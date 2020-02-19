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Все про:Кабмин (11623) пожар (3932) Минобразования (1180) субвенция (6)

 Правительство разрешило направлять остатки образовательной субвенции на пожарную безопасность в школах, - МОН

По состоянию на 1 января 2020 года свободные остатки образовательной субвенции составляют 3 млрд 355 млн 866,3 тыс грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

19 февраля Кабмин принял постановление, в котором одним из приоритетов для использования остатков образовательной субвенции будет пожарная безопасность в школах.

Соответствующее постановление Кабмин принял 19 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин направил 2,2 млрд грн на зарплаты учителям, - Минобразования

"Этим решением наше правительство акцентирует внимание, что пожарная безопасность школ должна быть одним из приоритетов для местной власти. Ведь она напрямую касается безопасности учеников, учителей и всех, кто находится в учреждениях. Наше решение дает возможность использовать больше ресурса на противопожарные мероприятия и повышать эффективность", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Среди приоритетов для закупок за остатки образовательной субвенции также:

  • приобретение школьных автобусов,
  • обновление учебной и материально-технической базы,
  • приобретение учебников и пособий (в том числе электронных),
  • оснащение учебных заведений средствами обучения по физике, химии, биологии, географии, математики, учебными компьютерными комплексами с мультимедийными средствами обучения,
  • подключение учебных заведений к Интернету,

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт туалетных помещений.

В ведомстве напоминают, что субвенция на развитие Новой украинской школы выросла на 17% по сравнению с прошлогодней и составляет 1,4 млрд грн. 12 февраля правительство распределило эти средства на места.

Также читайте: Необходимо внедрить поддержку маленьких школ, откуда невозможно подвозить детей, - Новосад

Образовательная субвенция - это средства, предоставляемые местным бюджетам из государственного бюджета для выполнения переданных на места полномочий. В основном из образовательной субвенции финансируются заработные платы педагогов. Остатки образовательной субвенции - средства, которые не использовали до конца года - можно использовать на материально-техническое обеспечение учреждений (ремонты, закупка оборудования и т.д.).

Источник: https://censor.net.ua/n3176782
 
 
 Топ комментарии
 
Юрий Бирюков
4 hrs ·

Правительство передает всем бюджетникам приветы, которые транслируют министерства.
Вот, ну например, кусочек свежего Приказа Министра обороны, прям вчера подписан. И самое грустное там для военнослужащих - материальная помощь.
Объясню "на пальцах". Один из компонентов денежного содержания - выплата раз в год материальной помощи.

При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания.
БЫЛО: Лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь.
Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание.
СТАЛО: лейтенант - 1 345 гривен.
Было 15 500, стало 1 345.
Было 15 500, стало 1 345: я не ошибся в цифрах.
Было 15 500, стало 1 345: кушай.те
И ни в чем себе не отказывайте.
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остатки?
глупость и тупость...
отремонтировать и оборудовать кабинеты, но не предохранить (уберечь) их от огня?
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Будут направлены на обучение школьников пожарной безопасности?
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Перевожу - что не потратили, разрешено стырить.
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Юрий Бирюков
4 hrs ·

Правительство передает всем бюджетникам приветы, которые транслируют министерства.
Вот, ну например, кусочек свежего Приказа Министра обороны, прям вчера подписан. И самое грустное там для военнослужащих - материальная помощь.
Объясню "на пальцах". Один из компонентов денежного содержания - выплата раз в год материальной помощи.

При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания.
БЫЛО: Лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь.
Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание.
СТАЛО: лейтенант - 1 345 гривен.
Было 15 500, стало 1 345.
Было 15 500, стало 1 345: я не ошибся в цифрах.
Было 15 500, стало 1 345: кушай.те
И ни в чем себе не отказывайте.
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3 млрд 355 млн 866,3 тыс грн... Ця дурепа Новосад, замість того, щоб покращити можливість у гарному навчанні, гроші направить на вогнегасники та плакати. Що тут скажеш, Зедебіли...
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Вы не поняли народное счастье: когда всем учителям будут платить по 4000 евро, пожарникам в школах, или около них тоже начнут платить, но по 3000 евро. Это такая зебильная щедрость. Правительство разрешило направлять остатки образовательной субвенции на пожарную безопасность в школах, - МОН - Цензор.НЕТ 7441
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