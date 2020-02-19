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 Задержанный накануне боец "Омеги" Косенко давал свидетельские показания в суде над пятью экс-беркутовцами, - прокурор Земсков

Задержанный 18 февраля бывший боец спецподразделения Внутренних войск МВД "Омега" Владимир Косенко на суде дал показания о 5 экс-беркутовцах, переданных ранее на обмен.

Об этом в комментарии hromadske заявил прокурор Игорь Земсков, передает Цензор.НЕТ.

"Во время допроса по делу экс-беркутовцев, которое слушается в Святошинском суде Киева, Косенко говорил, что стрелял по фонарям, чтобы не было видно, где были на Майдане работники милиции. По людям говорил, что не стрелял. Когда он говорил в суде по делу экс-беркутовцев - следствия конкретно по Косенко не было", - сообщил Земсков.

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В то же время, по данным следствия, боец "Омеги", совместно с сотрудниками полка специального назначения "Беркут", расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

В частности, как сообщил следователь, в результате применения огнестрельного оружия спецназовцем погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега".

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Источник: https://censor.net.ua/n3176751
 
 
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Прокуратура рассказала. Старые как мир грязные мусорские приемчики.)
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Путін надав статус ветерана колишнім українським військовим у Криму...Ветеранами військової служби є військовослужбовці, у тому числі - звільнені у запас, які проходили службу у частинах ЗСУ, дислокованих у Криму та Севастополі( предатели,которые обросли семьями и в удобный момент сдались оккупантам) , або в інших військах і військових формуваннях, нагороджених медалями СРСР чи Росії або відзначених почесними званнями , - мовиться в постанові.
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Чудесно, половина из них уже вернулась и гуляет не известно где...
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а ты бы как сделал, если бы тебя удерживали в тюрьме пять лет без доказательств, да так и не дождался решения суда? А потом тебя бы еще обменяли на украинцев. Правильно и мужественно они сделали, что вернулись- хотят отстоять своё имя. В любом случае, власть которая воспользовалась и пришла на крови Майдана так и не снизошла представить док.базу по ним, что естественно- ведь они отношения к тому,что им пыталась инкриминировать власть Порошенко- не имеют!
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А коли будуть заведені справи на кацапський спецназ, який розстрілював людей на Майдані?
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