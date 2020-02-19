 Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Издание отмечает, что отношения Зеленского и Коломойского осложняет ситуация вокруг "Приватбанка".

"Спор из-за банка, который ранее принадлежал господину Коломойскому, теперь делает его скорее проблемой для президента, а следовательно предоставляет господину Ахметову больше влияния", - говорится в материале.

Еще один фактор, играющий против Коломойского, - его призывы разорвать отношения с Международным валютным фондом в то время, когда Зеленский договаривается о новой кредитной программе.

На этом фоне телеканалы Ахметова "Украина" и "Украина 24" в последнее время начали положительно освещать работу президента. Один из представителей окружения Зеленского описал их отношение как "очень хорошее к нам".

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