Бородянский заявил, что не знал о консультациях ведущих "112 канала" на канале для оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сказал в эфире телеканала hromadske.
"Там (на канале - ред.) есть руководитель, Юлия Островская. Я думаю, что этот вопрос правильно поставить ей. Это операционная деятельность. Они не согласовывают с Министерством этих вопросов, они самостоятельно их решают", - сказал Бородянский.
При этом об участии представителей "112 канала" в деятельности государственного телеканала для временно оккупированных территории Бородянский узнал еще 10 февраля, когда об этом сообщила Елена Трибушная - она должна возглавлять информационное вещание нового канала.
"Тогда меня это не обеспокоило", - сказал министр.
На вопрос о том, против ли он участия работников "112 Украина" в работе канала для оккупированных территорий, Бородянский ответил, что его "беспокоит только одно: чтобы люди, которые работают на этом канале, были людьми, которые придерживаются этических кодексов".
При этом министр как гражданин считает, что на "112-м" есть журналисты, которые не соблюдают этические нормы.
"Я давно не смотрел 112-й. Мне трудно выделить в памяти конкретные случаи и классифицировать их. Мне не понравилось, как информация подавалась - неполно, искаженно, заангажированно ", - сказал Бородянский.
После того, как ведущий спросил о том, могут ли работники "пророссийского телеканала" участвовать в работе государственного вещателя, министр ответил: "Я считаю, что если люди занимались антиукраинской деятельностью, они вообще нести вообще наказание за такую деятельность и не имеют права работать в органах государственной власти".
Совсем скоро это может стать реальностью
На днях на сайте президента Украины появилась новая петиция, в которой идет речь об отмене отчества.
Так, автор петиции Бабенко Марина Александровна предлагает пересмотреть законодательство Украины, касательно письменного и устного использования отчества в Украине. По словам автора петиции подобный подход в Украине является устаревшим и нарушает права человека.
Девушка предлагает два варианта выхода из ситуации. Первый более радикальный и предполагает полную отмену отчества, в то время, как второй просто позволяет сделать его не обязательным. В то же время Марина добавляет, что есть и третий вариант, когда человек мог бы выбирать, как отчество, так и матчество.»
Наприклад: Борсмарпор 1253689а : «Борєц с мародьором Порошенком 1253689а», ілі
Пужнєху 9874562g «Путін уже нє ***** 9874562g »...
Жто все равно.что на Гоа виллуснимать на зиму
Какая то кацапская компания завозит руцкие на гастроли и любителя мацквы Гнатюка во дворец Украина и октябрьский . КТО ИМ САМОЕ РЕЙТИНГОВОЕ ВРЕМЯ ДАЛ ПЕРЕД 8 марта?
ГНАТЬ ТАКОГО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ НАДО - любителя кацапов и стукачей
Бреше потвора...
Не знает левая рука...
Что за мелодию выводит ж-па...
Теперь вместо Европы светит ОПа...
"Я давно не смотрел 112-й. Мне трудно выделить конкретные случаи... Мне не понравилось..."