 Конституционный суд признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КС.

В сообщении отмечается: "…Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пунктов 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда Украины), 14 ("судьи Верховного суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402".

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