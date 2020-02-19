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 Общество, Здоровье
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 СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, по данным LB.ua, такое решение было принято на межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Александра Данилова 11 февраля. На нем обсуждали, как предотвратить занесение коронавируса на территорию Украины и как реагировать на его распространение.

Первым пунктом протокольного решения Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья рекомендуется в недельный срок разработать и внести предложения о восстановлении деятельности СЭС на территории Украины.

Также в решении содержится еще ряд рекомендаций, например, приобрести (или изготовить) мобильный госпиталь на 50-100 мест, который мог бы выполнять функцию карантинного учреждения.

Также там говорится, что украинские ученые разработали диагностическую тест-систему. В связи с этим Минздраву рекомендуется обработать вопрос "передачи позитивного контроля" в Институт молекулярной биологии и генетики и ООО "Диоген" для проверки ее эффективности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас нет необходимости реинкарнировать санэпидемстанции, - Супрун

СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса 01
СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176775
 
 
 Топ комментарии
 
Ооооооо.... Це буде додаткова "радість" для ФОПів....
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Думаете конвертом с деньгами отобьетесь от ВИЧ, который передается по воздуху? Неа.
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РЕБЯТА, ОПОВЕСТИТЕ НАС НА ЦЕНЗОРЕ, КАК ТОЛЬКО УЗНАЕТЕ, ГДЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ЭВАКУИРОВАННЫЕ. ИНФОРМАЦИЯ ВСЕ РАВНО ПРОСОЧИТСЯ.
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кому от этого станет легче-меньше знаешь крепче спишь
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Сплю и так крепко, а вот если под боком чумной барак образовался, то придется принимать особые меры предосторожности .
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меры здоровому бесполезны - их надо предпринимать тем кто может быть переносчиком
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Ооооооо.... Це буде додаткова "радість" для ФОПів....
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Думаете конвертом с деньгами отобьетесь от ВИЧ, который передается по воздуху? Неа.
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Если хочешь быть здоровым-ешь один и в темноте!
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Нэма вируса ликвидируем СЭС, пАявилАсь вирусА - сАздаЙОм СЭС... Ну как то так... СНБО рекомендует восстановить СЭС в связи с угрозой коронавируса - Цензор.НЕТ 7626
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Ха-ха-ха. А навіщо тоді її ліквідовували? Думали що вже ніяких епідемій не буде?
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В связи с коронавирусом можно ликвидировать генпрокуратуру - 28 лет жируют на наши налоги а результата ноль, СБУ - просрали Крым и Донбасс, нах они нужны?!
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не просрали а продали как можно это не понимать)
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везут не только граждан Украины, как бы там кацапов не привезли по договоренности, слишком много тайны по размещению зараженных.
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так вроде несколько срусских есть это не секрет...
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умные президенты сразу поняли, что лучше попросить осла что бы больные граждане их стран лечились в Украине, и не стали рисковать своими гражданами.
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Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Министерству здравоохранения Украины решил восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с необходимостью подготовке к летним отпускам. Интересно, за какой период можно восстановить СЭС страны с 40-а миллионным населением?
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Внушает! Особенно на фоне массового закрытия роддомов и тубдиспансеров
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Такому короновирус полезен. В тыжнэвый срок, ребята, тикайтэ побыстрее, было, было, но такого...............
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Это быдло только умеет брать взятки! Никого ещёот заражения это не спасло!
Лучше восстанавливайте войска химической/бактереологической защиты!
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СЭС -было -взятки,вымогательство , откаты....но в условиях вирусных угроз СЭС необходима.
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О. Супрун убрали тепер причину і СЕС відновити якраз знайшли...
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госпиталь они построят на сто мест... они кроме объявлений о продаже в OLX больше ничего не умеют.
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