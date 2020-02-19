 Трех украинцев китайские врачи не допустили к полету, они остались в Ухани, - Минздрав

Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Правительство имеет четкий план и мы его выполняем. К приему людей готовы. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции ", - рассказал чиновник.

По его словам, на этапе осмотра китайскими медиками не допущены на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный обзор. Всего на борт допущено 73 человека. Те, кого не было допущено к эвакуации, находятся под наблюдением китайских врачей и находятся на постоянной связи с консульской службой.

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"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Там мог оказаться каждый из нас или дорогой нам человек. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия. Это касается не только организации перелета и обустройства их быта, но и принятия их другими украинцами. Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, оказавшихся в сложной ситуации?" - отметил Ляшко.

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