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 В октябре Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в октябре Украину может ожидать повышение статуса в Североатлантическом альянсе до партнера с расширенными возможностями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

При этом он отметил, что Украина может ожидать повышение статуса с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен.

"Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ", - заверил Загороднюк.

Также министр добавил, что встречался с более десяти министрами обороны разных стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО начнет рассмотрение заявки Украины на участие в Программе расширенных возможностей, - вице-премьер Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3176777
 
 
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В октябре Украина может рассчитывать на повышение статуса в НАТО, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5096
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""Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места - внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ"
Скажите, этот крендель из параллельного мира?
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Загороднюк на фоне остальной зелени в меньшей степени мудак, или как это заявление трактовать?
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Чомуся думаю, що Зеля побоїться нервувати фуйла натом...
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