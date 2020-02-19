 Зеленский вернул в Раду закон с "табачной" поправкой

"Возвращено с предложениями Президента", - говорится в карточке документа "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" на сайте Верховной Рады в графе "Даты и состояние прохождения", информирует Цензор.НЕТ.

Однако документов с предложениями на сайте пока нет.

Напомним, Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" был принят 4 октября 2019 года. Он связан с Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Они вводят единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса.

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Законы предусматривают введение системы уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового), единого социального взноса через Электронный кабинет плательщика налога на единый счет, который будет открыт для налогоплательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

При принятии законопроекта №1049 были учтены поправки, которые повышают обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розничников на сигареты и тем самым заставляют производителей поднять цены на сигареты.

Принятие законопроекта вызвало негативную реакцию у представителей отрасли. Отмену закона №1049 поддержали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев и еще 30 депутатов фракции "Слуга народа" Министерство финансов Украины предложило главе государства наложить вето на скандальный закон №1049, также известный как "маржа Холодова".

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