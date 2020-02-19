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 Общество, Здоровье
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 Это геноцид украинского народа, - Тернопольский облсовет требует не размещать в регионе эвакуированных из Китая

Тернопольский облсовет на заседании 19 февраля принял заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облсовета.

"Первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный говорил о том, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа и отметил нарушениях законодательства и дезинформацию общества при принятии решений относительно намерений правительства Украины разместить на территории Тернопольской области в селе Конопковка Теребовлянского района в санатории "Медоборы" около 100 человек, эвакуированных из Китая, а также указал на абсолютную неподготовленность санатория "Медоборы" к принятию эвакуированных их из Китая", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что глава ОГА Игорь Сопель опроверг, что решение о размещении людей на Тернопольщине согласовано, однако также присутствовавшие в зале представители Микулинецкой ОТГ выразили сомнения в правдивости сказанного.

Начальник управления охраны ОГА Владимир Богайчук, руководитель Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук и руководитель санатория "Медоборы" Василий Мартынюк заявили о неготовности принять в области борт из Китая.

Представитель Минздрава Украины проинформировал, что цель пребывания его с коллегами на Тернопольщине - определение условий, которые есть в области для принятия эвакуированных.

"Выслушав представителей Микулинецкой общины, проанализировав предоставленную специалистами информацию, депутаты областного совета поддержали решение Микулинецкого поселкового совета Теребовлянского района от 18 февраля 2020 года № 2652 "О размещении эвакуированных граждан Украины из Китайской Народной Республики в санатории "Медоборы" Теребовлянского районного совета.

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Также было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории Тернопольской области в селе Конопкивка Теребовлянского района в санатории "Медоборы" около 100 человек, эвакуированных из Китая. "Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры реагирования", - говорится в сообщении.

Напомним, жители пгт Микулинцы Тернопольской области в знак протеста против возможного поселения в санатории "Медоборы" эвакуированных из Китая украинцев обустроили на подъезде к нему блокпост. Вчера вечером там дежурили около 300 человек.

Кроме того, вблизи места предполагаемого поселения эвакуированных из Китая украинцев на Тернопольщине затеяли ремонт дороги.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176774
 
   
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Пиши адрес, привезём. Или ты так, попиздоболить?
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Всё правильно говорят, селить их нужно на острове либо военной базе глубоко в лесу...
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США розмістила своїх аж на Алясці.
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на Донбасс всех и снятыми с больных пробами мазать всех на пропускных пунктах и будет им всем песда
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Не имела а теперь еще больше уважения к гуцулам. Редиска а не люди.
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Оце бл..дь так... Я в шоці ...Ні не в шоці я не сумнівався що "гандони" є повсюди...але шоб о так .... Ах ви суки .. та я вас сук облсоветовских виславби на х..р в тоу Ухань і всіх у ВР і алегархів .... щоб ви с..ки там подохли... бо ви ски ні х..ра не зробили щоб а Україні була вищірівень медобслуговування ...найкращі лабораторії в ахівці і щоб наші лікарі вилічували від всіх хвороб... Зате ви падли вже виріщуєте кому жити а кому вмират.... Оце вже ..ви догралися гандони ...вішайтесь бл..ди
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А якщо почнеться епідемія,що тоді? Хіба можна ризикувати тисячами. Коментатори будуть казати,а ми не знали і не думали.Звісно забирати потрібно,але потрібно людей силити делеко від населених пунктів.
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