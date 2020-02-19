 Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку

Об этом она написала в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Мои старания попасть с Мишей домой и результат... Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее (собаки. - Ред.) перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу", - написала Анастасия.

По словам девушки, в посольстве Украины ее уверяли, что отказ в провозе собаки был получен от китайской стороны, но в МИД заявили, что информации о сборе всех документов не получили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса

Как сообщает Укринформ со ссылкой на данные СМИ, посольство проинформировало девушку, что согласно приказу номер 553 от 16.11.2018 Министерства аграрной политики и продовольствия Украины для вывоза животного за границу нужны определенные документы, чтобы выполнить все санитарные нормы.

Также читайте: Это геноцид украинского народа, - Тернопольский облсовет требует не размещать в регионе эвакуированных из Китая

Однако девушка утверждает, что, несмотря на трудности, нашла одну клинику в Гуанчжоу, смогла получить документы на собаку по почте, и выполнила все условия провоза животного (включая наличие чипа и действующей прививки).

Сегодня, по ее словам, она не смогла даже выйти в магазин за продуктами, для этого нужен пропуск. "Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей", - написала Анастасия.

Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

На борту самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину, находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. Четверых человек врачи не допустили к полету.

Читайте также: Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину