 Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину

Об этом сообщает посольство Украины в КНР, информирует Цензор.НЕТ.

"00:30 (20 февраля 2020) - Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта г.Ухань в Украину", - говорится в сообщении.

Напоминаем, самолет компании Sky Up прибудет в Украину из Ухани 20 февраля около 8 утра.

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