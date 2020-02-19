 В рамках ознакомления с материалами следствия в деле Антоненко следователь предоставил защите три документа. В том числе извлечение из реестра прав собственности, - Маслов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.

Маслов отметил: "Вчера следователь пригласил для предоставления всех документов. Но, опоздав на час, предоставил только три ничтожных бумажки. Постановление об отказе не предоставил.

Приходите еще, идиоты, по галушки.

- Кум, да у тебя же собака злая!

- Да так ...

Это - все, что нужно знать о "следствие" по "делу Шеремета".

Байки о том, что следователь в суд что хочет, то дает для ознакомления - это миф для идиотов. Он не имеет права скрывать общеизвестные документы. Он обязан вынести постановление об отказе в ознакомлении или предоставить документ. Так говорит закон. Так говорит ему следственный судья".

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.