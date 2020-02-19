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 Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе

Франция выражает разочарование в связи с интенсивными боевыми действиями 18 февраля на востоке Украины и призывает Россию обеспечить прекращение огня со стороны подконтрольных ей вооруженных формирований.

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Министерства иностранных дел Франции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Франция разочарована интенсивными боевыми действиями, которые произошли 18 февраля в районе Золотого в Украине и повлекли новые боевые потери. Нарушение прекращения огня и применение тяжелых вооружений противоречат Минским договоренностям и выводам саммита глав государств и правительств 9 декабря", - говорится в заявлении.

Франция призвала все стороны к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации.

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"Особенно, она призывает Россию применить свое мощное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для обеспечения полного соблюдения прекращения огня", - отмечается в заявлении французского МИДа.

В документе подчеркивается, что Франция остается преданной полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Официальный Париж также заявил, что в полной мере готов к мобилизации усилий для урегулирования конфликта в рамках переговоров в нормандском формате.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176786
 
 
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Турция начала массированный обстрел ассадитов и россиян в Сирии. Потомки Роксоланы оказались козацького роду.
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Зараз запаребрік розженеться і окажет. Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5317
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призывает Россию применить свое мощное влияние на вооруженные формирования,Источник: https://censor.net.ua/n3176786 - тобто - РФ лише впливає на сєпарів і жодного слова про окупацію !
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Опять вонючая макронско-ху*ловская брехня: нет там никаких "поддерживаемых", а есть война параши с Украиной, в которой принимают ограниченное участие отдельные оболваненные парашей лугандонцы и даунбавчане. Призываем Россию оказать влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, - МИД Франции про обострение на Донбассе - Цензор.НЕТ 5985
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