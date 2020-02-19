 Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Издание отмечает, что отношения Зеленского и Коломойского осложняет ситуация вокруг "Приватбанка".
"Спор из-за банка, который ранее принадлежал господину Коломойскому, теперь делает его скорее проблемой для президента, а следовательно предоставляет господину Ахметову больше влияния", - говорится в материале.
Еще один фактор, играющий против Коломойского, - его призывы разорвать отношения с Международным валютным фондом в то время, когда Зеленский договаривается о новой кредитной программе.
На этом фоне телеканалы Ахметова "Украина" и "Украина 24" в последнее время начали положительно освещать работу президента. Один из представителей окружения Зеленского описал их отношение как "очень хорошее к нам".
Бубочка предал нарид ?
потому что сам возглавил коррупцию и знает что если он сейчас будет садить то потом через 4 года посадят и его
Це вина олігархів, що вони обирають дурачків, які не можуть на них повпливати.
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
P.S. на блатном сленге «баран» это труп, и труп малоуважаемого зека к тому же, и судя по последним высказываниям подонка, блатной сленг он знает отлично. Хорошо понимал что выдавал своему рашистскому кварталу для насмешек над погибшими Героями…
«Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам», - дочитал лысый и посмотрел на экран, где начал транслироваться видео ролик.
Грозный баран готовился было вступить в сражение с коровой.
Но, взяв мощный разбег, животное в итоге лишь прикоснулось рогами об рога противника.
Смешно? Конечно, смешно!
Студия же ухахатывается.
Да, я понимаю тебя, мальчик. Тогда тебе очень хотелось хохмить про баранов в разношерстной военной форме.
Они потом ещё воевали в резиновых тапочках.
Прикинь, как можно было поржать?
Деньги к деньгам. Рейтинги и такое всякое. Тогда ты еще не знал, что через почти пять лет придется идти в Президенты и, возможно, даже придётся стать Верховным Главнокомандующим тех бар… ну ты понял.
Я понимаю, Вовчик.
Ты и твои клоуны тогда ещё не знали, что украинская армия, вернее, те самые «бараны» (ты же именно так их видел) - выстоят.
Много их погибнет. Молодых и старых. Обеспеченных и не очень.
Женатых и совсем еще юных.
Сначала один «баран» погиб… (Ты уже смеёшься, Вовчик? Давай! Это же смешно).
Затем второй… Пятый…
Сто тридцать седьмой и семьсот двадцать третий.
Кстати, Вовчик.
А как считать тех сорок девять бар.., которые погибли в сбитом Ил-76?
В какой очерёдности записывать? Они же не одновременно погибли. Кто-то секундой раньше, а кто-то двумя мгновениями позже…
Ну да ладно, не парься. Кто их считает, тех… «баранов»?
Тем более ты, наверное, уже тогда понял, что армия начала драться насмерть, и срочно засобирался с концертами в АТО. Ничего не ёкнуло под ложечкой, когда выступал перед ними? Перед кем?
Ну перед теми, кого еще полгода назад сравнил с баранами?
Ладно. Можешь не отвечать. Ты не писал этот текст, ты не был на сцене.
Вашем кварталу хохму "подсунули". И такое можно сейчас купить в любом военторге.
Смотри, мальчик, за неделю до очередного шедевра твоей юмористической студии, а именно 04.04.2014 года, в городе Мелитополь (ты знаешь, был там однажды) на войну уехали два полных автобуса «баранов».
Все в 93-ю отдельную механизированную бригаду.
Один из них, Ромка Евдокимов уже в сентябре вернулся домой.
Не сам. Привезли.
Российский осколок «щёлк» - и нет парня.
Вернее, это для нас всех, он - парень, побратим, боец, чувак, сын, друг, сосед…
Лишь только для тебя, и твоих квартальных корешей, он - «баран
Именно они, Володя, тысячи… десятки тысяч… сотни тысяч «баранов», прикрывали ваши гламурные @опы, чтобы ты и твой квартал могли жить красиво, пить и есть вкусно, спать сладко, косить бабло жирно.
Я понимаю, Вовчик. Каждому - своё.
Тебе - яркий свет софитов, джипы с охраной, и куча денег за відповідні шутки.
А «баранам» - война, грязь, смерть, седые волосы, разбитые семьи, порванные души и протезы…
Да, мальчик, каждому - своё!
Ты - красавчик, а я - один из сотен тысяч тех «баранов».
И знаешь, я горжусь этим званием - пиксельный баран!
P.S. Бабушке привет.
Ветеран АТО Алекс Петровhttps://ukrmir.info/zelenskij-nazyval-ukrainskuyu-armiyu/
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
автозаправки ОККО наприклад лише один з багатьох бізнесів медведчука
в их методичках враг Коломойский
та я недолго, счас пару прайсов откорректирую и отползу от компа
целыхдва. Какая разница?