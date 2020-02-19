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 Общество
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Все про:канал (103) телевидение (591) 112_Украина (54) Бородянский Владимир (99)

 Бородянский заявил, что не знал о консультациях ведущих "112 канала" на канале для оккупированных территорий

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что только сегодня, 19 февраля, узнал о консультациях ведущих канала Виктора Медведчука "112 Украина" для журналистов нового канала для оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в эфире телеканала hromadske.

"Там (на канале - ред.) есть  руководитель, Юлия Островская. Я думаю, что этот вопрос правильно поставить ей. Это операционная деятельность. Они не согласовывают с Министерством этих вопросов, они самостоятельно их решают", - сказал Бородянский.

При этом об участии представителей "112 канала" в деятельности государственного телеканала для временно оккупированных территории Бородянский узнал еще 10 февраля, когда об этом сообщила Елена Трибушная - она ​​должна возглавлять информационное вещание нового канала.

"Тогда меня это не обеспокоило", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец

На вопрос о том, против ли он участия работников "112 Украина" в работе канала для оккупированных территорий, Бородянский ответил, что его "беспокоит только одно: чтобы люди, которые работают на этом канале, были людьми, которые придерживаются этических кодексов".

При этом министр как гражданин считает, что на "112-м" есть журналисты, которые не соблюдают этические нормы.

"Я давно не смотрел 112-й. Мне трудно выделить в памяти конкретные случаи и классифицировать их. Мне не понравилось, как информация подавалась - неполно, искаженно, заангажированно ", - сказал Бородянский.

После того, как ведущий спросил о том, могут ли работники "пророссийского телеканала" участвовать в работе государственного вещателя, министр ответил: "Я считаю, что если люди занимались антиукраинской деятельностью, они вообще нести вообще наказание за такую ​​деятельность и не имеют права работать в органах государственной власти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава минкульта Бородянский дал старт конкурсу на руководителя телеканала для оккупированных территорий

Источник: https://censor.net.ua/n3176788
 
 
 Топ комментарии
 
Червь зеленый, поясни пожалуйста слова гнусавого ушлепка о том, что если будет обострение, войска вернутся на позиции, откуда их отвели.
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Потім виявиться, що Бородянський взагалі нічого о не знає, окрім того, як красти гроші.
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Прийде весна - будемо саджати зелень!...
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Нічого дивного. Серетар РНБО - екс-мер луганська. Хіба патріот зробить таке призначення? Та ще й під час війни і окупації?
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Все ватное дерьмо всплыло в команде Зе то отсюда вывод який керівник таке і навколишне середовище
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а януковоочівський льовочкін де випливло і в якій камандє було, а путінський куманьок, медведчук коли і ким був витягнутий з забуття та відряджений до мінська?! класних "патріотів" парашенко назбирав?
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ты идиот ватный все предьявы по привлечении мертветчука к немецкой фрау
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что то не помню чтоб Медведчук влиял на политику Порошенко, потому что в противном случае война б уже давно закончилась
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В Украине отменят отчество? (И возможно введут матчество)
Совсем скоро это может стать реальностью
На днях на сайте президента Украины появилась новая петиция, в которой идет речь об отмене отчества.
Так, автор петиции Бабенко Марина Александровна предлагает пересмотреть законодательство Украины, касательно письменного и устного использования отчества в Украине. По словам автора петиции подобный подход в Украине является устаревшим и нарушает права человека.
Девушка предлагает два варианта выхода из ситуации. Первый более радикальный и предполагает полную отмену отчества, в то время, как второй просто позволяет сделать его не обязательным. В то же время Марина добавляет, что есть и третий вариант, когда человек мог бы выбирать, как отчество, так и матчество.»
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Нет, это просто одна ипанутая фемка подала петицию - ее с этой петицией пошлют на% и на этом все закончится.
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Ну, чого. Можно пойті дальше. Новоє ЗєІмя, і номер фейсбука.
Наприклад: Борсмарпор 1253689а : «Борєц с мародьором Порошенком 1253689а», ілі
Пужнєху 9874562g «Путін уже нє ***** 9874562g »...
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Отменят и отчество и матчество, так как отцов и матерей не будет, а будет родитель№1 и родитель№2. И ребенок сам себе будет выбирать и имя, и фамилию, и пол ...
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Червь зеленый, поясни пожалуйста слова гнусавого ушлепка о том, что если будет обострение, войска вернутся на позиции, откуда их отвели.
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оно - "никому ничего не обещало и не должно!"(с)вислюк оманський
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Тут вислюк высказался однозначно. Если что, мы вернемся. Вот теперь пусть поясняет, о чем шла речь. Пусть даже если это будет ишачье "иа". Неважно. Пусть хоть какой-то звук издаст. Нет, вообще лучше просто "иа", какой-то не нужно.
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Потім виявиться, що Бородянський взагалі нічого о не знає, окрім того, як красти гроші.
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Не доложили. Министерство не работает. Набрали клоунов. Интересно, по какому принципу главный папа это все отбирает. Путин отбирает по фамилии. А это явно по знакомству. Собутыльники.
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Отбирают по принципу ненависти к Майдану и украинцам
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не обремененных патриотизмом.. логично.. Чтоб без угрызений совести.
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У них патриотизм к раше и Израилю , а Украина для них не страна- а место жительства ,.
Жто все равно.что на Гоа виллуснимать на зиму
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на фото вижу молодежного, спортивного чувака... который не в курсе про медведчука
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А шо это за безобразие в стране твориться- по фм крутят кацапские песни полным ходом , на тв Киев какрйто тип на кацапском языке ведет прогноз погоды , стали показывать ПРО ЖИЗНЬ ПУГАЧЕВОЙ .

Какая то кацапская компания завозит руцкие на гастроли и любителя мацквы Гнатюка во дворец Украина и октябрьский . КТО ИМ САМОЕ РЕЙТИНГОВОЕ ВРЕМЯ ДАЛ ПЕРЕД 8 марта?
ГНАТЬ ТАКОГО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ НАДО - любителя кацапов и стукачей
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"Тамади і фотографи" від природи нічого не знають що стосується їх нинішніх обов'язків.
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Справжній тамада і фотограф цінує свою роботу та є творчою людиною. А ці зебіли просто піна того бізнесу.
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Бородянский заявил, что не знал о консультациях ведущих "112 канала" на канале для оккупированных территорий.

Бреше потвора...
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Теперь реальность такова -
Не знает левая рука...
Что за мелодию выводит ж-па...
Теперь вместо Европы светит ОПа...
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Слышь министр, ты же министр! И на тебе *я не знал*. Так вали в отставку и учись знать! У министров так принято---всё знать и за всё отвечать! Иди в конюхи---у нас давно нет коней, там получится!
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Набрали полудурков. Тот не знает кто первым открыл огонь, этот не знает про консультации. Одним словом стадо осла оманского.
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"Не смотрел но осуждаю":
"Я давно не смотрел 112-й. Мне трудно выделить конкретные случаи... Мне не понравилось..."
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