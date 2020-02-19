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 Пятеро водителей, задействованных в перевозке эвакуированных из Китая, также останутся на карантин, - ГСЧС

Заместитель директора департамента быстрого реагирования ГСЧС Василий Сницар рассказал, что пятеро водителей автобусов, которые будут везти эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев из аэропорта на обсервацию, также будут оставлены на карантин.

Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пять водителей, которые будут осуществлять перевозки этих людей и экипаж - это будет 5 автобусов. Четыре автобуса для пассажиров и один автобус для экипажа воздушного судна. Эти 5 водителей также остаются на обсервацию вместе с этими людьми", - сказал Сницар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, днем 19 февраля украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города. На эвакуацию явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев. Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая планируют разместить в четырех местах.

Источник: https://censor.net.ua/n3176760
 
 
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Сподіваюсь, водіїв перевезуть в 5 місто, ще екіпаж літака треба розкидати.
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"Во *ля-я-яяя..."
(с) водій, задіяний у перевезенні
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Самое забавное будет, если все прилетевшие возьмут и разъедутся по домам...( В Украине нет карантинного законодательства, и сначала людей просто собирались уговаривать остаться в карантине...
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Каждый день в аэропорты Украины сотнями прибывают пассажиры из Китая и разъезжаются по своим делам. Ни карантина, ни медосмотра не производится.
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И переводчика(ов)! И медиков. Всех, принимавших участие!
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Стараються, все для українців, щоб замало не було Пятеро водителей, задействованных в перевозке эвакуированных из Китая, также останутся на карантин, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6749
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