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Все про:взятка (4894) правоохранительные органы (980) Хмельнитчина (481) ГФС (3500) ГБР (969)

 На Хмельнитчине чиновник ГФС задержан на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки заместителя начальника одного из управлений ГУ ГФС в Хмельницкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Хмельнитчине чиновник ГФС задержан на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 01

По предварительной информации чиновник требовал от субъекта хозяйствования взятку в размере 20 тыс. долларов за решение вопроса закрытия уголовного производства и непривлечение к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

На Хмельнитчине чиновник ГФС задержан на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 02

После получения взятки 19 февраля налоговика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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На Хмельнитчине чиновник ГФС задержан на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 03
На Хмельнитчине чиновник ГФС задержан на взятке 20 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 04

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176726
 
 
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Мне неинтересно сколько лет ему грозит. Важен только факт конфискации майна у всей семьи
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Ніскільки не загрожує, "чиновник" не вирішує питання закриття кримінального провадженя, якби слідчого взяли чи прокурора тоді да, а так максимум шахрайство.
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та шо такое , зеленые астанавитесь!,или вам казлы опять мешают жить!
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Ну задержан, а дальше что, да собственно ничего, как и все ранее задержанные на свободе. Появляется вопрос, ну на хрена тогда вообще писать такую чушь, если задержали - в тюрьму его, вот это тогда будет всё правильно и законно, а так только, одна болтовня.
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