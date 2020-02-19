 Суд отправил подозреваемого в расстрелах на Майдане экс-бойца "Омеги" Косенко под домашний арест

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По данным следствия, боец "Омеги" вместе с сотрудниками полка специального назначения "Беркут" расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена заявил, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцем погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.
Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега".
Alex N Alex Noyt
50 мин. ·
Убийце людей на Майдане, мусору из Омеги, чьи преступления зафиксированы - суд Зеленского дает домашний арест. Ветерана-музыканта, волонтера-детского хирурга без доказательств и с железными алиби 68 дней держат в тюрьме.