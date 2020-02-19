 ГБР расследует изнасилование 11-классницы полицейским в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).
Предварительно установлено, что 18 февраля 2020 года ученица 11 класса одной из одесских школ сообщила своему учителю о том, что 11 февраля в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из отделений отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области. Правоохранитель путем шантажа заставил девушку вступить с ним в интимную связь.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
Предыдущая уголовная статья о принуждении к сексу применялась, только если потерпевший материально или по службе зависим от агрессора. Закон ввел отдельную норму "принуждение к сексу" без всяких условий - то есть потенциальным подозреваемым может быть не только начальник на работе, но кто угодно. Наказание - штраф до 850 грн или арест до полугода.
Хотя:
"Заявителю придется доказывать в суде вину своего оппонента. А доказать ее невозможно, потому что для этого должны быть какие-то документальные подтверждения - например, аудио или видеозапись. Человек не имеет права самостоятельно проводить аудио-, видеозапись, для этого ему нужно обратиться в полицию. Это не тяжкая статья, поэтому полиция не имеет права проводить негласные следственные действия", - рассказал адвокат.
Так что, не насиловать, конечно, но осторожным следует быть.
Даже кроликам.
(с) С.Слепаков
Оно такое же пи#дло, как и ты, так что, лижи, не отвлекайся.
Вся эта хрень последних лет очень напоминает начало 20 века.
И инициаторы - всё те лица.