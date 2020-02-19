 ГПУ и СБУ проводят обыски в Одесском морском порту и Администрации морских портов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, руководство ГП "Администрация морских портов Украины" и ГП "Одесский морской торговый порт" может быть причастно к масштабным злоупотреблениям, через которые государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.

Следствие считает, что в течение пяти лет должностные лица указанных государственных предприятий, вероятно, сдавали в аренду приближенным к ним коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. По данным следствия, руководство порта утвердило для бизнесменов расценки, которые в десятки раз были ниже фактических расходов, а арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные дни и ночью. Вместе с тем, расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров Одесский морской торговый порт осуществлял себе в убыток.

Таким образом фирмы-арендаторы оказывали услуги по буксировке, которые ранее предоставляли государственные предприятия и получали от судовладельцев значительные прибыли, которые должны были поступать в бюджет.

Уголовное производство открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

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