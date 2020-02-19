 ГБР расследует изнасилование 11-классницы полицейским в Одессе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Предварительно установлено, что 18 февраля 2020 года ученица 11 класса одной из одесских школ сообщила своему учителю о том, что 11 февраля в дневное время ее пригласил к себе домой инспектор по ювенальной превенции одного из отделений отдела полиции в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области. Правоохранитель путем шантажа заставил девушку вступить с ним в интимную связь.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

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