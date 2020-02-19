 Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе "ЕС".
М.Забродский поделился некоторой информацией с закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Он подчеркнул: "Вчера около 30 минут противник безнаказанно вел огонь по нашим позициям. Только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар".
По словам представителя Генштаба, военным пришлось оставить несколько наблюдательных пунктов. Эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны.
Инорфмация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены.
К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего, оно сейчас в руках противника.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены
Йозеф Кнехт
Видати в двох різних країнах дві заяви ідентичні за змістом щодо однієї і тієї ж події,при тому, що особи,які озвучили заяву знаходяться по різні сторони барикад просто неможливо.Маємо задокументований факт узгодження заяв та позицій з ворогом.
Брифінг
Хомчак: "Після артпідготовки був наступ ворога і принаймні тимчасова втрата позиції".
Зе: "Це ПРОВОКАЦІЯ (2 рази). Ми впевнено ідем до миру".
Хомчак (на запитання журналіста): "Це НЕ ПРОВОКАЦІЯ. У нас війна."
Пздць
"Еще 16 февраля 2020 г. ГШ ВСУ знало (а мы нет) о перемещении танков из Луганска в район вчерашних боевых действий. То есть наличие оперативной информации не является в ведомстве Хомчака предметом анализа." - повідомлення tZE inform від 19.02.20.
Kavkaz Center
@newkc14
Валерий #Соловей пугает предстоящей войной. По его мнению самый опасный период с 20 февраля до 10 марта. В этот период #Путин может атаковать #Беларусь или #Украину как минимум, и атаковать страны #Балтии как максимум. Он уверен что #США и #НАТО отступят
ВИДЕО
https://youtu.be/sCL1VnMXKHU
Українська Артилерія: 2 хв. "Бойова тривога! Броня по машинах!"+ долання 30-км зони відведення 30 хв. + 2 хв розкластися навестися+ гахнути тощо.
Это геноцид украинцев прокремлевской властью
1. Взгляд сверху.
На Совбезе ООН. США, Великобритания, Франция, Германия, Канада - чётко высказали позицию своих государств: виновник войны на Донбассе - Россия.
Россия пытается представить жертву своей агрессии как агрессора, что является одним из элементов ее информационной войны.
Цитировать Зеленского и главу партии "Слуга Народа" не буду, отмечу лишь факт идентичности по смыслу с заявлениями Кремля - по "событиям" под Золотым.
Имеем задокументированные факты согласования заявлений и позиций с врагом.
За этим всем, мы начали забывать о встрече Зеленского с чиновником госбезопасности Кацапии - Патрушевым. Вчерашние события в Золотом и реакция высшего руководства - еще одно доказательство того, что она таки была.
Все эти "разведения войск" и "просто перестать стрелять" - преподносятся как компромисс.
Компромисс - это решение, связанное с уступками обеих сторон.
Но когда речь идет об односторонних уступках, то это не компромисс, а капитуляция.
Поскольку лохторат негативно воспринимает слово "капитуляция", то мастера словесной эквилибристики совершают привычную подмену понятий. Отсюда вам "это провокация" и "надо разобраться, кто начал наступление".
Так чьи вы, "голуби мира"?
2. Одна местная жительница Золотого выдала военную тайну, и похерила все "беспрестанные шаги" к миру.
Прямая речь: "Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - Светлана Печеная.
3. Не зря его называли "Бульдозером".
Они залезут в жопу собаке, возьмут интервью у глистов, но никогда ни за что, ни при каких условиях не покажут и не расскажут как публично обосрался "наш Бубочка".
В студии 112 канала, из нафталина вытащили Кравчука, который в прямом эфире обращается к Рябошапке, почему он ничего не делает с делами, которые подал Портнов на Порошенко. Сам же Портнов написал, что Пороху ничего не будет, у него оказался длиннее и толще.
Как по мне, слишком много внимания и ресурсов бросают на "сбитого летчика".
Наверное, потому, что "сбитый летчик" не знает, что он сбитый, и прёт, как "Бульдозер".
За два дня в Мюнхене, Порох провел 30 встреч с зарубежными партнерами.
Пока не увижу ферм по "выращиванию новых лиц", говорил и буду говорить: пока у "Бульдозера" есть силы и "тяга", его нужно пускать вперед.
Коротко объясню, почему кроме тотального открытого, до сих пор!, мочилова Порошенко, запустили полускрытую дискредитацию из серии "Порошенко - все, ищем другого лидера". Причина в росте рейтинга ЕС, который не дает резко увеличить рейтинг ОПЗЖ. Они идут ноздря в ноздрю.
4. Страна перманентного когнитивного диссонанса.
Интересно читать людей, весной агрессивно агитировавших за Зеленского, а теперь они разочарованы в нём.
С "порохоботами" почему-то обратного не происходит.
Потому что Зе-фаны - романтики, ждавшие Деда Мороза (с неизбежным финалом), а "25-процентовики" - прагматики и реалисты.
Стоило ожидать, что Зелохторат разделится на три группы, что и произошло.
Итак, имеем три категории:
- зелибоб-разочарованный - начал подозревать, что его жестко нае@али;
- зебил-терпила - понял, что его нае@али, но никогда не признается в том, что он лох, и будет мужественно терпеть все тяготы и невзгоды.
- зебыдло - инфицированный рос. пропагандой, медицина здесь бессильна, пропащие люди.
Если с первой категорией можно и нужно работать, со второй работать выборочно - по усмотрению, то с третьей - это гиблое дело.
У меня все.
5. С Днем Государственного Герба Украины!
P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
Эстония отказалась от ратификации договора о границе с РФ, поскольку будет исходить из Тартусского договора, подписанного 100 лет назад, по которому часть Ленинградской области и Ивангород, должны отойти Эстонии.
Andy West
Турецкая армия начала отступление с позиций в Сирии, которые занимала недалеко от поселения Тель-Тамер в северной провинции Хасеке. Об этом сообщает агентство North Press в своем Twitter.