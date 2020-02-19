 На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц

Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в ходе брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", - рассказал чиновник.
"Буквально в эти минуты завершается прохождение третьего санитарного кордона. После завершения которого, согласно разрешению диспетчерских служб самолет оставит аэропорт города Ухань и через несколько часов осуществит техническую посадку в Алматы для замены экипажа. В Алматы командирован консул Украины в Казахстане для оказания содействия", - сказал Заяц.
Граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы.
Представитель ГСЧС, чей персонал привлечен для транспортировки прибывших в места 14-дневной обсервации, сообщил, что прилет самолета из Ухани в Украину ожидается ориентировочно в четверг в 8 утра. При этом аэропорт посадки самолета, как и 4 места обсервации эвакуированных украинцев и иностранцев, пока не называются.
А наши такие - а у нас Днобасс, для вас.
- Нет, это вам.
- Нет, это.... нам(вертают Днобасс взад, принимают антидот, подыхают)
Интересно, а казахстанцы покинут самолет на Родине? Дозаправлялся же наш самолет там...
12:30 Борт вылетел из Алматы и пролетает над территорией Китая. То есть он преодолел примерно половину пути. https://strana.ua/news/250633-kak-prokhodi-evakuatsija-ukraintsev-iz-kitaja-.html
Спасатели, блин... в Ухане...
Теперь он тупо подбросит "колбочку", будьте уверены. Дубинский высрал - подохнем не только лишь все. А он в теме. Хочу ошибаться, но на месте .... "кое-кого", я бы сделал такое. Но для этого надо быть упырем, на "совести" которого около миллиона жертв....
Следователь всегда должен думать как преступник....
А не нашим - Нех*й щастить
Пускати-то пускати... але надійно ізолювати на термін карантину та обсервації, щоб потім не сталося "обсервації" в трохи іншому значенні...
За нарушение правил ставят к стенке!
Теодор Северин Кіттельсен (Норвегія), "Чума гуляє країною"
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Села зустріли тут жорстоку долю
До похоронних багать горя зліталися круки...
Чума йшла через Норвегію
Від гавані суходолом до іншої гавані...
Важкою скрипучою ходою
Зникла в дрімучому лісі...
Чорна Смерть заморозила душу
Сплямувала шкіру під північним небом...
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Довгий шлях веде мене
У темряву лісу
Щоб знайти місце, давнє й покинуте...
В самотній, чорній, нескінченній ночі...
Давайте уже всех из Торонто-Майами-Польши-Чехии... возвращать. Чего уж там. Захотят ли они назад... да вряд ли...
16:30 Из эпицентра коронавируса в китайском Ухане согласились эвакуироваться не все находящиеся там украинцы. Например, харьковская студентка Моника Рустамова, которая изучает в Ухани китайский язык, одна из тех, кто отказался лететь на родину.
"Считаю, что мне безопаснее оставаться в изоляции тут, чем подвергаться опасности во время пути домой", - рассказала "Стране" Рустамова.
Украинские власти, по ее словам, ничем не помогает украинцам в Ухани, как убеждают журналистов. "Никому не интересно, в какой обстановке мы находимся, чем мы питаемся или есть у нас хотя бы вода. Я понимаю, что нам никто ничем не обязан, но когда везде пишут о том, что украинцев тут обеспечивают материально, доставляют провиант и вообще лелеют и обожают, то это порядком приводит в отчаяние".
Её туда силком, что-ли потянули? Если да, тогда я не понимаю её логики... И возвращаться не хочет и там ей плохо....
На востоке полно мертвых и пустых городов, но Путин приказал во Львов или Тернополь.
Ники менял, методички менял - толку ноль!
Пусть запускают Скумбриевича!
Плюс потрібні нові костюми, тому що в старих пересихають фільтра і клапани і їх зачисту недостатньо, плюс людський фактор торгівля спиртним і т.д.
Тому люди і блокують санаторії що ніхто їх не підготував до цього..