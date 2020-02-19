EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  3514  57
Материалы по теме:
Все про:Загороднюк (137) Золотое (175) Хомчак (96)

 Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак находится на участке, который во вторник атаковали террористы.

Как передает корреспондент  Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Сейчас начальник Генерального штаба находится на месте события. Он приедет и конкретно все расскажет", - сказал Загороднюк журналистам после закрытого заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в среду.

Также читайте: "Слуга народа" Арахамия о бое под Золотым: "Нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал"

Министр обороны отметил, что украинская сторона, по данным разведки, знала о сосредоточении техники у линии соприкосновения.

"Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того, как это случилось, и поэтому мы подготовились и все действия наших военных сохранили ситуацию по безопасности", - сказал он.

Как сообщил журналистам глава комитета Александр Завиткевич, комитет может продолжить рассмотрение ситуации вокруг эскалации на Донбассе в пятницу (21 февраля), чтобы заслушать представителей Генштаба, которые в настоящее время находятся на месте событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак о подробностях боя под Золотым: Была дана команда отойти с наблюдательного пункта - пришлось туда открывать огонь из артиллерии

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрелов позиций ОС российскими оккупантами

Источник: https://censor.net.ua/n3176732
 
 
 Топ комментарии
 
А где бубочка или он ещё пытается предать соболезнования погибшему бойцу ВСУ Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4632
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А от порохоботи - разом із свинею порошенком туди не їдуть (((
 показать весь комментарий
 
 
А где бубочка или он ещё пытается предать соболезнования погибшему бойцу ВСУ Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4632
 показать весь комментарий
 
 
Он в больницу ходил,побелку новую смотрел.
 показать весь комментарий
 
 
а там ему прилетело- глазки бегают рука пуговки на пинджаке откручивает Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 7900
 показать весь комментарий
 
 
А Зеля не хочет туда ехать,хвост поджал наш головнокомандувач мелкий. Трясется.
 показать весь комментарий
 
 
Спитай у хомчака, як він покинув солдат поранених та журналістів, прихопив тепловізор і драпанув серед ночі з-під Іловайська.
 показать весь комментарий
 
 
порохоботи отъездили пришло твое время
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так там убить могут. А петики берегут себя для больших дел.
 показать весь комментарий
 
В оставленном опорнике, что ли ?)) Пфф, да кому вы сказки рассказываете, зеленые ?))
 показать весь комментарий
 
 
А опорный пункт это не позиции..? Это так...типа беседки с мангалом?
 показать весь комментарий
 
 
ну не путай нп и опорник Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4871 Хомчак поскакал туда потому что там работала с нашей стороны 3 я сила по 2 му эшелону сепаров Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 4871 и как это велкого маршала в зелёном треухе который не лох в 42 года в известность не поставили Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 1330
 показать весь комментарий
 
 
вот просто интересно . что это за НП для захвата которого нужны 3 штурмовые группы под прикрытием тяжёлого калибра ?
 показать весь комментарий
 
 
так они решили в стык бригад врезатся но что то пошло не так 93 срезала сразу 4х орков после чего они как то приутихли Замес нормальный был на уровне 2016го до ада 15го не было да и ВСУ сейчас не те что были в 14-15м Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 3684
 показать весь комментарий
 
 
https://twitter.com/666_mancer/status/1230102783606632449?s=20 это на наблюдательном пункте добро сепары нарыли?
 показать весь комментарий
 
Уже загороднюк и Забродский подтвердили утрату позиций и что они до сих под под кацапами
 показать весь комментарий
 
Это понятно. Но инфопомойка зверья транслирует тот самый инфопонос, который тут вчера размазывали по цензору руснявые тролли - "провокация ЗСУ, укроДРГ вышла и подорвалась на своих минах"
 показать весь комментарий
 
Полный зашквар, сами спалились: "Разведка нам все докладывает. Мы знали о сосредоточении техники до того как это случилось ..." То есть и про технику знали, и разведка докладывала и два часа получали обстрел из тяжелого. Всё больше смахивает на зраду.
 показать весь комментарий
 
 
ответка полетела с разу из штатных а то что было отведено через пол часа вышло на огневые Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 2665
 показать весь комментарий
 
 
Как можно дать ответку из стрелкового по 152мм? В более раннем сегодняшнем репортаже боец вполне прямо сказал: "два с половиной часа нас утюжили из тяжелого". Если разведка знала про сосредоточение, то координаты были известны за раннее. Если через пол часа летит ответка по координатам, то обстрел с той стороны прекращается, полтора часа под снарядами ни кто с той стороны геройствовать не будет.
 показать весь комментарий
 
 
а что кроме стрелкового у батов 72й и 93 й не чего нету а смена огневых что у нас и у сепаров отработана так что приказ на применение калибров свыше 100 мм- ведомство Хомчака на выдвижение ещё слава богу у комбригов Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 5835
 показать весь комментарий
 
То есть два с половиной часа пришлось ждать, пока Хомчак найдёт свои яйца?
 показать весь комментарий
 
 
ну страшный тебе тайна открою - 20 минут Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 5406 потом то просто уже шёл манёвренный огневой бой результаты будут если кто то выложит фотки с БЛА наших Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 5406
 показать весь комментарий
 
 
Если накрыли за 20 минут, то это вполне отличный результат с учётом всей дебильно-разрешительной системой на ответку. Но тогда герой этого репортажа мягко говоря, зачем то, совсем немного в 12 раз преувеличил.
 показать весь комментарий
 
ну так у пехоты 82 мм самовары агс крупняк сапоги Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 6013 и Это кроме стрелковки 7. 62 мм Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 6013
 показать весь комментарий
 
а где американски е антиминометные радары? Или и они на складах во Львове как и джавелины
 показать весь комментарий
 
токи видео с той стороны\ не одно \ где гражданские говорят о ответке ВСУ где то через 2 часа после того как их стали обстреливать .
 показать весь комментарий
 
 
гена давят цели в тылу на максиме поражения Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 9056 Если образно то это мини Марьинка Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 9056 а как я работать должен если до сих про поражение целей в радиусе 500м от жилых домов только с ведома НГШ или оперативного командования
 показать весь комментарий
 
ну таки 500 м почти райские условия Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 8800 в 14г один командир батареи БМ ок карандаши ломал у него разлёт - 3 километра + - а ему надо за 300м от населённого накрыть
 показать весь комментарий
 
А чего сегодня? Вчера надо было там находится.
 показать весь комментарий
 
 
Да он там должен был находиться до атаки. Он что инспектировать приехал. На то он и нач Генштаба., а не Зеленый клоун.
 показать весь комментарий
 
 
Очень полезная для ихтамнетов и сепаров информация...
 показать весь комментарий
 
 
Ни единого выстрела не будет со стороны зверей, пока там их агент находится.
 показать весь комментарий
 
 
т.е на месте "Бани" ? откуда... не смогли вытащить тело нашего Героя?
 показать весь комментарий
 
Когда Хомчак расскажет о планах на опорнике "Баня", тогда можно там же интервью про неЛох повторить, поделиться своими успехами так сказать.
 показать весь комментарий
 
6й год войны но в тылу не поймут разницу между нп и вопом
 показать весь комментарий
 
 
позиции остались неизменными, просто подвинулись внутрь. так вроде шутил г-нокомандующий
 показать весь комментарий
 
 
То есть, скоро Министр узнает точно: это были два опорника или один НП. А то ведь- каждый лень- нечто новое и вовсе не по военному, а более- по женски: "насколько нам известно"(с).
 показать весь комментарий
 
 
писец начнётся- почему бруствер не по уставу Начальник Генштаба Хомчак находится на месте вчерашней атаки боевиков под Золотым, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 7487
 показать весь комментарий
 
 
у Хомы - лёгко Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 1108 комбригу 72й не завидую у негот потеря ему и отдуватся мля подарил один патчь бубочке мля Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 1108
 показать весь комментарий
 
 
"Он приедет и конкретно все расскажет" )))))))))))))


 показать весь комментарий
 
 
В ОТСТАВКУ, СВОЛОЧЬ! В ОТСТАВКУ! Лучше конечно под суд.
 показать весь комментарий
 
 
А где ишак? В каком тумане он? Или в дурмане?
 показать весь комментарий
 
 
Не хватает говнокомандующего и его нового зама.
Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 2552
 показать весь комментарий
 
 
Хлопцi,держить його в клiтцi,щоб знов не втик, як тодi...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Почему Порох туда не едет???
Бо, не чего украсть, скотыняка!!!
 показать весь комментарий
 
Ага знали поэтому забрали ПТРК на 30 км от линии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх