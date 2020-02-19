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 Общество
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Все про:Минобороны (6298) диджитализация (58) Марценюк Алексей (3)

 В Минобороны готовят введение электронного военного билета

Тестовые образцы электронных военных билетов представят в течение ближайших недель. Билет будет одинаковым и для солдата, и для генерала.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал замминистра обороны Алексей Марценюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исходим из концепции, что должен быть одинаковый электронный военный билет для всех - и для генерала, и для солдата. Тестовые образцы электронных военных билетов будут у нас уже в ближайшие недели. Мы доработали дизайн, функционал, разобрались, какие виды номеров и данные должны быть", - рассказал он.

По словам Марценюка, когда через 5 лет начнет работать депозитно-монетарная программа, через электронный военный билет будет открываться вся информация о военнослужащем: его квартирное дело, отпуска, назначения, командировки и так далее.

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Электронный военный билет сначала протестируют в одном из видом войск в опытном районе. В перспективе его собираются ввести во всех ВСУ.

Помимо этого, в Минобороны хотят перевести в электронный вид и автоматизировать обмен информацией между военкоматами и частными структурами и предприятиями.

"Мы работаем, чтобы это тоже автоматизировать. Чтобы не нужно было ежемесячно предоставлять в военный комиссариат письменные сведения о том, сколько машин, какие гаражи, как это происходит сейчас. Мы работаем, чтобы и это электронизировать, потому что это самый быстрый путь к эффективности, - отметил заместитель Министра обороны.

Также на Цензор.НЕТ: Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк

Источник: https://censor.net.ua/n3176734
 
 
 Топ комментарии
 
Лена уже удалила с сайта координаты - куда скидывать информацию о командировках ВСУ?
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Чтоб легче было базы взламывать или сливать, всё в одном месте - и солдаты, и генералы...
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Лена уже удалила с сайта координаты - куда скидывать информацию о командировках ВСУ?
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сначала электронную повестку для дижитальных
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Це значно ближче до суворої реальності... В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 8599
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Упрощенно, но где-то так. Все должно быть в комплексе, а не так. Сейчас - это просто лапша ради пиара.
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Чтоб легче было базы взламывать или сливать, всё в одном месте - и солдаты, и генералы...
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нормальную базу не взломаешь, расскажи о том как опасны базы всем банкам.
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"Мы исходим из концепции, что должен быть одинаковый электронный военный билет для всех - и для генерала, и для солдата.

Как демократично. Сразу видно - настоящая, ****, народная власть.
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зарядка будет стандартная, через розетку?
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не хватало чтобы солдаты смартфоны с собой таскали по которым наводится арта
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4 повестки случайно попали в корзину. В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 7653
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Пусть готовятся к электронным уклонистам.
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- Вы когда-нибудь топили раньше лодку, лейтенант? Я имею в виду, умышленно?
- Больше вас и даже на тренажере...
- И всё же... Тренажёр это не лодка. Никто ещё не слышал о героически погибшем экипаже тренажера.
(с) Убрать перископ

В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 1383
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Віртуально країна є, а реально, куди не плюнь, над усім "вірус надругався"...
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Теперь ФСБ придется уволить кучу сотрудников - купили незадорого базу и "...вся информация о военнослужащем: его квартирное дело, отпуска, назначения, командировки и так далее...".
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Что сейчас мешает это сделать? Или ты думаешь, что вся перечисленная инфа записана чернилами в военную книжечку и больше нигде её нет?
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Гениталисимусу вручить под номером "адЫн" вместе с повеской

В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 3762
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Не знаю як кулі, а ось медалі та ордени точно... як і віртуальні учасники бойових дій...
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Сча появятся читеры, накручивающие себе медальки - брежнев в гробу на г@вно изойдет... В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 1171
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..было бы смешно, но что то не очень... когда вся база данных МО в московии окажется, где все военные специальности и места службы указаны, домашние адреса....хакеры умееют ломать все, даже пароли пентагона..с этой гребанной диджитализацией наплачемся еще..
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дада, я в одном фильме видел как хакер ломал пароль пентагона в экселе
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попробуй что нибудь кроме мурзилки почитать. расскажешь потом.. У Міноборони готують впровадження електронного військового квитка - Цензор.НЕТ 8071..
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Вывод-дiя будет использоваться только пенсионерами и женщинами)
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Це все добре, а косить тоже будуть в електронному вигляді, і як?
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Более того - гонорары за откос военкому будут в электронном виде скидывать.
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Блин, столько задумок в теории классных, но реализация... Топорней не придумаешь..
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Останавливает патруль-: предьявите ваш смартфон!!
😁
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Пацани, воєнком повістку на стіні виклав ... що ж робити? Мабуть поставлю йому лайк!
В Минобороны готовят введение электронного военного билета - Цензор.НЕТ 2389
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з низу буде номер банківської картки воєнкома...
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І квиток за номером один отримає ......
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100% финансирование ГРУ РФ абсолютно гарантировано, действительно рабочий инвестиционный проект.
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"Ми виходимо з концепції, що повинен бути однаковий квиток для усіх - і для генерала, і для солдата, щоб усі відчували себе рівними". Популізм на марші!...
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