EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  195  8
Материалы по теме:
Все про:ранение (2319) Донбасс (20718) Объединенные силы (446)

 С начала суток на Донбассе получил ранения один боец ОС, враг открывал огонь семь раз, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, среди прочего, применяя запрещенное оружие.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям. Неподалеку от Марьинки огонь велся из станкового противотанкового гранатомета (12 выстрелов); от Лебединского - из миномета калибра 82 мм (15 мин), из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; от Славного - работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия; от Васильевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; от Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в районе Луганского (6 мин из 82-мм миномета, из автоматического станкового гранатомета) и Орехово (6 мин из миномета калибра 120 мм).

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 22 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое получили боевые травмы.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.

Также читайте: 93-я бригада выложила пост российского террориста, который заявил, что они атаковали наши позиции: "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов"

Источник: https://censor.net.ua/n3176756
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О,можно уже выборы проводить,все почти спокойно.
 показать весь комментарий
 
 
Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
 показать весь комментарий
 
 
Обстріли зменшуються. Вже не далеко і до спільного патрулювання.
 показать весь комментарий
 
 
Шатают платформу примирения. Сивохо опять накатит и перенесет презентацию.
 показать весь комментарий
 
"Перемир'я" продрвжується... що там до виборів залишилось...
 показать весь комментарий
 
Вы о чём? Говнокомандующий сегодня занят медициной! Ремонт в больнице, выдающихся врачей собирает... Ну и коронавирус конечно!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх