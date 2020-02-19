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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (810) КС (1411)

 Конституционный суд признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины

Конституционный суд (КС) Украины признал неконституционным ликвидацию Верховного суда Украины в контексте судебной реформы 2016 года, определив, что изменение названия учреждения не предусматривает прекращения деятельности и ликвидации Верховного суда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КС.

В сообщении отмечается: "…Конституционный суд признал не соответствующими Конституции Украины положения пунктов 7 ("и ликвидируются" в части Верховного суда Украины), 14 ("судьи Верховного суда Украины") и 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона №1402".

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционными повышение пенсионного возраста для работающих во вредных условиях

Источник: https://censor.net.ua/n3176755
 
 
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ого, теперь будут требовать восстановления и зп ( а это миллионы каждому )....
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Зривається зєлін бліцкріг. Все йде невпопад. а скоро почнеться і сракопад.
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Не зовсім так, адже мова йде про Закон від 2016 р. (ліківдація Верховного Суду України за реформою Порошенка ), але саме завдяки тепер прийнятому рішенню отримуємо "Але цим же рішенням (див. резолютивну частину) КСУ також фактично повернув довічне грошове утримання всім суддям у відставці - навіть тим, які не пройшли обов'язкове кваліфікаційне оцінювання (скаувавши п. 25 Перехідних положень профільного закону).Це означає, що всі судді, яких замість ганебного звільнення встигла відправити на "заслужений відпочинок" Вища рада правосуддя, в тому числі і судді-зрадники з "молодих республік" на Сході України, отримуватимуть довічне грошове утримання з наших із вами кишень. Розмір такого утримання може сягати сум у 100-200 тис. грн. на місяць" М. Жернаков.Саме завдяки п.25 необхідно було пройти кваліфікаційне оцінювання або конкурс та стаж 3 роки
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Зачем столько судей вообще ? Это ж трутни , паразиты коронавирусные .
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верховный суд нужен чтобы прикрывать преступления конституционного !
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стрнное дело ! судов тьма, анти коррупционных и гбр тоже - а посадок нет, лишь рука руку моет! поскорей бы покинуть этот серпентарий и забыть как страшный сон!
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Этих ублюдков из проституционного суда всех уволить и в народное хозяйство.., уборщиками.
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После того, как КС признал незаконный роспуск ВР "политической целесообразностью", надо разогнать и его. Тогда и Верховный Суд восстанавливать некому будет. А всех этих "судей" отправить рыть окопы на Донбасс- после их "решений" им там самое место.
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Ясен пень, кто бы сомневался..
Одни судьи мажут других судей.
Скоро введут налог на воздух, судьям же зарплаты с шестью нулями надо будет платить.
Еще и компенсацию за вынужденный отпуск.
Неужели народ такой тупой и доверчивый?)....
По ходу так оно и есть... Раз овцы выбрали себе в вожаки шакала, которого окружают волки, то наверно так этим овцам и надо.
Бедная Украина.....нарид тупой, ********** засланый казачок,правосудие давно таким не является,беспредел полный.
Пора наверное военным(настоящим военным) брать власть в свои руки, иначе не будет ни военных ни гражданских, зе-шобла продаст всех, потом купит, и снова продаст, но уде дороже.
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Нам же *** мало кровосисей! Давайте еще на шею пересичному еще эту ху..йню повесим!
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Дайош ще більше судів на народну шию! Народ (нарід) витримає. Куди він подінеться...
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Совет судей Украины утвердил новый Порядок компенсации расходов на погребение и увековечение памяти судей, согласно которому почти все они будут осуществляться за государственный счет
Украину губит половинчатость реформ. Нужно действовать решительно. Чтобы получить действенную и эффективную систему правосудия, государство должно взять на себя также все затраты по зачатию и рождению судей всех уровней.🤣
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