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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Киеве задержан агент "МГБ ЛНР", находящийся в розыске, - контрразведка СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве агента незаконных вооруженных формирований, который передавал разведывательную информацию представителям "МГБ ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве задержан агент МГБ ЛНР, находящийся в розыске, - контрразведка СБУ 01

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший работник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован "МГБ ЛНР". Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции. Информатор скрывался в разных населенных пунктах нашей страны.

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Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта дела. После этого он был объявлен в общегосударственный розыск.

В Киеве задержан агент МГБ ЛНР, находящийся в розыске, - контрразведка СБУ 02

Правоохранители задержали информатора по месту временного проживания в Киеве. Задержанный будет доставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176742
 
   
 Топ комментарии
 
..странный заголовок.. А где ему еще быть, как не в Киеве?? Тут и все остальные пацаны от туда же.. Странно, что задержали..
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Значит Путину прийдется обменять еще одну проукраинскую, полностью невинную граэданскую душу за этого бандита. Может легче террористам сразу помогать с инфарктом?
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Значит Путину прийдется обменять еще одну проукраинскую, полностью невинную граэданскую душу за этого бандита. Может легче террористам сразу помогать с инфарктом?
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..странный заголовок.. А где ему еще быть, как не в Киеве?? Тут и все остальные пацаны от туда же.. Странно, что задержали..
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Смеялся бы , если бы это было не так печально...
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Как же так то? В милицию ведь берут работать самых лучших из всего населения ? В Киеве задержан агент "МГБ ЛНР", находящийся в розыске, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9050
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ХЛОПЦИ , ни кто крим Вас не ЗБЕРЕЖЕ Украину !!! СБУ честь и повага !!!
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Не верю!!!! Сейчас настало такое время что эта так называемая новая власть врёт на каждом шагу и верить им просто нельзя. Трудно сказать задержали они действительно какого то врага или опять прокрутили спектакль. Раньше было намного больше веры а сейчас нет. Все врут и врут и врут и врут. Зеленский вообще никогда не говорит правду. Сейчас более правдивые это Рос СМИ как это не удивительно. То что на самом деле происходит в Украине можно узнавать гораздо правдивее в РФ или в БР. Кое как но можно ещё верить 5му и Прямому на остальных телеканалах или тишина или врут. У кого ПК тот ещё как то получает информацию а все остальные даже не в курсе что вчера случилось на фронте.
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Та відпустить хлопці цього мента , вам жиж з ним в патрулі разом ходити на той стороні
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Дайобвашумать іпало замазан он на ZIK cидит сепарюга мент поганый Могилев и гадить яктільки може.ото тварина ***
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во время не прикрыли эти переходы на кпп, поэтому и шастают.
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