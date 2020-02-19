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Все про:армия (7646) Львовщина (1839) правоохранительные органы (980) военнослужащие (4437) ГБР (969)

 На Львовщине пьяный контрактник ударил ножом старшину, военнослужащий умер, не получив медпомощи, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту сокрытия командованием одной из воинских частей во Львовской области факта ножевого ранения военнослужащего и необеспечения необходимой медицинской помощи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, 15 февраля во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории военной части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечил квалифицированной медицинской помощи пострадавшему.

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Досудебное расследование ведется по факту ненаправленния военными должностными лицами воинской части в орган предварительного расследования сообщения о подчиненном, совершившем уголовное преступление, а также умышленном невыполнении служебных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3176766
 
 
 Топ комментарии
 
Один из компонентов денежного содержания - выплата раз в год материальной помощи.
При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания.
БЫЛО: Лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь.
Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание.
СТАЛО: лейтенант - 1 345 гривен.
Было 15 500, стало 1 345.
Было 15 500, стало 1 345: я не ошибся в цифрах.
Было 15 500, стало 1 345: кушай.те
И ни в чем себе не отказывайте.
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В кожній соціальній групі є свій відсоток ідіотів .
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А чому ніхто не допоміг ?
Доба минула !!!!
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Война, стресс. Вообще, работа у армии воевать. Боевые потери.
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во львовскую область? даже смешно. это как на курорт, ещё и под командование комика. и что это кому даст? пара протертых штанов?
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В кожній соціальній групі є свій відсоток ідіотів .
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У тебе пробліми із цифрами.
Я розумію, закарлюка 2 чимось схожа на 7, а 5 на 3...
Але арифметику за першу клясу варто повторити.
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если для тебя большинство населения -идиоты- то ты лишний в этой стране. никогда не будет вонючая четвертина задрыпанцев указывать что должны делать большинство которое против них.
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Ерунда.
Главное, чтобы уханьцы не прилетели.
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Хай наші співвітчизники там заражаються і помирають?
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А чому ніхто не допоміг ?
Доба минула !!!!
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Може, й допомогли... Але по-зкріпному, староармійським методом
(тобто зельонкою помазали)
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потому что они против помощи. перед больницей блокпосты делали.
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ти хто, п'ятихвилинне ?
так от - видаляється акаунт ще швидше.
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Поверь мне,ты помирать будешь ещё быстрее,но страшнее!Это я тебе обещаю. На Львовщине пьяный контрактник ударил ножом старшину, военнослужащий умер, не получив медпомощи, - ГБР - Цензор.НЕТ 311
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иди своим блокировщикам больниц скажи что теперь всем кто из Львовской области будет собирать на лечение своих личинок- и копейки скидываться не будем.
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бо " Должностные лица воинской части скрыли факт преступления" боячись за свої посади і тепленькі місця з гарною зарплатою Їм власні інтереси були важливіші за життя людини. отакі виродки командують "найсильнішою армією Європи" На Львовщине пьяный контрактник ударил ножом старшину, военнослужащий умер, не получив медпомощи, - ГБР - Цензор.НЕТ 1476 На Львовщине пьяный контрактник ударил ножом старшину, военнослужащий умер, не получив медпомощи, - ГБР - Цензор.НЕТ 8609
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Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту сокрытия командованием одной из воинских частей во Львовской области факта ножевого ранения военнослужащего и необеспечения необходимой медицинской помощи. Источник: https://censor.net.ua/n3176766\\\\\\\\\

"По предварительной информации, 15 февраля во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176766\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Да'ва Джавээлин, рааакэты дааавай.
Сочувствие погибшего семье, но это какой-то цирк. Ну вот как так - сутки лежал что-ли?
Видимо "замять" хотели.
Да, прямо вна НАТО идем, строевым шагом и с песней "Ой как я да Маша, Гитлера ловилиии".
Ну как же так то а?
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Один из компонентов денежного содержания - выплата раз в год материальной помощи.
При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания.
БЫЛО: Лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь.
Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание.
СТАЛО: лейтенант - 1 345 гривен.
Было 15 500, стало 1 345.
Было 15 500, стало 1 345: я не ошибся в цифрах.
Было 15 500, стало 1 345: кушай.те
И ни в чем себе не отказывайте.
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Я здичавіло вибачаюся, це вже покращання чи "далі буде"?
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Верещук?! Верещук???
Карле, ти чуєш?!
ВЕРЕЩУК, КАРЛЕ!!!..
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Случай вопиющий и подлежит самому тщательному расследованию. Но, неплохо бы было посмотреть на статистику подобных случаев за последние 5 лет.
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С начала конфликта в Донбассе небоевые потери ВСУ исчисляются десятками тысяч погибшими и ранеными, что в три раза выше боевых потерь. Об этом в интервью украинскому изданию «ЛИГА.net» заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. «За 4,5 года военных действий уже более 10 тысяч небоевых потерь», - констатировал он. «Это трагедия», - добавил Матиос. При этом военный прокурор уточнил, что в стране никто не ведёт единую статистику погибших.
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ага, как же. это как климкин насчитал 10 млн заробитчан. Неужели в еврейской семье арифметике не учили???
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Конечно это брехня, выгодней списать на не боевые.
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''Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории военной части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечил квалифицированной медицинской помощи пострадавшему''- сколько ещё нужно жертв, чтобы усмирить несгибаемое желания, во что бы то ни стало, усидеть в своих креслах тех самых должностных лиц. Ведь есть же статьи- оставление в опасности, халатность,сокрытие преступления наконец...
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