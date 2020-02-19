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Все про:Донбасс (20718) Загороднюк (137) Завитневич (8)

 ВСУ временно оставили наблюдательный пункт "Баня" на передней линии, удержав позиции, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк подтвердил информацию о том, что вчера на Донбассе украинские военные потеряли один опорный пункт, при этом удержав позиции.

Об этом он сказал журналистам после закрытого заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Загороднюк отметил, что бой начали первые террористы, а не украинские военные.

"По нашей информации, они (украинские военные. - Ред.) его временно оставили. Позиции наши остались неизменными. Этот опорный пункт был впереди всех наших позиций", - сказал министр.

"Насколько нам известно, это был наблюдательный пункт", - добавил он.

Загороднюк рассказал, что бой завершился вчера утром, и сейчас ситуация является контролируемой.

По словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича, речь идет о пункте "Баня".

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Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3176727
 
 
 Топ комментарии
 
Бля. какой с него Министр обороны.Прорснулся на следующие сутки. Зеленые клоуны продолжают свой цирк.
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Спасибі Гавнокамандуєчему, що не дав наказ до Дніпра...
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Так выходит все таки оставили опорник, а не как вчера Хомчак звиздел, об наблюдательных пунктах ? Кстати, а тело погибшего бойца удосижились забрать, зеленые стратеги ?
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Мдэ, зато путлерским шестеркам моментально перемирие дали, как они начали огребать, и просить режим тишины... Гениальное командование, нечего больше сказать.
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Террористы начали первыми,потому они виноваты,а не потому,что они террористы.
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Спасибі Гавнокамандуєчему, що не дав наказ до Дніпра...
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***. какой с него Министр обороны.Прорснулся на следующие сутки. Зеленые клоуны продолжают свой цирк.
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Так Хомчак еще вчера сказал "Оставили, но не отступили "
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Оставили...и при этом удержали....этот ишак не видит в своих словах противоречий?
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Отступили на ранее подготовленные позиции, чтобы нанести решающий удар и бла-бла-бла. ((c) Геббельс)
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Скорее СовИнформБюро. Во многих документальных фильмах можно услышать в оригинале. У тех тоже: отход на заранее подгатовленные позиции, выпрямление линии фронта и тд (это когда красноармейцев бросали на произвол судьбы в окружении).
Теперь и у нас в 21 веке повторилось. ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3816
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Оставили наблюдательный пункт, а не позиции. Укрепленные позиции расположены не так удобно как хотелось бы, с них не видны позиции противника. А наблюдательный пункт соорудили в серой зоне и оттуда можно было и следить за действиями и, если нужно, корректировать огонь.
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Опорный пункт...и наблюдательный пункт...это как говорят в Одессе две большие разницы...
И опорный пункт является частью позиций...
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Угм... то нам так намагаються запудрити мізки?
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Бла бла бла....
Типа "мы не отступали, мы наступали назад!"
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Теперь военные вместе с Зеленским думают, что еще можно временно оставить. Правда при этом никто не знает с кем они воюют...
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"Теперь военные вместе с Зеленским думают, что еще можно временно оставить." - но при этом обязательно удержать!
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"Нет достоверной информации, кто именно наступал" © Арахнофобия.
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Если бы я так доложил капитану, например: "Насколько мне известно, по носу, сэр- камни, а мы прём на них", то я бы поехал домой и в эту компанию- точно бы не смог вернуться. А можэ и в другие- с трудом. И это- было бы справедливо. Фраза Министра Обороны- за пределами моего понимания!

""Насколько нам известно это был наблюдательный пункт", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3176727
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На 50% он прав - это был или наблюдательный пункт или опорный пункт...
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Якщо там справді вдарили важкою артою, то там нема ні опорного ні спостережливого пунктів, хіба що ставок можна зробити. я його не захищаю, але сенсу там сидіти вже нема.
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ЗеДятлы, когда это ЗЕленое чмо Загороднюк и ЗЕленый козел Хомчак пойдут под суд за то, что погиб наш боец и были оставлены позиции?
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А почему этот захваченный опорный пункт не обработали артой под ноль вместе с захватившими? Сомнительно, что его собираются вернуть.
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Потому что это было не наступление а просто "дипломатические финты" ! Бл*дь кто нибудь понимает что вообще происходит в последнее время!? Убивают солдата ещё пятерых выводят из строя ещё двое контужены,потерян наблюдательный пункт ,солдат убитый до сих пор не эвакуирован но это всё лишь "дипломатические финты" и это говорит ***ный и в душу и в грушу ГЛАВКОМ!!!! Нет просто слов и нерв вытерпеть эту больную мразь!
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А зачем снаряды тратить. Сивохо их пиццой забросал.
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Так министру обороны Хероя и НШ надо дать за предательство оговоренное в омане зе.
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При Порохе, мы, хоть по немного, но шли вперед!
При Оманском Мародере мы отступаем...…..
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При Порохе ответка от нас летела чуть ли не мгновенно....при осле оманском ответку начали давать через час...
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ПААдумаешь, отдали зверям НП. Украина большая, зеленой мрази на 5 лет территории хватит.
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Кстати, я очень сомневаюсь, что именно НП. Министр- тоже не уверен. Кто же знает Истину?
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И,кстати, еще вчера говорилось о двух опорниках, а не одном НП.
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Так и было. Но... насколько известно МО- они оказались одним НП.
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Оставили, но удержали!
Где вас, дебилов, только находят...
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Выскажешь, когда в ад попадёшь. Жалко, что пацан из рая это не услышит и в рожу не плюнет.
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Норм курва пірістала стріляти і **** позиція вже під контролем сепарів.
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Ну так цинично врать целые сутки держались хоть бы думали как это сейчас вызовет к Вам негатив и еще большую неверу
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Схоже, що не може щось сказати, щоб не збрехати. Пункт втратили, але позицію ні. Забрехвася по вуха.
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Эти смешные формулировки : "временно оставили ... пункт на передней линии, удержав позиции.." Это как "трахнулась в задницу, чтобы остаться девственницей..."
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не понимаю, как это отойти и не потерять позиций? оксюморон какой-то
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А вот так. Не отступление, а разведение войск. Не попытка прорыва, а провокация. ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 459
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нп было когда то после 4х прямых из 120 х как ты думаешь что там
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Наше ВСУ досталось 72й хоть вроде виру с орков взяли но мля всё равно потери ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7224
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Какой предатель распорядился отвести ПТРК с передовой, мне интересно....
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а- и не забудь корбки сепаров каруселили на 4 км от наших нп Сепары пёхом полезли ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1786 зерг раша как в 2015 м не было ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1786
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Это небольшое осложнение не помешает разведению сторон.В.Зеленский

Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів
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Продолжение следует... Если противник даёт тебе по зубам, а ты считаешь это просто провокацией, то 100% гарантия, что получишь ещё немеряно по своей тупой харе...
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вислюк зе нищить українську ракетну програму.
а чого ви чекали від зрадника
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"Насколько нам известно это был наблюдательный пункт" Источник: https://censor.net.ua/n3176727

Воно хоч служило? В армії чітко відомо де і що, якщо це стосується наших підрозділів і позицій. І таке формулювання лише доводить повну непридатність міністра до виконання своїх обов'язків. Одним словом - ще один дибілєт
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Все что происходит - логическое подтверждение ОМАНСКОГО СГОВОРА ЗЕиуды и ФСБшника Патрушева! не удивлюсь что сегодня на заседании в ООН ЗЕвыродки будут вторить Рашке и рассказывать что ЭТУ ПРОВОКАЦИЮ УСТРОИЛИ ВСУ! не зря же ЗЕ именно так назвал наступление СЕПАРОВ/ихТАМнетов!
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Аразамия, видимо, уже озвучил решение СНБО - "Необходимо разобраться кто начал"...
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Надеюсь, в следующий раз будет оставлена позиция "Загороднюк".
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Шо значит впереди других? Сепары шо. должны были нападать на те пункты которые в тылу ВСУ? Или обойти этот опорный пункт и напасть на следующий? Шо за типиллы у Осла? Отступили потому шо не смогли удержать. Так и скажите. были не готовы потому шо Лошара приказал не стрелять и шо война закончена.
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Але ж на тому НП залишилось тіло загиблого Максима Хитайлова!
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Но все таки ОСТАВИЛИ !!! Это так нам ненавязчиво объясняют что " все хорошо, прекрасная маркиза" Да и Зеленскому не нужно пыжиться объяснять "разведение" по новому путинскому принудительному варианту. ( не ребята лучше сразу правду, а то будет как с Оманом, завретесь..)
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Напад на презідента!

Найнята Порошенко жінка, маючи умисел на вираз загроз президенту України, з криками, захопившись ультранаціоналістічнімі ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні, загрожувала законно обраному президенту.
З огляду на смертельну небезпеку президенту в стан повної бойової готовності приведені "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Іпсилон", Управління державної охорони, терміново викликані Юзик в якості бодігарда та мамаРіма.
За спиною особи, що нападала на презідента, виявлені Федина, Звіробій і, як зазвичай, тінь п'ятого президента.
ДБР відкрила кримінальне провадження.
Генпрокурор Рябошапка вийде з офіційною заявою для преси.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=ahTMslSh7uk&feature=emb_logo
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Растёт всё больше уверенность что Зеленский болен действительно на голову. В ВР нужно ставить вопрос о его медицинском освидетельствовании ,к тому же очень расширенному и у независимых специалистов,например врачей США или Канады,нашим веры нет. Давно есть подозрение что он наркоман и он испугался проходить тест на наркотики ,хотя Порошенко его проходил дважды, кстати по требованию Зеленского .Возможно у него мозг сожрал кокаин? Пусть докажет что он абсолютно здоров и не наркоман и пройдёт независимое обследование. Народ должен быть уверен что президент не идиот,не параноик и не наркоман.Ведь то что происходит трудно назвать адекватными действиями.
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Ну почему же...Если брать за отправную точку то, шо задачей Потерпевшего изначально было превращение Украины в хохландию, то все ровненько встает на свои места.
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А разве есть сомнения что он наркоман???
По моему об этом знают даже криворожские собаки.
Конечно наркопед,ты просто посмотри на его постоянно убитую сцыкливую рожу.
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Не справа міністра оборони коментувати бойові обстановку.
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Рюзня вела обстріли з тих позицій , які ЗСУ залишили після так званого розведення! Це повідомили хлопці з передової і про це мовчать змі!

ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 670



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А тем временем царь всея лохов,черни,люмпенов и глистов-какаразница,а по совместительству главнокомандующий(!!!) Вооруженными силами лазит по стройке в Борисполе,щупает кирпичии мацает раствор.
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а позиція була непроста - з її проглядалось на багато км навкруги! і сепарня не могла безнаказано підходити до наших позицій!.
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А интересно говорит министр обороны про воинов своих войск - "они оставили", слово "они" не к нему относится.
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для "cио" министра обороны ,временно оставлять украинскую землю врагам на постоянной основе совершенно нормальное "служивое" явление..Кому служим ,,,для тех и оставляем
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Тимчасово залишили, відвели війська. Це така нова термінологія програних боїв і здача земель України? То мають депутати "слуги" і тільки "слуги" завтра поїхати і заняти знову тимчасово покинуті терииторії. Чи поїдуть хлопці із якогось села? Чи зовсім не поїдуть, там же свої?
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"Выравняли линию обороны", как говорили во 2 Мировой.
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И это на фоне позиции СНБО что Украина должна примириться с украинцами в ДНР иЛНР и про русских оккупантов ни слова, типа у нас Гражданская война , а Ху*ло вообще не причем
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Вскоре: временно оставили Мариуполь и Славянск но сохранили позицию, через пол года - временно оставили Днепр, Харьков, Николаев, Одессу но сохранили позицию ...
Курва ***** гандони ...
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От уже два дні говоримо про "Баню". Може хтось викласти скрін карти з тою "банею"? Інфа вже явно не СЕКРЕТНА, тож дуже просимо. Кожен потім зможе сам подивитись на карті і зробити висновки. І, якщо можна, схему розведення в Золотому. Зараннє дякуємо від половини форуму.
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Зеленский и вся его гоп-компания это ИЗМЕННИКИ Украины, их нужно под суд и к стенке, по законам военного времени, начиная с говно командующего и заканчивая последним слугой уродов.
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зеленский и его министр уже отвёл и дальше есть желание.
чем быстрее отведёт, тем быстрее бойня начнётся
пятая колонна просит вову отвода на свою же голову, без мусорных баков.
на*рена ему эти опорные пункты, там сивоха будет пенсию раскидывать ордловцам.
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Питання до Верховного Головнокомандувача, Начальника Генерального Штабу і до Міністра Оборони: " І коли ви повернете той пункт під контроль України?"
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І що заважає їх повернути?

РНБО боится их повернуть, а вдруг путина хла обидят.
НШ сразу на брифинге отказался возвращать
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є аксіома, що "все тимчасове - постійне"
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"- Позиції, під час російської атаки, були залишені але всі остаються на своїх містах!
- Так ми відступили зі своїх позицій?
- Ні. Але де які позиції залишили..." ЗСУ тимчасово залишили спостережний пункт "Баня" на передній лінії, утримавши позиції, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9937
Це спосіб зеленого міністра "сдачі теріторій країни" ссяти в очі проти вітра!
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