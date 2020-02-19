EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Курьезы, Общество
  1470  36
Все про:школа (1998) еда (174) Милованов Тимофей (164)

 Перед решением вопроса питания детей в школе будет проведено масштабное анкетирование детей и родителей, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов разъяснил ситуацию с питанием детей в школах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "В Украине 15 тыс. 103 школы, где учится 4 млн 113 тыс. детей, пять дней в неделю в течение девяти месяцев в году обедают вне дома. Это означает, что 94,5% школ имеют столовую или буфет, чтобы обеспечивать детей горячим питанием. Та же статистика говорит, что горячие обеды в школе получают 70% учащихся, 50% из которых - бесплатно. Но количество - не всегда качество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал Минздрав разработать нормы питания в детсадах для детей с непереносимостью лактозы

Что с этим делать?

Для решения этого вопроса и проведения реформы школьного питания в целом первая леди Елена Зеленская инициировала онлайн-анкетирование для школьников и их родителей, которое поможет понять реальную ситуацию, а также уровень удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами.

Мы проанализировали школьное питание, определили проблемные критические точки в цепочке поставок питания и сформировали репрезентативную выборку заведений общего среднего образования с учетом городских и сельских школ.

К сожалению, в школьном питании есть ряд проблемных вопросов: переваренная или недоваренная, а порой и холодная пища, небольшой ассортимент блюд для выбора учеников, продажа вредных продуктов (чипсы, сухарики или газированные напитки) в школьных буфетах или в киосках рядом. Отдельной проблематикой являются высокие цены на питание для детей, случаи антисанитарии или вообще отсутствие столовых в школах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской

На встрече на прошлой неделе, Елена Зеленская совместно с представителями Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Антимонопольный комитет Украины, Государственной аудиторской службы Украины обсудили проведение комиссионного обследования 500 учреждений общего среднего образования в разрезе сельских / городских школ и группировкой по численности учащихся наиболее лижчим время.

Спасибо Первой Леди за доверие и привлечение к реформированию питания школьников.

Это крайне необходима инициатива, которая касается детей и сохранения их здоровья с детства".

Читайте также: 25% школьных меню не соответствуют нормам, - Госпродпотребслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3176763
 
 
 Топ комментарии
 
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины"
Проффесіонал в економіці, торгівлі і сільському господарстві. Це тільки камуняки так могли. Вчора він займався економікою, а сьогодні вже командує сільським господарством, або торгівлею.
 показать весь комментарий
 
С какого ляда тут Милованов? Что это за гребаный цирк происходит везде? Как вы задолбали, мерзкие клоуны...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Говоряща маккака нарисувалася? Главнюк по знищенню економіки та держпідприємств України. Тепер за харчування взялося.
 показать весь комментарий
 
 
Ему анкетирование надо, да еще масштабное с вопросом - Чем кормить детей? Дерьмом как сейчас или пищей для людей.))
 показать весь комментарий
 
С какого ляда тут Милованов? Что это за гребаный цирк происходит везде? Как вы задолбали, мерзкие клоуны...
 показать весь комментарий
 
 
В общем, понимать нужно в голове. Если для того, чтобы понять, нужно 2 миллиона анкет - то ты нихрена не поймешь. Дурак.
 показать весь комментарий
 
Золотая голова,помогал детям и баста,тут не предерешься
 показать весь комментарий
 
 
голова то золотая - только без мозгов. Гиря золтая вместо головы.
 показать весь комментарий
 
 


Гросмейстер Бендера



Кобіта, яка готувала презентацію PowerPoint для Кабміну за 84 тисячі гривень розказала як отримала замовлення:
"звірки були 4 рази за ніч"

Перед решением вопроса питания детей в школе будет проведено масштабное анкетирование детей и родителей, - Милованов - Цензор.НЕТ 8920
 показать весь комментарий
 
 
если в КабМине некому сделать презентацию - то вы можете представить, кого туда набрали и кто министры?
 показать весь комментарий
 
 
Да. да, и еще обязательно справку на отсутствие спида. От этих рафинированных ******** можно ожидать всего....
 показать весь комментарий
 
Нююю, а че? Завтраки и обеды в смартфоне.
Отцифрованная, с картинками, книга о "вкусной, полезной и
здоровой пище"..
 показать весь комментарий
 
 
"Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины"
Проффесіонал в економіці, торгівлі і сільському господарстві. Це тільки камуняки так могли. Вчора він займався економікою, а сьогодні вже командує сільським господарством, або торгівлею.
 показать весь комментарий
 
 
Для решения этого вопроса и проведения реформы школьного питания в целом первая леди Елена Зеленская инициировала онлайн-анкетирование для школьников и их родителей, которое поможет понять реальную ситуацию, а также уровень удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами. Источник: https://censor.net.ua/n3176763\\\\\\

эт та шо квартирка на Крыму? порешает, Яхве клинус, порешает, да так что мало будет
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский сказал, что первым законопроектом, который он внесет в ВР, будет законопроект о народовластии.

Это уже действует??
🤔
 показать весь комментарий
 
Да . Просто расслабься , ничего не поменялось .
 показать весь комментарий
 
Зеленский не говорит. Его можно даже не слушать. Считай, что президент немой. Это просто радио у него в голове.
 показать весь комментарий
 
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов Источник: https://censor.net.ua/n3176763

Серед цих дибілєтів хоть хтось знає свої обов'язки? До чого тут ЦЕЙ міністр? Де міністр освіти або охорони здоров'я? Ну на "крайняк" сама Лєночка... Курви неосвічені з порожнечею в голові. Цих звірюшок треба внести в категорію "черепадли віслюкоподібне", бо замість голови - порожній череп і роблять із віслючка ікону...
 показать весь комментарий
 
Сєрйозно ? Міністр економіки виступає піарником для Лєнки Зєлєнскої ???
Блін,вважав,що таке може бути лише в африканських диктатурах....
Чьось згадалося:

Перед решением вопроса питания детей в школе будет проведено масштабное анкетирование детей и родителей, - Милованов - Цензор.НЕТ 5918
 показать весь комментарий
 
 
Буде квантумне харчування у смартфоні. Перед решением вопроса питания детей в школе будет проведено масштабное анкетирование детей и родителей, - Милованов - Цензор.НЕТ 683
 показать весь комментарий
 
А Елена, она кто- повар или работник санэпидемслужбы?Откуда она может что то там советовать,также как и Милованов.
 показать весь комментарий
 
Вы посмотрите кто много лет подряд выигрывает тендеры на поставку продуктов питания, там же одни и те же хари, которые в три цены на гнилой морковке подымают благодаря коррумпированным местным чиновникам от освиты, которые также сидят на своих портфелях по десятку лет безсменно, отстегивая выше. Зеля давай! Порубай в капусту коррупционеров освиты). Опросы проводили уже в прошлом году и что...
 показать весь комментарий
 
Есть или не есть. Ответ: есть. Даже если Милованов против.
 показать весь комментарий
 
тю, а ленка, жена клована, неделю назад инспекции грозилась отправить в школы ( при этом будучи просто ленкой -женой-клована). есть результаты или решили не ждать и проявить инициативу так сказать?))
 показать весь комментарий
 
будет / обещает кодлан Коломойского. Что уже есть у кодлана Коломойского: Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции.
 показать весь комментарий
 
Воспоминания о советской школьной столовой
Там не было никаких столиков на четверых, удобных стульев со спинками, скатертей и тем более, вазочек с цветами, которые я вижу сейчас в столовой лицея, где учится моя дочь. Просто длинные столы и скамьи, при этом за одним столом могло разместиться сразу 2-3 класса по 30 человек. Но так было даже удобнее.

Во-первых, учитель никоим образом не сумеет проследить за всеми сразу, а значит, есть большие шансы незаметно вылить в горшок с фикусом кипяченое молоко с пенками и зашвырнуть под батарею противную рыбную фрикадельку.
Во-вторых, можно общаться с друзьями не только своего класса, но и параллельного - ну и что, что соседи оглохнут, пока ты докричишься до Наташки или Ленки, обедающей на другом конце стола. Кроме того, намного легче найти партнера для заключения выгодных сделок: например, вот тебе моя котлета, а ты теперь полы вместо меня в классе моешь. В общем, весело было. На школьный обед после третьего урока как на праздник бежали!
 показать весь комментарий
 
Если необходимо на корню загубить какое-либо дело, надо его поручить дебилу Микловану.
 показать весь комментарий
 
В 70-80 годы питание в школах было платное: 15 коп. завтрак, 23 коп. обед, бесплатно - талоны для детей из семей с малым достатком (как у нас у педагога или врача), а вот в рашке - младшие классы - бесплатно, почему?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКурьезы
 
 
 
 
 
 вверх