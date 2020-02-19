 Конституционный суд признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины

Конституционный суд (КС) Украины признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины в контексте судебной реформы 2016 года, определив, что изменение названия учреждения не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КС.
В сообщении отмечается: "…Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пунктов 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда Украины), 14 ("судьи Верховного суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402".
Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционными повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условияхИсточник: https://censor.net.ua/n3176755
Одни судьи мажут других судей.
Скоро введут налог на воздух, судьям же зарплаты с шестью нулями надо будет платить.
Еще и компенсацию за вынужденный отпуск.
Неужели народ такой тупой и доверчивый?)....
По ходу так оно и есть... Раз овцы выбрали себе в вожаки шакала, которого окружают волки, то наверно так этим овцам и надо.
Бедная Украина.....нарид тупой, ********** засланый казачок,правосудие давно таким не является,беспредел полный.
Пора наверное военным(настоящим военным) брать власть в свои руки, иначе не будет ни военных ни гражданских, зе-шобла продаст всех, потом купит, и снова продаст, но уде дороже.
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.🤣