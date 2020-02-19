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 Эвакуированных из Китая разместят в четырех местах в разных городах Украины, - Минздрав

Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что эвакуированных из Китая украинцев планируют разместить в четырех местах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая различные настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль. Он отметил, что эти четыре места находятся в разных городах Украины.

"Возле мест, определенных для обсервации эвакуированных из Уханя, есть инфекционные больницы. При наличии каких-то симптомов при обсервации, люди будут перемещены в инфекционную больницу, и срок обсервации будет продлен еще на 14 дней для всех, кто прилетит этим рейсом.

Читайте: Директор расположенного на Тернопольщине санатория "Медоборы" Мартынюк отказался принимать эвакуированных из Китая украинцев

Относительно лечения – оно симптоматическое и этих больницах есть все необходимое оборудование, они обеспечены лекарствами. К месту обсервации при необходимости будет привлечен дополнительный медперсонал", - сказал чиновник на брифинге.

Коваль напомнил, что иностранные граждане, которые будут эвакуированы украинским самолетом, также будут находиться в местах обсервации вместе с украинскими гражданами. Медработники - два врача и медсестра, которые сопровождают рейс, также будут на карантине.

Также смотрите: "Никто не выедет, все", - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместитель министра призвал сохранять здравый смысл, он отметил, что в такой же ситуации мог оказаться любой. 

"Наши люди являются приоритетом для государства, и их спасение - это сверхважная задача и для правительства, и для президента, и для всех органов власти. Те панические настроения, панические информационные призывы, наблюдаемые в информпространстве, раздуваются в первую очередь теми, кто заинтересован в распространении этих мифов. Мы вполне готовы к приему наших граждан и не только наших граждан. Приняты все необходимые меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, в случае, если этого не удастся сделать, есть все возможности, для предупреждения распространения вируса по территории Украины", - отметил Коваль.

Смотрите: Жители Тернопольщины протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176757
 
   
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И эта малютка борзо огрызалась вчера, когда ему начинали шибко вумные вопросы задавать. Недонаполеон хренов.
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ЦІ зе-виродки які не товаришують з головою, як приклад
https://www.facebook.com/watch/?v=193455548538789
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"да какаяразница"
умереть от вируса или от старости?
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И правда ,раздувают. Отдельные силы раздувают истерию.
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Отдельные силы пытаются вразумить бестолковых пока не поздно
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Тут така ситуація, що краще перестрахуватись а не волати потім над трупами " я не знав".
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По правила борьбы с эпидемиями - все должны быть кучно, в одном месте. Или вас этому в институтах не учили?
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А Ви, що не в курсі, на кого вчилася наша очільница МОЗ України?
Яка у неї освіта?
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Так у нее в МОЗе нету советников с профильным образованием? Или только советники по тупому распилу бабла. А в СНБО, а в МЧС?
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Надо каждому "депутату" дать одного на восьмерых.
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А Луцьк, Чернівці, Хмельницький, Ужгород?
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Чмо це, чомусь франківчани не бажають вірусу його Сумам, земля кругла, він своє отримає.
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воно українців ненавидить....раб в душі прагне закріпачити всіх навколо.
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Та ладно, все рівно в нього життя убоге, на одній ненавісті не проживеш, так... кріпацьке існування.
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якби ж воно десь сиділо тихенько в своїй ненависті, але ж ні, воно веде війну проти України.
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Идиоты! Астанавитесь! Пойдёт по стране зараза, всех причастных к этой афере к ответу!
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А причастные уедут на Сейшелы и будут глумиться оттуда,тут никто ни за что не отвечает.
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Север, юг, запад и восток. Как там у Стругацких в "Пикник на обочине": «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным».
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АГА, щас будут в автобусах возить 14 дней --- народ дороги заблокирует Эвакуированных из Китая разместят в четырех местах в разных городах Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 356
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Охренительный план! Создать 4 зоны риска вместо одной...
А почему тогда не в каждой области и в Киеве до кучи??
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Як же "правильно" вирішили, неначе вогнище підпалити з усіх сторін...
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Вот же зе-тыпилы!
Это в четыре раза увеличит опасность.
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Давайте введём расстрел чиновников за распространение, как в Китае! И за действия чиновников если хоть один случай произойдёт по их вине!
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"Все четыре места готовы к приему граждан и ИНОСТРАНЦЕВ"

Ось тепер і зрозумілий увесь розклад з евакуацією. Зелених банально купили. Цікаво, як правильно назвати чиновників, котрі працюють в інтересах іноземних країн з невідомих причин і мотивів.
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Есть четыре места дислокации. /// эти места не разглашаются Источник: https://censor.net.ua/n3176757

Так. Мне это давно НЕ нравится. Никто даже подозревать не будет, что в очереди (любой) буджет стоять прибывший Уханец.

НАОБОРОТ, НЕОБХОДИМО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В ТЕХ ГОРОДАХ ИЛИ ПОСЕЛКАХ! ЧТОБЫ ЛЮДИ МОГЛИ ХОТЯ БЫ В МОРДУ ЧИНОВНИКУ ДАТЬ. ТВАРИ! ОЧЕРЕДНОЙ ГЕНОЦИД УСТРАИВАЮТ УКРАИНЦАМ! СЕГОДНЯ МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ, А ЗАВТРА УЖЕ БУДЕТ ПОЗДНО. (большие буквы - для того, чтобы было виднее. Хотя и доля паники в них есть, чего уж греха таить).
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Ну это дебильный типа гуманистический подход - типа того, когда нельзя разглашать, что в коллективе находится ВИЧ-инфицированный...(
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Помню, раньше, если в коллективе заболел человек гепатитом (Ботника), то категорически было запрещено общаться с ним. В общем, то же самое касалось и ветрянки и т.д. А щас... Тьфу на такую медицину вместе со всеми ее министрами.
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Зебіли, поясніть логіку ваших обранців, чому зберігання хворих в 4-місцях краще, щоб не вкрали вірус?
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уважаемый буков! Сейчас нам всем нельзя ругаться. Давно нельзя. Я - не зебил, но я Вас очень прошу... хватит уже, а? Мы все сейчас сидим в одной стране (или в одной лодке), как Вам будет угодно. Всё то, что сейчас происходит, очень страшно. Мне - так точно очень страшно. И за Вас тоже, если что... Беда пришла 6 лет назад. Теперь другая приближается(( У меня складывается ощущение, что нас хотят уничтожить всеми методами, которые только существуют в мире. Война. Говно-продукты. Говно-медицина. Говно-экология. ... (знаю, что Америки я щас не открыла для очень многих).
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Та я тільки за, але як достукатись до влади і її підлабузників, от нащо розпорошувати потенційних хворих по 4 місцям?
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Ну, пережили Сталина - переживем и короновирус.
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Ирочка, нам сейчас всем просто необходимо выругаться. Лучше- отборным матом. Всех- не заБАНят. Ладно, шучу. Но, в каждой шутке....
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до зебілв не відношусь ніяким чином, але, мені здається що це все щоб уникнути персональної відповідальності та зробити її колективною. так, 4 місця складніше охороняти ніж одне...та й дезинцікувати в 4 рази більше
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Каждый таскает за собой свою смерть до первого удобного случая.
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"Приняты все необходимые меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, в случае, если этого не удастся сделать, есть все возможности, для предупреждения распространения вируса по территории Украины"

Т.е. распространение потенциально больных по 4-м разным местам предупреждает распространение вируса. Зебилы, а вы слышали, что такое логика? Эвакуированных из Китая разместят в четырех местах в разных городах Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6028
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Спасибо Зеле еще Кароновирус в Украину привез давайте раскидаем их по всем городам чтоп было побольше вспышек люди хоть от политике отдохнут
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Збс,ума нет, этот зам.министра в епид.мерориятиях с карантинными инф. понятие имеет? Или они просто кретины, да самое простое - две казармы( М/Ж)в воинской части в лесу с забором по периметру
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Не. Вы знаете, камрады, мне начинает казаться, что эти кретины не просто издеваются. Они это делают совершенно намеренно, с откровенным цинизмом и удовольствием. У нас при власти- откровенные негодяи, идиоты и неадекваты. Я бы и больше сказал, за Админ-Заратустра не позволяет. А я- трезвый, к сожалению.
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Наверно прав Фашик Донецкий: скоро наступление попытается РФ сделать. А это раздувание истерии - подготовка к нему.
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Смаглюк уверена, что вируса нет и это все бизнес на масках - пусть пока у нее поживут.... Эвакуированных из Китая разместят в четырех местах в разных городах Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4630
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Каждый день в аэропорты Украины сотнями прибывают пассажиры из Китая и разъезжаются по своим делам. Ни карантина, ни медосмотра не производится. Эвакуированных из Китая разместят в четырех местах в разных городах Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9003
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