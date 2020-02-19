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 Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку

Украинка Анастасия Зинченко заявляет, что отказалась эвакуироваться из Ухани, так как не может оставить в Китае свою собаку.

Об этом она написала в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Мои старания попасть с Мишей домой и результат... Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее (собаки. - Ред.) перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу", - написала Анастасия.

По словам девушки, в посольстве Украины ее уверяли, что отказ в провозе собаки был получен от китайской стороны, но в МИД заявили, что информации о сборе всех документов не получили.

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Как сообщает Укринформ со ссылкой на данные СМИ, посольство проинформировало девушку, что согласно приказу номер 553 от 16.11.2018 Министерства аграрной политики и продовольствия Украины для вывоза животного за границу нужны определенные документы, чтобы выполнить все санитарные нормы.

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Однако девушка утверждает, что, несмотря на трудности, нашла одну клинику в Гуанчжоу, смогла получить документы на собаку по почте, и выполнила все условия провоза животного (включая наличие чипа и действующей прививки).

Сегодня, по ее словам, она не смогла даже выйти в магазин за продуктами, для этого нужен пропуск. "Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей", - написала Анастасия.

Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176785
 
 
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Яка розумна дівчина - береже пса, що сплатити за комуналку.
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У неё была всего одна собака, а не две. Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку - Цензор.НЕТ 8631
Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку - Цензор.НЕТ 861
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Чего это только к этой собаке. Надо было всех собак из Китая забирать.
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Потому что тебе это не понять, как и слугам урода зеленого, предлагающий продать собаку и заплатить за коммуналку!
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Людина собака пожаліла, а тернопільска облрада людей не жаліє
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Зробив би те саме. лишити собаку?-ніколи.
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все зависит от линий в твоем мозгу...
вот эту линию ты бы не пересек...
но будучи сильно голодным несколько дней, ты бы собачку съел.. Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку - Цензор.НЕТ 6869
Девчонка добрая и верная... - это хорошо конечно..
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П-ц, ты ипанутый. Я бы и тебя съел не будучи очень голодным.
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А шо они там в Китае все робили ? Торгаши , чи шо ? Типо там купили за 1 гривню, а тут загнали за 10 , чи як Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку - Цензор.НЕТ 7264
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Хороша дівчинка. Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку - Цензор.НЕТ 6438
Я би теж свою собаню нізащо не залишила.
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Был бы мужик кинула бы ещё бы и полюнула в спину, а собаку да...собаку она любит, собака ж не мужик.
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Вменяемая позиция порядочного человека. Взяв животного, ты делаешь его членом своей семьи со всеми вытекающими последствиями.
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порядні люди навіть про собак дбають, падлюки перед співвітчизниками двері закривають! привіт парашенківському бойовому барану барні з тернопільщини!!!
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Кацап, вас там по тревоге подняли?!-здрысни, ублюдок!
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Молодець дівчинка , перед відїздом у Штати, я теж не міг залишити свою собаку прийшлося відтермінувати візу, але зараз він у надійних руках і в безпеці.
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Зеленский сволочь, почему не пустил домой собачку? Это ведь Зеленский виноват, %у?лопорохоботы правильно я говорю?
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Девушка молодец! А зеленые шмаркли, позорники, совместно с посольством нашим.
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Удачи этой девушке - если бы она оставила собаку, то корила бы себя всю жизнь
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