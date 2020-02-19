 Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-службе "ЕС".

М.Забродский поделился некоторой информацией с закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Он подчеркнул: "Вчера около 30 минут противник безнаказанно вел огонь по нашим позициям. Только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар".

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По словам представителя Генштаба, военным пришлось оставить несколько наблюдательных пунктов. Эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны.

Инорфмация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены.

К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего, оно сейчас в руках противника.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены