 Эвакуированных из Китая разместят в четырех местах в разных городах Украины, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Есть четыре места дислокации. Учитывая различные настроения, которые мы можем наблюдать, эти места не разглашаются. Все четыре места готовы к приему граждан и иностранцев", - заявил Коваль. Он отметил, что эти четыре места находятся в разных городах Украины.

"Возле мест, определенных для обсервации эвакуированных из Уханя, есть инфекционные больницы. При наличии каких-то симптомов при обсервации, люди будут перемещены в инфекционную больницу, и срок обсервации будет продлен еще на 14 дней для всех, кто прилетит этим рейсом.

Читайте: Директор расположенного на Тернопольщине санатория "Медоборы" Мартынюк отказался принимать эвакуированных из Китая украинцев

Относительно лечения – оно симптоматическое и этих больницах есть все необходимое оборудование, они обеспечены лекарствами. К месту обсервации при необходимости будет привлечен дополнительный медперсонал", - сказал чиновник на брифинге.

Коваль напомнил, что иностранные граждане, которые будут эвакуированы украинским самолетом, также будут находиться в местах обсервации вместе с украинскими гражданами. Медработники - два врача и медсестра, которые сопровождают рейс, также будут на карантине.

Также смотрите: "Никто не выедет, все", - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Заместитель министра призвал сохранять здравый смысл, он отметил, что в такой же ситуации мог оказаться любой.

"Наши люди являются приоритетом для государства, и их спасение - это сверхважная задача и для правительства, и для президента, и для всех органов власти. Те панические настроения, панические информационные призывы, наблюдаемые в информпространстве, раздуваются в первую очередь теми, кто заинтересован в распространении этих мифов. Мы вполне готовы к приему наших граждан и не только наших граждан. Приняты все необходимые меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, в случае, если этого не удастся сделать, есть все возможности, для предупреждения распространения вируса по территории Украины", - отметил Коваль.

Смотрите: Жители Тернопольщины протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей. ВИДЕО