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Все про:дети (3863) изнасилование (667) Одесса (5916) ГБР (969)

 ГБР расследует изнасилование 11-классницы полицейским в Одессе

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней сотрудником полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Предварительно установлено, что 18 февраля 2020 года ученица 11 класса одной из одесских школ сообщила своему учителю о том, что 11 февраля в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из отделений отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области. Правоохранитель путем шантажа заставил девушку вступить с ним в интимную связь.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176729
 
 
 Топ комментарии
 
Після пограбування сліпих вже нічим дивувати.
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Сотрудник ювенальной полиции... Спасибо реформаторам...
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Слепых грабят,пьяные людей на переходах сбивают,детей насилуют...это вообще блин полиция?
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Сотрудник ювенальной полиции... Спасибо реформаторам...
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Ну менти.. Звісно свинособаки - але давайте дочекаємось судмедекспертизи
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Так он просто хотел стать депутатом ВР от "Слуги народа"! Какие претензии?
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В начале пригласил к себе домой, она пришла.... Учитывая что это Одесса то сюжет этой сказки ещё не ясен... Культурный полицейский, пригласил...
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В Одессе как была бандитская власть и силовики, так все и осталось , а Зеля с Бодей туда только приезжали, чтобы показательно искупаться в море и сфоткаться для дебилов.Бодя сейчас на Сейшелах фотается и продолжает дебилам свои фото выставлять. А Зеля пока еще при должности.)
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Одесса, это Одесса, везде своя власть, я сказал бы по-другому, кацапы вливают бешанные бабки в эту власть и бандюков в Одессе, а одесситам на них насрать они их тупо разводят как ещё было заведено у них в совке...
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Зеленский, сатана, зачем ты заветировал химическую кастрацию педофилов и сохраняешь мизерные сроки заключения насильникам, да еще их амнистируешь? У тебя есть хоть что-то человеческое? Аваков, кого ты в полицию понабирал? Каких отбросов с улицы? Ты же , тварь, реформу проводил, переаттестацию и ЧТО?
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В любой цивилизованной стране после ТАКОГО - Авакяныч бы уже поковал семоданы... А у нас - да хот 100 раз!!!
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Так тож Мародер с аваковым провели рехформу😆😆😆
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Ай молодец Аваков! Вот так реформировал полицию!
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возможно наклеп. инспекторы по ювенальной превенции просто так со школьницами не общаются
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та счас такие школьницы ейц17 а на вид 26 . х.з как такм на самом деле было.не устоял мен , моут наказать.
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Это венец в реформировании полиции.Так держать!!!
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Житти по нова у. Петина школа. Служить и захищать.
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Кацапе, ти не в курсі, хто керує поліцією останні 6 років?
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Реформа Авакова. Беня его за неё хвалит.
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Ты, валенок хотел сказать Путина школа, он ведь забавляется с молоденькими гимнасточками. Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 4356
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что, кацап, даже гугл-переводчик от тебя глючит?
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Після пограбування сліпих вже нічим дивувати.
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Внешне и по созреванию 11 классницы вполне уже тянут на 25 летних барышень.
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по новому закону, кролик, если девочка скажет, хоть и через неделю, что было без ее согласия, то ты попал.
Предыдущая уголовная статья о принуждении к сексу применялась, только если потерпевший материально или по службе зависим от агрессора. Закон ввел отдельную норму "принуждение к сексу" без всяких условий - то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, но кто угодно. Наказание - штраф до 850 грн или арест до полугода.

Хотя:
"Заявителю придется доказывать в суде вину своего оппонента. А доказать ее невозможно, потому что для этого должны быть какие-то документальные подтверждения - например, аудио или видеозапись. Человек не имеет права самостоятельно проводить аудио-, видеозапись, для этого ему нужно обратиться в полицию. Это не тяжкая статья, поэтому полиция не имеет права проводить негласные следственные действия", - рассказал адвокат.

Так что, не насиловать, конечно, но осторожным следует быть.
Даже кроликам.
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Где я сказал что это оправдание и можно насиловать?? Фантазия неуемная?
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Независимо от возраста потерпевшей, это блин, изнасилование.
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Мдэ, типичный трухановский полицай... Вранье, разбой, взяточничество, крышевания, и изнасилования, Одесса мама бл%$%
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Без помощницы авакова деевой, сотрудники звереют...🤔🤔🤔
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Слепых грабят,пьяные людей на переходах сбивают,детей насилуют...это вообще блин полиция?
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Рехформам слава! Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 3839 Интересно, как он попал в полицию? Хотелось бы проследить путь. Если он конечно действительно насильник.
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И через 7-12 лет (и то не факт) этот урод может опять изнасиловать кого-то. Лучше всего ради таких дел отменить мораторий на смертную казнь.
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Когла в СССР казнили, насильника стали убивать жертв - хуже не будет.
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Поедет на зону ментом, вернётся петухом. Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 5816
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для ментов свои тюрьмы.... видать там это не западло....
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тюрьмы свои ,а вот сизо общее ,там награда и найдет хероя
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На красних зонах по старой 117 ст. теж як і на звичайних зонах пакували пасажира під шконку
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такие люди у Труханова на зоны не ходят, а что-то начинают возглавлять!
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Складається таке враження що якби не було мусорів ,прокурорів і суддів,то й злочинів би не було.Вони самі собі створюють роботу.
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шо ж паделаешь???, маленькие зарплаты....
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А что блин если нет? Вот так вот, раз и нет?
(с) С.Слепаков
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Ну как бы ещё вилами по воде писано. Заявила о факте изнасилования спустя неделю, следовательно никаких следов уже не найдут. А без доказательств, на голых обвинениях дело рассыпется.
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Несовершеннолетней на квартире у постороннего делать нечего. А тем более должностного лица. Если расскажет об обстановке квартиры-это уже будет доказательством.
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Весьма косвенным. А любые сомнения судом трактуются в пользу подозреваемого.
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Рассыпется , конечно. Это же милиционер. А был бы не милиционер и не депутат -все срослось бы.
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Видать, министр ВД очень хорошую разъяснительную работу провел среди своих сотрудников: тут изнасилование, там -- бухой водила людей задавил насмерть... Ни дня без здобуткив! Прекрасная работа, Арсен Борисыч! Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 6268
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Пригласил , а она не смогла отказать! В стиле Мопассана....
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поскорее этого мента "Наташу" в камеру ,там её уже ждут Сотрудник полиции изнасиловал 11-классницу в Одессе, - ГБР - Цензор.НЕТ 3308
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ты мусор что ли ? тогда должен знать ,эта Наташа не та персона на одиночку в сизо , там общая камера ,и Наташа будет общая
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а ты сиделец или просто много читаешь в перерывах между лизанием задницы клоуна?
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если он вас падло мусорское поголовно пересадит , это клоуну вся страна задницу оближет
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он хоть одно падло мусорское уже посадил, или пока только на патриотов и ветеранов времени хватает?
Оно такое же пи#дло, как и ты, так что, лижи, не отвлекайся.
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Эх, аваков, набрал всякий сброд в полицию и доволен, да???
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а мусор думав шо сторгувався .добре що вчитель заступився
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Непонятно,чем можно шантажировать девственницу одинадцатиклассницу?
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якщо з неблагополучної сімї - то чим хоч. мусара в курсі як наїхати
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Атличная палиция в Адесе, я вам скажу! Самая скандальная по всей Украине! Мало того, что сепар на сепаре сидит и сепаром погоняет, так теперь ещё и насильник! Пипец просто! Удивительно, как это им удалось повязать на вокзале парочку, что убила двух малолеток в Киеве и спрятала в шкафу на съемной квартире? Удивительно!
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Мусарофіли,і тут виставили дівчину винуватою,в тім шо народилась дівчиною,ох і суки ви мусорські.
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Сколько не реформируй, сколько не отбирай.. А все равно получается " срез общества". ( а оно у нас "больное")
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Что-то полицаи постепенно становятся еще хуже мусоров.
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SOS! насилуют. грабят,убивают, пытают,торгуют марафетом , рюкзаками.Спасите от Авакяна!
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Милиционер не преступник. Никогда не был и не будет. Потому что : человек в погонах -Бог. Вершитель судеб. Туда отбираются самые лучшие представители народа Украины.Это самые лучшие из лучших. Честнейшие из честнейших. И моральные принципы у таких людей всегда на высоте . ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі - Цензор.НЕТ 504 А остальные - население.
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Авакова могут только снять если полицейский собаку изнасилует... надо подождать. ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі - Цензор.НЕТ 5009
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О шо мусора творят ,убивают ,насилуют ,грабят ,обворовывают ,торгуют наркотой ,вымогают взятки ,издеваются над людьми ,короче КОШМАР а с Авакова, как с гуся вода ...
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Суд виправдав затриманого у Києві активіста після запитання «Чий Крим?» на зустрічі російської блогерки... представляете какие молодцы наши судьи и даже не послали на три буквы тех ,кто довёл этого активиста до суда,это мыслимо рассматривать дело с иском, что украинское, есть украинское
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И ещё...по записи было слышно в зале свежие российские голоса,которые давно в Украине не слышались,а СБУ тихо промолчало,наверное из за новой политике нашей власти к Московии с её колониями. Как эти кацапы проникли на территорию Украины и в Киев?
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Нехай ювенальний превент подає зустрічну заяву : збрехала, що їй вже можна, що вже не цілка. Звабила, обманом довела до ерекції. А далі - справа техніки.
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Да нормальный кандидат в депутаты от "Слуги народа," на местных выборах как минимум пойдёт, а может и в Раду пригласят, там таких хватает.
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Кожного дня поліцейські щось таке витворяють, що рецедивісти в шоці, а їх головному керівникові пофік. Головне вибори і "вещмешки", а захист громадян справа рук самих громадян.
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Ось виявляється для чого створювали Полюцію ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі - Цензор.НЕТ 6470 ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі - Цензор.НЕТ 767 ДБР розслідує зґвалтування 11-класниці поліцейським в Одесі - Цензор.НЕТ 767
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Биомассу нанавязчиво тестируют для уточнения параметров управляемого хаоса.
Вся эта хрень последних лет очень напоминает начало 20 века.
И инициаторы - всё те лица.
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