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 Политика Украины
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Все про:закон (2736) Зеленский (4664) табак (219)

 Зеленский вернул в Раду закон с "табачной" поправкой

Президент Владимир Зеленский 19 февраля вернул с предложениями закон №1049, предусматривающий обязательную наценку на сигареты.

"Возвращено с предложениями Президента", - говорится в карточке документа "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" на сайте Верховной Рады в графе "Даты и состояние прохождения", информирует Цензор.НЕТ.

Однако документов с предложениями на сайте пока нет.

Напомним, Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" был принят 4 октября 2019 года. Он связан с Законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Они вводят единый счет для уплаты налогов и единого социального взноса.

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Законы предусматривают введение системы уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации горючего и спирта этилового), единого социального взноса через Электронный кабинет плательщика налога на единый счет, который будет открыт для налогоплательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы.

При принятии законопроекта №1049 были учтены поправки, которые повышают обязательную наценку дистрибьюторов, оптовиков и розничников на сигареты и тем самым заставляют производителей поднять цены на сигареты.

Принятие законопроекта вызвало негативную реакцию у представителей отрасли. Отмену закона №1049 поддержали руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев и еще 30 депутатов фракции "Слуга народа" Министерство финансов Украины предложило главе государства наложить вето на скандальный закон №1049, также известный как "маржа Холодова".

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Источник: https://censor.net.ua/n3176787
 
 
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Что это было - сарказм? Или тебе уже пора спать?
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гражданин Кипра Холодов не тем занес ?)
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Всю табачку в Украине крышуют американцы . Это огромные деньги
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та невже піндоси? жах! ховайся хто куди може!
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А кстати, Зеленский курит? Я- не о траве, с которой всё понятно. Я- об обычных сигаретах. Никто не в курсе?
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Зеленский против повышения цен на сигареты, он за здоровую нацию. Сигареты должны быть доступны!
Только тупые порохоботы не понимают этого!
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Что это было - сарказм? Или тебе уже пора спать?
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Не вдалося слузі медведчука, чомусь він зараз в СН, холодову андруші в цей раз пограбувати українців! Але все попереду, час невичерпних можливостей! Посада заступника голови Комітету ВР з фінансів, податків та митниці ним буде використана повномасштабно!
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Мне кажется что по уровню ненависти Зебил догнал яныка? А то и переплюнул его
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рівень ненависті кого? пєті папєрєдніка та його ботів? однозначно! я особисто поки бачу єдину відмінність від папєрєдніка, не краде!
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тільки вєрнай трапой, толька вслєд за табой дарагой таварісч бот!
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