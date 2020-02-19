 В Минобороны готовят введение электронного военного билета

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал замминистра обороны Алексей Марценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исходим из концепции, что должен быть одинаковый электронный военный билет для всех - и для генерала, и для солдата. Тестовые образцы электронных военных билетов будут у нас уже в ближайшие недели. Мы доработали дизайн, функционал, разобрались, какие виды номеров и данные должны быть", - рассказал он.

По словам Марценюка, когда через 5 лет начнет работать депозитно-монетарная программа, через электронный военный билет будет открываться вся информация о военнослужащем: его квартирное дело, отпуска, назначения, командировки и так далее.

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Электронный военный билет сначала протестируют в одном из видом войск в опытном районе. В перспективе его собираются ввести во всех ВСУ.

Помимо этого, в Минобороны хотят перевести в электронный вид и автоматизировать обмен информацией между военкоматами и частными структурами и предприятиями.

"Мы работаем, чтобы это тоже автоматизировать. Чтобы не нужно было ежемесячно предоставлять в военный комиссариат письменные сведения о том, сколько машин, какие гаражи, как это происходит сейчас. Мы работаем, чтобы и это электронизировать, потому что это самый быстрый путь к эффективности, - отметил заместитель Министра обороны.

Также на Цензор.НЕТ: Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк