 На Львовщине пьяный контрактник ударил ножом старшину, военнослужащий умер, не получив медпомощи, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, 15 февраля во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории военной части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечил квалифицированной медицинской помощи пострадавшему.
Досудебное расследование ведется по факту ненаправленния военными должностными лицами воинской части в орган предварительного расследования сообщения о подчиненном, совершившем уголовное преступление, а также умышленном невыполнении служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).
Я розумію, закарлюка 2 чимось схожа на 7, а 5 на 3...
Але арифметику за першу клясу варто повторити.
Главное, чтобы уханьцы не прилетели.
Жесть
Доба минула !!!!
(тобто зельонкою помазали)
так от - видаляється акаунт ще швидше.
"По предварительной информации, 15 февраля во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176766\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Да'ва Джавээлин, рааакэты дааавай.
Сочувствие погибшего семье, но это какой-то цирк. Ну вот как так - сутки лежал что-ли?
Видимо "замять" хотели.
Да, прямо вна НАТО идем, строевым шагом и с песней "Ой как я да Маша, Гитлера ловилиии".
Ну как же так то а?
При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания.
БЫЛО: Лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь.
Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание.
СТАЛО: лейтенант - 1 345 гривен.
Было 15 500, стало 1 345.
Было 15 500, стало 1 345: я не ошибся в цифрах.
Было 15 500, стало 1 345: кушай.те
И ни в чем себе не отказывайте.
Карле, ти чуєш?!
ВЕРЕЩУК, КАРЛЕ!!!..