 ВСУ временно оставили наблюдательный пункт "Баня" на передней линии, удержав позиции, - Загороднюк

Об этом он сказал журналистам после закрытого заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Загороднюк отметил, что бой начали первые террористы, а не украинские военные.

"По нашей информации, они (украинские военные. - Ред.) его временно оставили. Позиции наши остались неизменными. Этот опорный пункт был впереди всех наших позиций", - сказал министр.

"Насколько нам известно, это был наблюдательный пункт", - добавил он.

Загороднюк рассказал, что бой завершился вчера утром, и сейчас ситуация является контролируемой.

По словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности Александра Завитневича, речь идет о пункте "Баня".

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Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.