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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:память (995) Небесная Сотня (298) Бужанский (20)

 "Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский объяснил, почему не почтил стоя память погибших участников революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде 19 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания в Раде.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176725
 
 
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Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский объяснил, почему почтил стоя память погибших участников революции достоинства минутой молчания в Верховной Раде 19 февраля. Источник: https://censor.net.ua/n3176725\\\\\\\\\\\\

Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вицеспикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский. Источник: https://censor.net.ua/n3176725\\\\\\\\\\\\

???
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Шкода - немає фракції "Свободи" в Раді - стояв би цей мерзотник до кінця каденції (розгону Ради)
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Он по мусорам тоже скорботи,отдельно за Сотню не встает.
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Т.е. просто почтить память погибших тебе, морда маланская, впадло? Тварь ублюдочная... Морду ему надо развалить так, чтобы свое хрякало нигде уже не могло показать...
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"Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших
бужанський зелене бридке бидло(((
всі,всі хто загинув є МУЧЕНИКИ
убиті міліціонери теж в Небесній Сотні
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встанем и почтим "Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших - Цензор.НЕТ 4119 память об органе с клавишей....
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Бужанський - відомий мерзотник. І закінчить він відповідно...
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Сепары и латентные сепары оценили этот "поступок"...будут знать за какую партию голосовать в будущем... "Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших - Цензор.НЕТ 5691
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Интересно, а если предложить почтить память погибших с одной стороны российско-украинской войны, украинских воинов, это тело встанет или опять будет отмораживаться, что нужно почтить погибших с двух сторон?
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Будьте уверенны, эта падаль не поднимет свою малоросскую сраку, даже в этом случае.
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Пи по жизни таких кроме дверей и пальцев ничего не меняет
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А Пагубий небось встал почтить.
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Пенис, а шо тебе Парубий в штаны насрал? Тут вообще то бужанского обсуждают.
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Тут почитает, тут не почитает. Маланская скорбь.
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Прозрачный намёк на то, что Бужанского на следующем Майдане надо закопать вместе "с другой частью погибших". А ещё лучше сделать это до начала Майдана. "Слуга народа" Бужанский объяснил, почему не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни: Предложили почтить память одной части погибших - Цензор.НЕТ 4491
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Ноги ему нахрен повырывать, чтобы оно больше никогда не вставало
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вот и попробуй не стань после этого антисемитом
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Так едь в лугандон или крысм, там можешь почтить других. В чем проблема?
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А завтра он скажет что нужно почтить "погибших" гиви, моторолу, захарченко
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и ничо так украинский хлебчик в хавало ему заходит..
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ЗеДятлы, это чмо Бужанский, ваше отражение в зеркале. Такой же, как и вы, моральный урод. Ну, немножко умнее вас. А в остальном вы одно и то же , - ЗЕленое д...мо.
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