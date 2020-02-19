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 Киевские новости, Общество
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 Удерживаемый в оккупированном Крыму с 2016 года Стогний вернулся в Киев, - Денисова

Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила, вернулся в Киев.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья", - отметила она, пообещав, что позаботится о проведении "высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлению необходимой врачебной помощи" Стогнию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконно осужденный в Крыму журналист Николай Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию, - Денисова

Удерживаемый в оккупированном Крыму с 2016 года Стогний вернулся в Киев, - Денисова 01

Напомним, Алексея Стогния задержали в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года при выезде из Крыма напротив пункта пропуска "Каланчак". Он ехал в Киев к дочери на день рождения.

Через время российские СМИ показали сюжет, на котором задержанный признается в шпионаже в пользу Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту задержания ФСБ РФ крымского татарина Межмединова

Источник: https://censor.net.ua/n3176768
 
   
 Топ комментарии
 
Ты сам недалеко от свиньи ушел. Совсем разум потерял.
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Терміново звернись до лікаря, в тебе симптоми барановірусу виявлені!
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При свині порошенку.. Українські вязні і надалі б утримувалися москалями ((
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Ты сам недалеко от свиньи ушел. Совсем разум потерял.
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Ольгинская тварь. В спам!
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Они с парашенко родственники? Удерживаемый в оккупированном Крыму с 2016 года Стогний вернулся в Киев, - Денисова - Цензор.НЕТ 675
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У тебя тоже разум ушел на прогулку? Или укатил в путешествие? Тогда вернется нескоро. Но есть шанс, что вернется. Шанс ведь есть всегда, важно дождаться и не упустить его.
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Не понял... Удерживаемый в оккупированном Крыму с 2016 года Стогний вернулся в Киев, - Денисова - Цензор.НЕТ 9183
Это ты написал или нет?
ggl chrm
Ты сам недалеко от свиньи ушел.
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Я не про Пороха, а про это существо, что сверху.
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Терміново звернись до лікаря, в тебе симптоми барановірусу виявлені!
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За Барижої влади добровольців росіянам видавали . Зелена шмаркля ще не настільки спаскудилась .
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Не исключено. Но там фигурирует некто Деркач. Дерьмо редкое. Потому так быстро выводы делать не стоит. Хотя Шабунин еще "тот" тип.
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А Шабунин антикорупционер ? А мы думали что это ставленник Сороса , для борьбы с проукраинскими чиновниками ,которые мешают банде Сороса захватывать Украину .
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