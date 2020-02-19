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 Политика Украины
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Все про:Забродский (18) Золотое (175)

 Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля. ВИДЕО

Народный депутат Украины из фракции "ЕС" Михаил Забродский озвучил некоторые подробности заседения комитета по нацбезопасности ВР по факту боестолкновения под Золотым 18 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом говорится в пресс-службе "ЕС".

М.Забродский поделился некоторой информацией с закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Он подчеркнул: "Вчера около 30 минут противник безнаказанно вел огонь по нашим позициям. Только после этого артиллерия смогла нанести ответный удар".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Члены комитета не удовлетворены докладом Генштаба о ситуации на Донбассе 18 февраля, - глава комитета "слуга народа" Завитневич

По словам представителя Генштаба, военным пришлось оставить несколько наблюдательных пунктов. Эта информация опровергает предыдущие заявления руководства Генштаба и Минобороны.

Инорфмация о жертвах подтвердилась: один наш военнослужащий погиб, четверо ранены.

К сожалению, представитель Генштаба не смог объяснить, как так получилось, что при организованном отступлении тело нашего военного осталось в зоне проведения боя. В результате чего, оно сейчас в руках противника.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

Источник: https://censor.net.ua/n3176762
 
   
 Топ комментарии
 
Так главнокомандующий спокойно спал после идеи совместного патрулирования,не у кого было спросить,что делать
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А за 30 минут две установки градов успевали приехать...развернуться ...и дать залп...
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брехня. Разведка еще накануне доложила в штаб, что сепаратисты сконцентрировались на позициях для атаки. После такой информации наша арта уже должна была быть выдвинута на позиции заранее.
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Кому Ти це пишеш? Вони купка продажних порохоботів... Без совісті логіки і можливості аналізувати..
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Подонок, вещающий рашистскую пропаганду,вон отсюда ,мерзотник!
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Не бреши.
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Йозеф Кнехт



Видати в двох різних країнах дві заяви ідентичні за змістом щодо однієї і тієї ж події,при тому, що особи,які озвучили заяву знаходяться по різні сторони барикад просто неможливо.Маємо задокументований факт узгодження заяв та позицій з ворогом.
Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля - Цензор.НЕТ 9997 Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля - Цензор.НЕТ 2986

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Ветерок Боярского

Брифінг
Хомчак: "Після артпідготовки був наступ ворога і принаймні тимчасова втрата позиції".

Зе: "Це ПРОВОКАЦІЯ (2 рази). Ми впевнено ідем до миру".

Хомчак (на запитання журналіста): "Це НЕ ПРОВОКАЦІЯ. У нас війна."
Пздць
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Запхайте листок з цим текстом в вухо арахамії. Бо воно трохи недорозвинене та вбоге. Не поніма.
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Не понимаю, причем тут комитет Рады, оборона ответственность президента вроде. А вот ВР не министра обороны должна слушать, а санкции вводить, как ответную меру, причем законом, чтобы не могли обходить. Рубать торговлю с агрессором нужно, после каждого обстрела, чтобы был сдерживающий фактор.
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руське бидло до приізду "косити укроп" і після покосу

Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля - Цензор.НЕТ 4903
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Так это когда было? А в голове сегодняшнего Потерпевшего Главнокомандующего война уже закончилась.
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Когда выборы ? Ещё четыре года не протянем . Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля - Цензор.НЕТ 2126
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Есть мнение, что после продажи украинских черноземов, весь "квартал95" сбежит с деньгами на Сейшелы к Богдану.
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Тобто при ******** засобах зв'язку треба 30 хв, шоби мивсіпрізідєнт дав приказ отступать от гріха подальше? Чи він пробував в Москву додзвонитися, а воно не получалося...
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спало воно в той час... Скоріш за все, рішення про ответку на себе взяв якийсь комбат...
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полтора года уже не требуется звонить в Киев для разрешения ответки все решается на месте! смени методичку, рашапарашное !
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Про те, що наступ орків планувався ц був відомий загодя - повідомляє tZE inform:
"Еще 16 февраля 2020 г. ГШ ВСУ знало (а мы нет) о перемещении танков из Луганска в район вчерашних боевых действий. То есть наличие оперативной информации не является в ведомстве Хомчака предметом анализа." - повідомлення tZE inform від 19.02.20.
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Враг 30 минут беспрепятственно обстреливал наши позиции, - Забродский о бое под Золотым 18 февраля - Цензор.НЕТ 8230 Kavkaz Center

@newkc14


Валерий #Соловей пугает предстоящей войной. По его мнению самый опасный период с 20 февраля до 10 марта. В этот период #Путин может атаковать #Беларусь или #Украину как минимум, и атаковать страны #Балтии как максимум. Он уверен что #США и #НАТО отступят
ВИДЕО
https://youtu.be/sCL1VnMXKHU



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За 30 хвилин танки можуть пройти до 15-30км... Що було у черепку зейло та хомчака-іловайського... Мабуть зейло дрихло і його не хотіли, увсея "великого сцаря" турбовати загороднюки та інші "азфіцерики" млять вашу...!!
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Ос і все, що потрібно знати про говнокомандувача. Сцикло та зрадник. А генералу Забродському респект! Справжній воїн.
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Что, отряд не заметил потери бойца...!? Позорище.
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Та не командуючий, а 4відкосивший. Тактики не знає,стратегічно думати не може. Коротше - ВіслОман...
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Ещё не один военачальник не хвастался тем, что он драпал. Мы, что освободил Дебальцево с боями ???? Нет, драпали. Да,нужно учить как не нужно воевать, то пример Дебальцево как раз для этого....
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Орда: 5 хв. розкластися навестися + від 2 хв. і більше гахнути + 5 хв. зібратися, вшитися.

Українська Артилерія: 2 хв. "Бойова тривога! Броня по машинах!"+ долання 30-км зони відведення 30 хв. + 2 хв розкластися навестися+ гахнути тощо.
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Басни нашего Генштаба напоминают россиянские басни про Бородинское сражение. Типа как-бы победили, но почему-то отступили.
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3,14стюлів цим піторасам за це навісити потрібно, а не тиражувати!
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в НП "Баня" прсадить арахамию и сивуху, приковать цепью, дать один ПК и один АКМ..... и пусть рассказывают друг другу о нашихлюдях в лугандоне! блин уже даже ругаться сил нет!
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А як це так курва що не забрали з собою вбитого побратима ??? То сором! Мабуть тікали з того НП заплющив очі ((Бо інщого варіанта я не бачу
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напевно так само як з іловайська та дебальцево..бо іншого варіанта я не бачу
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А що тут "незрозуміло" по 30 хвивилин без відповіді, тому що калібр 80 мм і вище заборонений мінськими договорняками. Коли орки почали обстіл з арти мабуть знадобився час щоб підтягнути гармати ті самі 30 хвилин.
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Нет, это не война
Это геноцид украинцев прокремлевской властью
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Цікаво, звідки у ПЕСика ця інформація?! Воно особисто там було?!
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Там видео по всему интернету гуляет...
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Зрозумів, що полковник - це суцільний штабний совок, якого гнати потрібно зі штабу. А це вже питання до начальника Генштабу. Якщо полковник не розуміється на ситуації, не може її оцінити, то він не зможе знайти відповідні засоби для її зміни. Тобто, службова невідповідність. І багато у нас таких полковників ?
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згадай не полковників, згадай муженків та гелетеїв! згадай гівнокомандувача парадного під час іловайська!
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Лютi новини

1. Взгляд сверху.
На Совбезе ООН. США, Великобритания, Франция, Германия, Канада - чётко высказали позицию своих государств: виновник войны на Донбассе - Россия.
Россия пытается представить жертву своей агрессии как агрессора, что является одним из элементов ее информационной войны.
Цитировать Зеленского и главу партии "Слуга Народа" не буду, отмечу лишь факт идентичности по смыслу с заявлениями Кремля - по "событиям" под Золотым.
Имеем задокументированные факты согласования заявлений и позиций с врагом.
За этим всем, мы начали забывать о встрече Зеленского с чиновником госбезопасности Кацапии - Патрушевым. Вчерашние события в Золотом и реакция высшего руководства - еще одно доказательство того, что она таки была.
Все эти "разведения войск" и "просто перестать стрелять" - преподносятся как компромисс.
Компромисс - это решение, связанное с уступками обеих сторон.
Но когда речь идет об односторонних уступках, то это не компромисс, а капитуляция.
Поскольку лохторат негативно воспринимает слово "капитуляция", то мастера словесной эквилибристики совершают привычную подмену понятий. Отсюда вам "это провокация" и "надо разобраться, кто начал наступление".
Так чьи вы, "голуби мира"?

2. Одна местная жительница Золотого выдала военную тайну, и похерила все "беспрестанные шаги" к миру.
Прямая речь: "Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - Светлана Печеная.

3. Не зря его называли "Бульдозером".
Они залезут в жопу собаке, возьмут интервью у глистов, но никогда ни за что, ни при каких условиях не покажут и не расскажут как публично обосрался "наш Бубочка".
В студии 112 канала, из нафталина вытащили Кравчука, который в прямом эфире обращается к Рябошапке, почему он ничего не делает с делами, которые подал Портнов на Порошенко. Сам же Портнов написал, что Пороху ничего не будет, у него оказался длиннее и толще.
Как по мне, слишком много внимания и ресурсов бросают на "сбитого летчика".
Наверное, потому, что "сбитый летчик" не знает, что он сбитый, и прёт, как "Бульдозер".
За два дня в Мюнхене, Порох провел 30 встреч с зарубежными партнерами.
Пока не увижу ферм по "выращиванию новых лиц", говорил и буду говорить: пока у "Бульдозера" есть силы и "тяга", его нужно пускать вперед.
Коротко объясню, почему кроме тотального открытого, до сих пор!, мочилова Порошенко, запустили полускрытую дискредитацию из серии "Порошенко - все, ищем другого лидера". Причина в росте рейтинга ЕС, который не дает резко увеличить рейтинг ОПЗЖ. Они идут ноздря в ноздрю.

4. Страна перманентного когнитивного диссонанса.
Интересно читать людей, весной агрессивно агитировавших за Зеленского, а теперь они разочарованы в нём.
С "порохоботами" почему-то обратного не происходит.
Потому что Зе-фаны - романтики, ждавшие Деда Мороза (с неизбежным финалом), а "25-процентовики" - прагматики и реалисты.

Стоило ожидать, что Зелохторат разделится на три группы, что и произошло.
Итак, имеем три категории:
- зелибоб-разочарованный - начал подозревать, что его жестко нае@али;
- зебил-терпила - понял, что его нае@али, но никогда не признается в том, что он лох, и будет мужественно терпеть все тяготы и невзгоды.
- зебыдло - инфицированный рос. пропагандой, медицина здесь бессильна, пропащие люди.

Если с первой категорией можно и нужно работать, со второй работать выборочно - по усмотрению, то с третьей - это гиблое дело.
У меня все.

5. С Днем Государственного Герба Украины!

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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Когда при власти - патриоты, а не тупые клоуны-малороссы...
Эстония отказалась от ратификации договора о границе с РФ, поскольку будет исходить из Тартусского договора, подписанного 100 лет назад, по которому часть Ленинградской области и Ивангород, должны отойти Эстонии.
Andy West

Ворог 30 хвилин безперешкодно обстрілював наші позиції, - Забродський про бій під Золотим 18 лютого - Цензор.НЕТ 7188

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Турецкая армия отступила на севере Сирии и сожгла свои позиции

Турецкая армия начала отступление с позиций в Сирии, которые занимала недалеко от поселения Тель-Тамер в северной провинции Хасеке. Об этом сообщает агентство North Press в своем Twitter.
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Это все вина ***********-гавнокомандующего дегенерата.
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