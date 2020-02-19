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 Политика Украины, Здоровье
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 На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц

На эвакуацию в Ухане явились все 48 заявленных граждан Украины и 29 иностранцев.

Об этом сообщил госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в ходе брифинга в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"На посадку явились все 48 граждан Украины и 29 иностранных граждан: восемь – Аргентины, пять – Доминиканы, пять – Эквадора, четыре – Сальвадора, по два – Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств", - рассказал чиновник.

"Буквально в эти минуты завершается прохождение третьего санитарного кордона. После завершения которого, согласно разрешению диспетчерских служб самолет оставит аэропорт города Ухань и через несколько часов осуществит техническую посадку в Алматы для замены экипажа. В Алматы командирован консул Украины в Казахстане для оказания содействия", - сказал Заяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Ухани, - Данилов. ФОТО

Граждане Казахстана покинут борт при посадке в Алматы.

Представитель ГСЧС, чей персонал привлечен для транспортировки прибывших в места 14-дневной обсервации, сообщил, что прилет самолета из Ухани в Украину ожидается ориентировочно в четверг в 8 утра. При этом аэропорт посадки самолета, как и 4 места обсервации эвакуированных украинцев и иностранцев, пока не называются.

Также читайте: Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3176749
 
   
 Топ комментарии
 
Власть целенаправленно везет эвакуированых на Западную Украину как месть за национально освободительную борьбу.
На востоке полно мертвых и пустых городов, но Путин приказал во Львов или Тернополь.
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В сусідній темі написав, чим небезпечний надмірний гуманізьм.
Пускати-то пускати... але надійно ізолювати на термін карантину та обсервації, щоб потім не сталося "обсервації" в трохи іншому значенні...
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За всё время эпидемии в Украину въехали тысячи людей из Китая. Никакого карантина, ни, даже, медицинского осмотра не проводилось. Для кого этот цирк?
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За всё время эпидемии в Украину въехали тысячи людей из Китая. Никакого карантина, ни, даже, медицинского осмотра не проводилось. Для кого этот цирк?
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та для того шо условный Боширов и друг его Петров, приедут смотреть на шпили Нотр-Дамна ...... в Киев, а Путин потом такой: А у нас антидот, вот.
А наши такие - а у нас Днобасс, для вас.
- Нет, это вам.
- Нет, это.... нам(вертают Днобасс взад, принимают антидот, подыхают) На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, - госсекретарь МИД Заяц - Цензор.НЕТ 4106
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Для населения, чтобы понимало всю опасность происходящего и наконец начало проявлять бдительность.
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Это в воплях желтой прессы. А в реале всё летает, как и летало.
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вообще то это шутка . ну на тот случай если вы не заметили
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Эту шутку многие, кто не в теме, принимают за реальность. А реальная реальность намного глупее и печальней.
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Не из Умани, а из Уханя. Не пей водички из Уханя - ослиные ухи вырастут.
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А наш вiслюк в Китай ездил?... Не могу вспомнить.
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восемь - Аргентины, пять - Доминиканы, пять - Эквадора, четыре - Сальвадора, по два - Казахстана и Коста-Рики и по одному гражданину из других государств" Источник: https://censor.net.ua/n3176749

Интересно, а казахстанцы покинут самолет на Родине? Дозаправлялся же наш самолет там...


12:30 Борт вылетел из Алматы и пролетает над территорией Китая. То есть он преодолел примерно половину пути. https://strana.ua/news/250633-kak-prokhodi-evakuatsija-ukraintsev-iz-kitaja-.html

Спасатели, блин... в Ухане...
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Развели такой "хайп", зная что это на руку .... "кое-кому".
Теперь он тупо подбросит "колбочку", будьте уверены. Дубинский высрал - подохнем не только лишь все. А он в теме. Хочу ошибаться, но на месте .... "кое-кого", я бы сделал такое. Но для этого надо быть упырем, на "совести" которого около миллиона жертв....
Следователь всегда должен думать как преступник....
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Может ты прав , но читают коменты и те кто не в теме...
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Ну если говорят про западло - Путин. Так что все наши - "в теме"
А не нашим - Нех*й щастить
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Они тоже люди. Наши украинцы. Почему их не пускать?
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В сусідній темі написав, чим небезпечний надмірний гуманізьм.
Пускати-то пускати... але надійно ізолювати на термін карантину та обсервації, щоб потім не сталося "обсервації" в трохи іншому значенні...
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А еще есть здравый смысл. Они уже там карантин пересидели. А в это время из Китая в Украину и обратно переместились тысячи людей, которые решили не встрявать в эти государственные акции.
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_Вообще-то. Де факто. В Ухане - военное положение, город изолирован, граждане не имеют права покидать не то что город, а выходить из дома на улицу! Осознал, умник? На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц - Цензор.НЕТ 5568 А за сокрытие информации о возможном заражении короной компартия теперь сажает или расстреливает.
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Более того!
За нарушение правил ставят к стенке!
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Ага. Так и стоят вдоль дороги... с кОсами...
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А в не Ухане нет военного положения. Или эпидемия только в Ухане?
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Забирают из Уханя, откуда иначе просто не выпустят! Ты что, тормоз?
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Ты мой пост читал? "Повторюю для довбакiв" (с): из Китая в Украину и обратно переместились тысячи людей без всякого карантина и медицинского осмотра.
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Як не гірко,а вірус вже в країні,втім,як і в інших...Диагностики немає й навряд,чи буде(велика мутагенність й різноманіття форм проявів, незрозумілі інкубаційні періоди й пер латентного носійства,імунітет неефективний) Лишається дивитися на статистику смертей й вивчення патологоанатомічного матеріалу. Ух скільки буков написав.Навіть упрів
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Небагато,що змінюється...Але в ранковому тролейбусі відчувався запах часника
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))) як у старому "доброму" 1349-му... На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц - Цензор.НЕТ 55
Теодор Северин Кіттельсен (Норвегія), "Чума гуляє країною"

На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц - Цензор.НЕТ 4272
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Darkthrone - Inn I De Dype Skogens Favn На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц - Цензор.НЕТ 2162

Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...
Села зустріли тут жорстоку долю
До похоронних багать горя зліталися круки...

Чума йшла через Норвегію
Від гавані суходолом до іншої гавані...
Важкою скрипучою ходою
Зникла в дрімучому лісі...

Чорна Смерть заморозила душу
Сплямувала шкіру під північним небом...
Йде шлях серед гір
Вглиб дрімучого лісу...

Довгий шлях веде мене
У темряву лісу
Щоб знайти місце, давнє й покинуте...
В самотній, чорній, нескінченній ночі...
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Що мене трохи дивує - місце Норвегія.Гарна продуваємість низькі температури,але вологе повітря... Попереду занадто сухе літо,тимчасово послабить ситуацію.Висвітлюватиметься почне як Ки приблизно в жовтні.Якщо не пихне весною
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При том, что другие наши Украинцы всё это время ездят туда-сюда беспрепятственно.
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Ваши? В Италии?))) Эти люди в Китае находились по каким-то причинам, нам неизвестным. Им там было лучше, чем В Украине. Так пусть сидят там, где и сидели.

Давайте уже всех из Торонто-Майами-Польши-Чехии... возвращать. Чего уж там. Захотят ли они назад... да вряд ли...

16:30 Из эпицентра коронавируса в китайском Ухане согласились эвакуироваться не все находящиеся там украинцы. Например, харьковская студентка Моника Рустамова, которая изучает в Ухани китайский язык, одна из тех, кто отказался лететь на родину.

"Считаю, что мне безопаснее оставаться в изоляции тут, чем подвергаться опасности во время пути домой", - рассказала "Стране" Рустамова.
Украинские власти, по ее словам, ничем не помогает украинцам в Ухани, как убеждают журналистов. "Никому не интересно, в какой обстановке мы находимся, чем мы питаемся или есть у нас хотя бы вода. Я понимаю, что нам никто ничем не обязан, но когда везде пишут о том, что украинцев тут обеспечивают материально, доставляют провиант и вообще лелеют и обожают, то это порядком приводит в отчаяние".

Её туда силком, что-ли потянули? Если да, тогда я не понимаю её логики... И возвращаться не хочет и там ей плохо....
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а ты откуда вообще вещаешь? давай их к тебе отправим?
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Яка біологія перейматиметься гуманістичними мареннями
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Я б ще додав: "хтось бачив гуманного чумного лікаря?"

На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц - Цензор.НЕТ 748
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Не бачив,але знайомий.Той лікар зветься Смерть.З поваги пишу з великої літери...Бажаю,щоб розум,дав нам можливість зберенти своє оточення. Інші,то - інша справа
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Власть целенаправленно везет эвакуированых на Западную Украину как месть за национально освободительную борьбу.
На востоке полно мертвых и пустых городов, но Путин приказал во Львов или Тернополь.
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Взагалі то хочуть завезти на Львівщину, бо ті за зелену шмарклю не голосували, а моніка ще те злопам'ятне Г.
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Гебню пережили то і вірус путлеризма переживемо. На эвакуацию из Ухани явились все 48 граждан Украины, сейчас они проходят 3 санитарный кордон, - госсекретарь МИД Заяц - Цензор.НЕТ 5931
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Едут в Китай сами и за свой счет, какого они там забыли? А возвращаются за счет наших налогов и не известно что везут для всей страны , многострадальной!
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Коронавирус везут ....нас с Вами порадовать
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еще и 14 дней будут поить, кормить, средства гигиены выдавать, маски менять постоянно, так ничего за счет простых украинцев + 29 иностранцев, кто из граждан давал на это согласие и плюс перелет 4,5 миллиона гривен.
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Іноземці швидше за все проплатили за своїх громадян.
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можливо, але ж вірус можуть доставити безоплатно
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Чого американці можуть забрати своїх а у нас така істерика, якби не заробітчани, вже б давно здохли тут із голоду із нашими ненажерливими чинушами
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Им же вроде и в Китае было хорошо .... что не так ? с чего такая резкая любовь к родине то ? ....странно
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Ще й екіпаж міняють, таке враження що треба задіяти побільше людей.
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больше людей-больше шансов заразить остальных
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Це якийсь новий шлях у карантиноведенні?
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Прикольно,мало проблем,ще китайскую чуму привезут
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На самом деле проблем не так уж и много. Другое дело, что зэбилы даже не думают их решать, а, более того, стараются их обострить и преумножить.
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Доложи прапорщику, что ты уже иссяк.
Ники менял, методички менял - толку ноль!
Пусть запускают Скумбриевича!
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До нас кожен день прилітають сотні китайців тразитними рейсами їх ніхто не тестує, бо рейси не прямо з китаю, а ви боїтесь 80 чоловік
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Потрібно підготовити обслуговуючий персонал цих санаторіїв, тому що багато працівників мчс не знають як правильно надівати захисні костюми не те що баби прибиральниці...
Плюс потрібні нові костюми, тому що в старих пересихають фільтра і клапани і їх зачисту недостатньо, плюс людський фактор торгівля спиртним і т.д.
Тому люди і блокують санаторії що ніхто їх не підготував до цього..
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