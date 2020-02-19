 Перед решением вопроса питания детей в школе будет проведено масштабное анкетирование детей и родителей, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Милованов отметил: "В Украине 15 тыс. 103 школы, где учится 4 млн 113 тыс. детей, пять дней в неделю в течение девяти месяцев в году обедают вне дома. Это означает, что 94,5% школ имеют столовую или буфет, чтобы обеспечивать детей горячим питанием. Та же статистика говорит, что горячие обеды в школе получают 70% учащихся, 50% из которых - бесплатно. Но количество - не всегда качество.
Что с этим делать?
Для решения этого вопроса и проведения реформы школьного питания в целом первая леди Елена Зеленская инициировала онлайн-анкетирование для школьников и их родителей, которое поможет понять реальную ситуацию, а также уровень удовлетворенности учащихся и родителей школьными обедами.
Мы проанализировали школьное питание, определили проблемные критические точки в цепочке поставок питания и сформировали репрезентативную выборку заведений общего среднего образования с учетом городских и сельских школ.
К сожалению, в школьном питании есть ряд проблемных вопросов: переваренная или недоваренная, а порой и холодная пища, небольшой ассортимент блюд для выбора учеников, продажа вредных продуктов (чипсы, сухарики или газированные напитки) в школьных буфетах или в киосках рядом. Отдельной проблематикой являются высокие цены на питание для детей, случаи антисанитарии или вообще отсутствие столовых в школах.
На встрече на прошлой неделе, Елена Зеленская совместно с представителями Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Антимонопольный комитет Украины, Государственной аудиторской службы Украины обсудили проведение комиссионного обследования 500 учреждений общего среднего образования в разрезе сельских / городских школ и группировкой по численности учащихся наиболее лижчим время.
Спасибо Первой Леди за доверие и привлечение к реформированию питания школьников.
Это крайне необходима инициатива, которая касается детей и сохранения их здоровья с детства".
Гросмейстер Бендера
Кобіта, яка готувала презентацію PowerPoint для Кабміну за 84 тисячі гривень розказала як отримала замовлення:
"звірки були 4 рази за ніч"
Отцифрованная, с картинками, книга о "вкусной, полезной и
здоровой пище"..
Проффесіонал в економіці, торгівлі і сільському господарстві. Це тільки камуняки так могли. Вчора він займався економікою, а сьогодні вже командує сільським господарством, або торгівлею.
эт та шо квартирка на Крыму? порешает, Яхве клинус, порешает, да так что мало будет
Это уже действует??
🤔
Серед цих дибілєтів хоть хтось знає свої обов'язки? До чого тут ЦЕЙ міністр? Де міністр освіти або охорони здоров'я? Ну на "крайняк" сама Лєночка... Курви неосвічені з порожнечею в голові. Цих звірюшок треба внести в категорію "черепадли віслюкоподібне", бо замість голови - порожній череп і роблять із віслючка ікону...
Блін,вважав,що таке може бути лише в африканських диктатурах....
Чьось згадалося:
Там не было никаких столиков на четверых, удобных стульев со спинками, скатертей и тем более, вазочек с цветами, которые я вижу сейчас в столовой лицея, где учится моя дочь. Просто длинные столы и скамьи, при этом за одним столом могло разместиться сразу 2-3 класса по 30 человек. Но так было даже удобнее.
Во-первых, учитель никоим образом не сумеет проследить за всеми сразу, а значит, есть большие шансы незаметно вылить в горшок с фикусом кипяченое молоко с пенками и зашвырнуть под батарею противную рыбную фрикадельку.
Во-вторых, можно общаться с друзьями не только своего класса, но и параллельного - ну и что, что соседи оглохнут, пока ты докричишься до Наташки или Ленки, обедающей на другом конце стола. Кроме того, намного легче найти партнера для заключения выгодных сделок: например, вот тебе моя котлета, а ты теперь полы вместо меня в классе моешь. В общем, весело было. На школьный обед после третьего урока как на праздник бежали!