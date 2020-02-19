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 Трех украинцев китайские врачи не допустили к полету, они остались в Ухани, - Минздрав

На борт самолета, который вылетел из китайской Ухани в Украину находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. 4 человек врачи не допустили к полету.

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции ", - рассказал чиновник.

По его словам, на этапе осмотра китайскими медиками не допущены на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допущено 73 человека. Те, кого не было допущено к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там мог оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?" - отметил Ляшко.

Также читайте: Эвакуированных из Китая разместят в четырех местах в разных городах Украины, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3176776
 
 
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а в аеропорт вони всі одним автобусом їхали?
ну от... везуть
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а как проходил осмотр? они успели покашлять на тех кого допустили? короче нам 3.14ц
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из-за песика не дали разрешение улететь из Уханя и этой девочке - Анастасии (хотя все документы и разрешения он собрали и даже нашла машину для перевозки в "перевозке" (простите за повтор) своего питомца Мишу-Мишку... теперь ждет объяснения - почему?
Трех украинцев китайские врачи не допустили к полету, они остались в Ухани, - Минздрав - Цензор.НЕТ 825

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Крыска на пёсика мало похожа, но если она отказалась ехать чтоб не бросать любимца ей отдельное уважение. Удачи девушке.
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во первых не девочке а девушке во вторых если так хотелось улететь то можно было собачку оставить
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подтянулись зоофилы сравнивающие животных с людьми
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Отозвались не особо смышлённые чтоб понять, что когда к примеру кошка с тобой прожила 18 лет она для тебя намного дороже и ценнее чем 99.9% человеков. И да, люди это тоже животные. Разве что ты плохо учился в школе и приписываешь их к растениям/грибам/etc.
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А, вы ее МЧ, тгда редакторы той новости выше на скрине извинятся и исправят, сколько вы там в браке с ней?
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Плевать на её песика! Речь идёт о жизни и смерти людей, а не каких-то портативных шавок.
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Сделайте нормальный карантин в одном локальном месте, а не разосрите вирус по всей стране !
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ви це кому? зеленій владі? ці бовдури не знають хто їх військо обстріляв,
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Этой стране никакой коронавирус не страшен. Люди перебьют друг-друга раньше, чем проявятся первые симптомы.
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нет, они перебьют друг друга когда вирус появится и каждый кто чихнёт будет жертвой насилия со стороны здоровых
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Когда больные чихать начнут бить их не будут. Риск заразиться большой. Просто сделают гетто вместо того, чтоб сделать нормальный карантин и оказать нормальную помощь.
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До Києва точно не повезуть - у нас вся земля тут навколо вкрадена - нема де буде копати братські могили.
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А если они привезут коронавирус в Украину и заразится тысячи людей и умрёт .Кто из чиновников лично понесёт ответственность за эти принятые решения?
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А кто мешает больным короновирусом хоть сейчас полететь в любую страну которой не срать на своих граждан, а оттуда прилететь в Украину?
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Как всегда никто, очевидно...(
Для них ответственность за косяки в работе это политическое преследование...
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_Было бы просто невероятным, невозможным, чтобы среди более 70 человек, собранных из различных точек эпицентра эпидемии, не оказалось носителей вируса. Это изначально было вполне очевидным. Более чем.
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4 зараженных. Они же там со всеми обнимались с флагами бегали. Может ну его этот самолет, кто-нибудь да примет.
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А это подлинный ляшко? Он коров в зад целует? Трьох українців китайські лікарі не допустили до польоту, вони залишилися в Ухані, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3101
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Возможно это Ляшко здорового человека.
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зато и в Украине будет свой образец новой китайской заразы.
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Либо где то здесь виноват Зеленский, либо это личная заслуга Парашенки.
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Я без вируса,прошел карантин очередной раз на цензоре.
Предлагаю завести заразу в Ужгород,так как там аэродром используется 1-2 раза в год да и тубденспансеры для больных из открытой формой туберкулеза упразняются нашим министерством здоровья и теберкулезники переводятся на амбулаторное лечение в семейных докторов.
Только есть ондно НО сперва надо обесзопасить коронавирусников от туберкулезных палочек.
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