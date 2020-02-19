 Члены комитета не удовлетворены докладом Генштаба о ситуации на Донбассе 18 февраля, - глава комитета "слуга народа" Завитневич

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам после закрытого заседания комитета.
"Представители Генерального штаба были, но члены комитета не удовлетворены той форме и тем содержанием который мы ожидали услышать", - сказал он.
Он рассказал, что в пятницу 21 февраля планируется провести еще одно заседание комитета, куда пригласят снова представителей Генерального штаба.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены
Там ще варіант: «Ну что, развє ви нє моглі потєрпєть єщо? А может бить оні би пєрєсталі стрєлять чєрєз какоє то врємя?»
Мабуть Зеленський просто токсичний для правильних людей, що до нього нічого путнього не клеїться. Не команда, а якась команда безнадійних ідіотів. Чи йому хто поробив..
У країні революційна ситуація. Був би привід.
))
Так все было хорошо. ВСУ по приказу ЗЕ отступали, ЗЕленые слуги с сепарами замирялись, уже выборы в Донбабве назначили и тут на тебе - Порошенко опять все испортил своей войной.
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