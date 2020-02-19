 ВСУ временно оставили наблюдательный пункт "Баня" на передней линии, удержав позиции, - Загороднюк

Об этом он сказал журналистам после закрытого заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Загороднюк отметил, что бой начали первые террористы, а не украинские военные.
"По нашей информации, они (украинские военные. - Ред.) его временно оставили. Позиции наши остались неизменными. Этот опорный пункт был впереди всех наших позиций", - сказал министр.
"Насколько нам известно, это был наблюдательный пункт", - добавил он.
Загороднюк рассказал, что бой завершился вчера утром, и сейчас ситуация является контролируемой.
По словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича, речь идет о пункте "Баня".
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
Теперь и у нас в 21 веке повторилось.
И опорный пункт является частью позиций...
Типа "мы не отступали, мы наступали назад!"
""Насколько нам известно это был наблюдательный пункт", - добавил он. Источник: https://censor.net.ua/n3176727
При Оманском Мародере мы отступаем...…..
Где вас, дебилов, только находят...
Скотина.
Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів
а чого ви чекали від зрадника
Воно хоч служило? В армії чітко відомо де і що, якщо це стосується наших підрозділів і позицій. І таке формулювання лише доводить повну непридатність міністра до виконання своїх обов'язків. Одним словом - ще один дибілєт
Найнята Порошенко жінка, маючи умисел на вираз загроз президенту України, з криками, захопившись ультранаціоналістічнімі ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в країні, загрожувала законно обраному президенту.
З огляду на смертельну небезпеку президенту в стан повної бойової готовності приведені "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Іпсилон", Управління державної охорони, терміново викликані Юзик в якості бодігарда та мамаРіма.
За спиною особи, що нападала на презідента, виявлені Федина, Звіробій і, як зазвичай, тінь п'ятого президента.
ДБР відкрила кримінальне провадження.
Генпрокурор Рябошапка вийде з офіційною заявою для преси.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=ahTMslSh7uk&feature=emb_logo
2 ч. ·
Вибачатор для Сівохи
По моему об этом знают даже криворожские собаки.
Конечно наркопед,ты просто посмотри на его постоянно убитую сцыкливую рожу.
Курва ***** гандони ...
чем быстрее отведёт, тем быстрее бойня начнётся
пятая колонна просит вову отвода на свою же голову, без мусорных баков.
на*рена ему эти опорные пункты, там сивоха будет пенсию раскидывать ордловцам.
РНБО боится их повернуть, а вдруг путина хла обидят.
НШ сразу на брифинге отказался возвращать
- Так ми відступили зі своїх позицій?
- Ні. Але де які позиції залишили..."
Це спосіб зеленого міністра "сдачі теріторій країни" ссяти в очі проти вітра!