗЕ

Alex N Alex Noyt
50 мин. ·

Убийце людей на Майдане, мусору из Омеги, чьи преступления зафиксированы - суд Зеленского дает домашний арест. Ветерана-музыканта, волонтера-детского хирурга без доказательств и с железными алиби 68 дней держат в тюрьме.
 показать весь комментарий
 
 
Поверьте, здесь всё не так однозначно.. Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-бойца "Омеги" Косенко под домашний арест - Цензор.НЕТ 5064
 показать весь комментарий
 
 
А тепер він скоро буде на росії. Ви це зробили разом, зебіли.
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію, що це солдат. Це справа військового трибуналу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх