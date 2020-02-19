 Самолет с эвакуированными украинцами на борту вылетел из Ухани в Украину

Об этом сообщает посольство Украины в КНР, информирует Цензор.НЕТ.
"00:30 (20 февраля 2020) - Самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами на борту вылетел из аэропорта г.Ухань в Украину", - говорится в сообщении.
Напоминаем, самолет компании Sky Up прибудет в Украину из Ухани 20 февраля около 8 утра.
Op under Fjeldet toner en Lur (Високо в горах співає сурма), 1900 р.
https://bastion.tv/meshkanci-lvivshini-blokuyut-pid%27yizd-do-miscevogo-gospitalyu-cherez-**********-z-uhanya_n34142
притому що аеропорт в протилежному кінці львова...
вранці почали виписувати хворих зі шпиталю. казали типу навчання. люди не вірять і не розходяться.
А потом не как не защищёная уборщица , тряпкой многоразовой и без моющих средств протрёт заразу и смоет или размажет по всем поверхностям.
Находящихся в карантине должны будут осмотреть и регулярно осматривать медики, снова-таки экипированные соответствующим образом. Как мы знаем, китайские медики не ходят в туалет по 10-12 часов, не пьют, не едят и работают в памперсах. Все из-за того, что вскрытие костюма делает его бесполезным. Информация к размышлению об эффективности обычных масок и респираторов, а также о возможной заразности вируса.
https://focus.ua/ukraine/450412-test_na_deesposobnost_pochemu_ukraintsy_boiatsia_evakuatsii_sograzhdan_iz_ukhania
В Украине таких нет от слова "вообще"...(
Сподіваюся, Зеленський особисто зустрічатиме прибулих!