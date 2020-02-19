 С начала суток на Донбассе получил ранения один боец ОС, враг открывал огонь семь раз, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям. Неподалеку от Марьинки огонь велся из станкового противотанкового гранатомета (12 выстрелов); от Лебединского - из миномета калибра 82 мм (15 мин), из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; от Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия; от Васильевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; от Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Луганского (6 мин из 82-мм миномета, из автоматического станкового гранатомета) и Орехово (6 мин из миномета калибра 120 мм).

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое получили боевые травмы.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.

Также читайте: 93-я бригада выложила пост российского террориста, который заявил, что они атаковали наши позиции: "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов"