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 Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину

Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани (Китай) в Украину.

Об этом сообщает посольство Украины в КНР, информирует Цензор.НЕТ.

"00:30 (20 февраля 2020) - Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта г.Ухань в Украину", - говорится в сообщении.

Напоминаем, самолет компании Sky Up прибудет в Украину из Ухани 20 февраля около 8 утра. 

Читайте: На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц

Источник: https://censor.net.ua/n3176772
 
   
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Норвезький худіжник Теодор Северин Кіттельсен, картина "Мамо, до нас йде чума!" (1895)

Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину - Цензор.НЕТ 8168
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Ура!

Сподіваюся, Зеленський особисто зустрічатиме прибулих!
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Не пойму панику, этот вирус занесут и без этих пассажиров. Эвакуированных хоть проверят, а вот кто будет проверять тех кто летит с Китая своим ходом? Ну посудите сами Аэрофлот летает и сейчас, на Стамбул самолеты с Гонконга летают, через Тайланд в Китай попасть вообще без проблем. Лично знаю коммерса который на следующей недели летит в Китай за товар свой договариватся в портовый город за 750 км от Уханя.
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Да-да... вот они, перед вылетом. Флаги Украины, Панамы, Сальвадора...
Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину - Цензор.НЕТ 6070
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- Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
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РЕБЯТА, ОПОВЕСТИТЕ НАС НА ЦЕНЗОРЕ, КАК ТОЛЬКО УЗНАЕТЕ, ГДЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ЭВАКУИРОВАННЫЕ. ИНФОРМАЦИЯ ВСЕ РАВНО ПРОСОЧИТСЯ.
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Норвезький худіжник Теодор Северин Кіттельсен, картина "Мамо, до нас йде чума!" (1895)

Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину - Цензор.НЕТ 8168
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P.S.: а цю картину Теодора Кіттельсена хто в темі - одразу впізнає ))) Ніт, це не Карпати, це Норвегія. А дерев'яна сурма у пастушки зветься лур, а не трембіта. Але... щось таке близьке, рідне...
Op under Fjeldet toner en Lur (Високо в горах співає сурма), 1900 р.

Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину - Цензор.НЕТ 2030
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Кстати. А шо там тот подводный поезд, который Сеня отправлял в Китай ? Он хоть вернулся ?
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а ещё лучше пусть не дышит, хотя б минут 5
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лікарі кажуть - якби люди не піднялися завтра всіх би привезли у шпиталь.
притому що аеропорт в протилежному кінці львова...
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Что известно о блокированиях? Что их- два, верно? Тернопольчане и вот этот протест, в Винниках. Подготовлены были 4 объекта, по официальной ИНФЕ. Итого, имеется в запасе- 2, если допустить, что кто-то слил инфу о двух первых.
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блокують нон стоп.
вранці почали виписувати хворих зі шпиталю. казали типу навчання. люди не вірять і не розходяться.
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Это понятно! Верить, в данный момент нельзя никому... возня какая-то нездоровая, во всех отношениях. Заявы официоза- просто вышибают!
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И как у нас заведено, они будут проведены через все общественные места, и чтобы обслюнявили все ручки и перила. И ещё встречающих родственников приведут целоваться.
А потом не как не защищёная уборщица , тряпкой многоразовой и без моющих средств протрёт заразу и смоет или размажет по всем поверхностям.
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прибывшие должны быть куда-то помещены и, в идеале, разобщены. Это место тоже должно быть оборудовано специальной системой вентиляции для того, чтобы те, кто все-таки заболеет, не заразили остальных и персонал. Каким образом этим требованиям отвечает санаторий? Никак он этим требованиям не отвечает.
Находящихся в карантине должны будут осмотреть и регулярно осматривать медики, снова-таки экипированные соответствующим образом. Как мы знаем, китайские медики не ходят в туалет по 10-12 часов, не пьют, не едят и работают в памперсах. Все из-за того, что вскрытие костюма делает его бесполезным. Информация к размышлению об эффективности обычных масок и респираторов, а также о возможной заразности вируса.
https://focus.ua/ukraine/450412-test_na_deesposobnost_pochemu_ukraintsy_boiatsia_evakuatsii_sograzhdan_iz_ukhania
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В Україні в інфекційних лікарнях проблема навіть не в вентиляції а в каналізації. Вірус може через стоки потрапити зовні., не тільки через повітря.
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Для медиков нужен костюм биозащиты высокого класса, типа такого


В Украине таких нет от слова "вообще"...(
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Ура!

Сподіваюся, Зеленський особисто зустрічатиме прибулих!
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Аваков с Зелениным должны лично поцеловать каждого прибывшего)))
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Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль должен обязательно со всеми встретится и поздороваться с каждым эвакуированным лично!
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Не пойму панику, этот вирус занесут и без этих пассажиров. Эвакуированных хоть проверят, а вот кто будет проверять тех кто летит с Китая своим ходом? Ну посудите сами Аэрофлот летает и сейчас, на Стамбул самолеты с Гонконга летают, через Тайланд в Китай попасть вообще без проблем. Лично знаю коммерса который на следующей недели летит в Китай за товар свой договариватся в портовый город за 750 км от Уханя.
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Ну, Аэрофлот- пусть хоть штаб-квартиру в Ухань переносит, нам- до лампады сие.
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Не понимаешь? Они прилетят в Москву и поездом приторохтят в Киев. Там куча наших
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Отчего же. Понимаю. Мне тока Стамбул не понравился. Я там буду, через недельку. Пересадка на Одессу. Верно единое: возня нездоровая. А если учесть то, что вы правы, о невозможности контроля всего потока пересекающих границу, то как раз и удивляют Масштабы Возни.
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Сто лет назад испанка обошла все континеты. Так тогда миграция населения была в разы меньше.
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А щас эта хрень обойдет все континенты. Ну и шо? Да ничего, переморгаем.
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Соя, тикайте, ааааа)))
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Боширов и Петров уже заждались на просмотр шпилей Мать-уродины в Киеве.... стоп! че, это говно еще не снесли?..... тьху, шоп я подох если т.н. Н.Г. следую щий буду "встречать" тут...
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Украинская власть добрая - забрала иностранных "биотеррористов" если свои не сработают...
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Короче, здравствуй коронорирус. Нам всем - п**дец
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Слышь, мартышка, а ты чего тут клоуном вырядилась? Танцуй дальше
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Вы тоже смотрел ролик от Дубинского? Я чуть не обосрался, но вспомнил что после смерти - буду "вечно славить Яхве" и поэтому доживу до 100 лет, от ненависти, вот так вот Літак з евакуйованими українцями на борту вилетів з Уханя в Україну - Цензор.НЕТ 7137
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Только не ближе 200км от нашей границы.
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Моника Терпила будет лично встречать эвакуированных в противогазе?
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Не волнуйтесь. Для наибольшего эффекта прибывших разделят на 3-5 групп и отправят в разные уголки страны. Вы не одни. Или мы не одни. Одним словом, все идет по плану.
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Банальнейший вопрос..почему нельзя было организовать лечение и карантин в Китае??? Ну например на обособленом острове например...их же много)))) например в полухолодных морях )))
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завтра зараза будет в стране, где нет медицины
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