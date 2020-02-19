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Все про:Ахметов (1881) Зеленский (4656) Коломойский (1282)

 Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times

Олигарх Ринат Ахметов имеет определенный успех в борьбе за влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чего не скажешь о другом олигархе - Игоре Коломойском

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Издание отмечает, что отношения Зеленского и Коломойского осложняет ситуация вокруг "Приватбанка".

"Спор из-за банка, который ранее принадлежал господину Коломойскому, теперь делает его скорее проблемой для президента, а следовательно предоставляет господину Ахметову больше влияния", - говорится в материале.

Еще один фактор, играющий против Коломойского, - его призывы разорвать отношения с Международным валютным фондом в то время, когда Зеленский договаривается о новой кредитной программе.

На этом фоне телеканалы Ахметова "Украина" и "Украина 24" в последнее время начали положительно освещать работу президента. Один из представителей окружения Зеленского описал их отношение как "очень хорошее к нам".

Смотрите также: Ахметов приезжал в НАБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3176741
 
 
 Топ комментарии
 
Ни можыт быть !!!!!

Бубочка предал нарид ?
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Странный заголовок в отношении куклы, которую беня одевает на руку через дырку в ж@пе...
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Ни можыт быть !!!!!

Бубочка предал нарид ?
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а знаете почему Зеленский не может ни кого посадить хотя там садить можно через одного смело..
потому что сам возглавил коррупцию и знает что если он сейчас будет садить то потом через 4 года посадят и его
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ну порох на этой картинке уже лишний, он выпал из клуба миллардеров, у него за 6 лет состояние уменьшилось в 3 раза.. посмотрите журнал Forbes за 13й и 19й год
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На начало 219 года найдешь сам. Там еще меньше.

Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 7067
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Взагалі то повинно бути навпаки - політик впливає на олігархів, а не оце так, як у цій статті.
Це вина олігархів, що вони обирають дурачків, які не можуть на них повпливати.
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Ти навіщо цапа зґвалтував? Дівку знайти не міг? Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 121
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А шо ж такоє? На шмарклі послизнувся, підараз?
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Він каже, що голосував за Голобородька.
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Это наша бубочка оманско-мюнхенская так борется с олигархами, изо всех сил, день и ночь. То бабломойского оближет и отдаст кучу гос.бабла, подарит просто хорошему человеку, теперь подключился ахметка. И оба редкие "патрийоты"!!!! Зелебобы, это же все с вашего кармана! Выздобулы!
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Странный заголовок в отношении куклы, которую беня одевает на руку через дырку в ж@пе...
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Ахметов хочет немного растянуть Вовочке сфинктор что бы и его рука пролезла Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8032
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Коли там буде сидіти він в тюрмі? Це питання до зебобіків.
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Портников месяца три тому предвещал, що не продержится долго Ахметов в опоннетах власти. Шустер служит тоже ...
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Financial Time?)))))- для того, щоб Financial Time опублікувало таку аналітичну статтю про країну існування котрої не цікавить 99% американців потрібно заплатити чималі кошти? Хто проплатив і чому?! «Вуха» Зеленського абсолютно безкоштовні. В голові цього паяца пусто. Він дурний.
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Невозможно посмотреть статью на сайте, т.к. требуется подписка, но статья может быть из раздела "Opinion", а там быть приписка - "Мнение редакции может не совпадать..."
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- Что общего у олигархов и олигофренов?
- И тем, и другим законы не писаны.
- А какая между ними разница?
- От олигофренов вреда меньше.
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Коломойский своими выходками, высказываниями стал таксичным. Вот Пенчук тихо и в тени но свой "гешефт" всегда имеет. Ренат тоже, не высовывался дожидался момента. и теперь будет получит свой "бакшиш". Фирташ повязан с ОПЗЖопсом через своих людишек Левочкина и Бойко , у них свой кремлевский расклад, по нашим нынешним понятиям таксичный, да и сам Фирташ под статьей . Осталось загнать в такое же положение Беню. И все 2 олигарха на высылках, двое при делах. Нормальный расклад, по нашей ситуации. Да еще Петя- в оппозиции ( тоже не нищий),своим политическим присутствием себя и бизнес защитит. ( что в принципе и бажает).
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Коломойський токсічний на заході, Ахметов наполовину, Британія ще його сприймає, США ні, Пінчук приймлений всюди.
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ну таки ахметов вышел из жёсткого криминала в людя . у него навыки общения с лохами идеальные в отличии от оставшегося гопником - хабадником бени
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А когда будут "большие и громкие посадки"? Или уже отменяются?
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"Когда после Зелемойского придёт нормальная власть" ((c) Бывший зелекторат, но мозги всё те же)
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БУДУТ ЭТАК ГОДА ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ-КОГДА НАРАБОТАЮТ НА ПОЖИЗНЕННОЕ ЗЕЛО СТРАШНО ЗА НИХ!
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Зеленский называл Украинскую армию баранами в 2014 году -
P.S. на блатном сленге «баран» это труп, и труп малоуважаемого зека к тому же, и судя по последним высказываниям подонка, блатной сленг он знает отлично. Хорошо понимал что выдавал своему рашистскому кварталу для насмешек над погибшими Героями…

«Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам», - дочитал лысый и посмотрел на экран, где начал транслироваться видео ролик.
Грозный баран готовился было вступить в сражение с коровой.
Но, взяв мощный разбег, животное в итоге лишь прикоснулось рогами об рога противника.
Смешно? Конечно, смешно!
Студия же ухахатывается.
Да, я понимаю тебя, мальчик. Тогда тебе очень хотелось хохмить про баранов в разношерстной военной форме.

Они потом ещё воевали в резиновых тапочках.
Прикинь, как можно было поржать?
Деньги к деньгам. Рейтинги и такое всякое. Тогда ты еще не знал, что через почти пять лет придется идти в Президенты и, возможно, даже придётся стать Верховным Главнокомандующим тех бар… ну ты понял.
Я понимаю, Вовчик.
Ты и твои клоуны тогда ещё не знали, что украинская армия, вернее, те самые «бараны» (ты же именно так их видел) - выстоят.
Много их погибнет. Молодых и старых. Обеспеченных и не очень.
Женатых и совсем еще юных.
Сначала один «баран» погиб… (Ты уже смеёшься, Вовчик? Давай! Это же смешно).
Затем второй… Пятый…
Сто тридцать седьмой и семьсот двадцать третий.
Кстати, Вовчик.
А как считать тех сорок девять бар.., которые погибли в сбитом Ил-76?
В какой очерёдности записывать? Они же не одновременно погибли. Кто-то секундой раньше, а кто-то двумя мгновениями позже…
Ну да ладно, не парься. Кто их считает, тех… «баранов»?
Тем более ты, наверное, уже тогда понял, что армия начала драться насмерть, и срочно засобирался с концертами в АТО. Ничего не ёкнуло под ложечкой, когда выступал перед ними? Перед кем?
Ну перед теми, кого еще полгода назад сравнил с баранами?
Ладно. Можешь не отвечать. Ты не писал этот текст, ты не был на сцене.
Вашем кварталу хохму "подсунули". И такое можно сейчас купить в любом военторге.
Смотри, мальчик, за неделю до очередного шедевра твоей юмористической студии, а именно 04.04.2014 года, в городе Мелитополь (ты знаешь, был там однажды) на войну уехали два полных автобуса «баранов».
Все в 93-ю отдельную механизированную бригаду.
Один из них, Ромка Евдокимов уже в сентябре вернулся домой.
Не сам. Привезли.
Российский осколок «щёлк» - и нет парня.
Вернее, это для нас всех, он - парень, побратим, боец, чувак, сын, друг, сосед…
Лишь только для тебя, и твоих квартальных корешей, он - «баран
Именно они, Володя, тысячи… десятки тысяч… сотни тысяч «баранов», прикрывали ваши гламурные @опы, чтобы ты и твой квартал могли жить красиво, пить и есть вкусно, спать сладко, косить бабло жирно.
Я понимаю, Вовчик. Каждому - своё.
Тебе - яркий свет софитов, джипы с охраной, и куча денег за відповідні шутки.
А «баранам» - война, грязь, смерть, седые волосы, разбитые семьи, порванные души и протезы…
Да, мальчик, каждому - своё!
Ты - красавчик, а я - один из сотен тысяч тех «баранов».
И знаешь, я горжусь этим званием - пиксельный баран!
P.S. Бабушке привет.
Ветеран АТО Алекс Петровhttps://ukrmir.info/zelenskij-nazyval-ukrainskuyu-armiyu/
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Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?
Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 253
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А з якого це переляку ці козли взагалі мають впливати на президента,якщо закон один для всіх?
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Потому что украинцы им головы не поотрывали.
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Навіщо ж тоді ми обирали владу, і про яку правову державу Україна може йти мова?
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Медведчук не підходить, він не олігарх а звичайний покидьок, він не здатний створити підприємство.
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йому барига допоміг
автозаправки ОККО наприклад лише один з багатьох бізнесів медведчука
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ОККО та АМИК (чи Аmic), ці дві заправки найменьш відвідувані у Києві, вони майже завжди пусті))
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Ну АМИК це бувший Лукойл, він і в нас пустий, а ось ОККО позиціює себе українською, там хоч дороге паливо, але не пустує.
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Шо Порох серед усіх виділяється в позитивну сторону. Він єдиний з усіх на фото є ворогом ***** і каже, що русня агрессор та веде війну в Україні. Дурням цього замало?
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порохоботам в радость
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це ж очевидно. якщо пробігти очима приписи порохоботів за пару місяців, то за їх думкою Коломойський це найбільше зло для України, більше ніж салупенфюрер навіть
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лена блеватиновна, посмотри сама историю и сравни сколько негатива подшоколадники вісіпали на Коломойского и сколько на Ахметова Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 2920
в их методичках враг Коломойский
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Ну не знаю, не вважаю його таким уж ворогом України, він просто хоче зробити гешефт з своєї політичної ляльки, лялька проти, що теж очікуванно. Зеля не перша людина, яку привели до влади олігархи і жодну з них вони не змогли контролювати до кінця.
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Ты снова тут трудолюбивый зелеботик?
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привет Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6700 Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 6700
та я недолго, счас пару прайсов откорректирую и отползу от компа
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"Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского" - В мире животных.
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Что там на него влиять, похоже он и так ничего не решает
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Тю, неужели ЗЕлепузики думали, что преЗЕдент будет с ФОПами дружить?... Ахметов теснит Коломойского в борьбе за влияние на Зеленского, - Financial Times - Цензор.НЕТ 5683
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На главных постах Украины люди Коломойского- гражданина Израиля, смотрящего от мирового еврейского капитала.Продажа украинской земли и заводов дело времени и Коломойский отодвигается в тень , чтобы время от времени для лохов изображать по обоюдной договорённости спор хорошего полицейского Зеленского с плохим полицейским Коломойским./ Котлетные вечеринки Коломойского. Как олигарх вербует людей и решает вопросы.13 февраля 2020.
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Ну да, він нвіть корупцію не зміг очололити, це зробили його кадри.Хто зна що ліпше, ставки за посади змінились на більше.
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так я не пойняв, це що. виходить порохоботи брехали, що Коломойський всю землю скоро скупить?
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У Бені нема за шо купляти, та й мама Фірташа не дасть.
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Так две направляющие руки могут преЗЕдента разорвать..
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Да и хер с ним. Будет целых два. Какая разница?
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