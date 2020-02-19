 В октябре Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
При этом он отметил, что Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.
"Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ", - заверил Загороднюк.
Также министр добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран.
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