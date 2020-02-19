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 Экономика
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Все про:МВФ (2791) Люнгман Йоста (17)

 Экономике Украины нужно расти 20 лет по 6% в год, чтобы достичь нынешнего уровня Польши, - представитель МВФ в Киеве Люнгман

Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.

Такое заявление сделал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", – сказал он на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве.

Люнгман пояснил, что структурные реформы позволят обеспечить необходимые для такого роста инвестиции и повышение продуктивности.

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Он уточнил, что речь идет о достижении уровня ВВП на душу населения почти в $30 тыс. по паритету покупательной способности.

"Украине надо расти на 7% в год, чтобы догнать соседние экономики", – поддержал его мнение ведущий экономист по региону Европейского банка реконструкции и развития Димитар Богов.

По его словам, если Украина на 50% сократит отставание в уровне управления по сравнению со странами G-7, это добавит 1,2% роста ежегодно. "Основная угроза – это потеря макроэкономической стабильности, которая является основой роста", – добавил экономист ЕБРР.

Люнгман напомнил, что Украина попала в число 18 стран мира, экономики которых сократились за период с 1990 по 2017 годы, показав пятый с конца результат – в среднем "минус" 0,2% ежегодно.

Он указал, что инвестиции за этот период составляли всего 20% от ВВП, в том числе 16% от ВВП в 2010-2017 годах, тогда как средний уровень – 26% от ВВП. Люнгман добавил, что Международная организация труда ожидает сокращения трудоспособного населения Украины на 1,2% ежегодно в 2018-2030 годах. По его словам, при сохранении таких показателей стране без реформ и значительного роста продуктивности практически невозможно будет обеспечить темпы роста выше 2,5% в год.

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Среди первоочередных сфер, где Украина особенно отстает от стран Европы, представитель МВФ назвал судебную систему и верховенство права (уровень коррупции, защиты прав собственности), товарные рынки (уровень конкуренции и регулирования) и финансовый сектор (доступ к финансированию, устойчивость банков). Среди других секторов, где также есть отставание, однако не столь значительное, Люнгман указал торговлю и открытость (тарифы и нетарифные барьеры), R&D, налогообложение и рынок труда (хотя по рынку труда, согласно представленной им презентации, позиции Украины выглядят лучше, чем в Польше).

Представитель МВФ описал три сценарии возможного развития Украины. Первый предполагает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, рынок земли без ограничений) и рост ВВП 6% ежегодно, что позволит населению стать богаче на 60% за 20 лет, и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант – частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче всего на 20%.

В третьем сценарии – отката реформ (без рынка земли) и роста темпами до 1,5% – население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.

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Согласно представленной презентации, нынешний темп реформ в Украине – это сценарий между вторым и третьим.

В то же время заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, курирующий макроэкономическое прогнозирование, отметил, что официальный показатель ВВП на душу населения в Украине занижен, так как в ней высок уровень теневой экономики (30-40%) и реальное население меньше учитываемого Госстатом (37 млн вместо 40-42 млн).

Источник: https://censor.net.ua/n3176721
 
 
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это потому что Поляки дурные
вон у нас Гончарук какой умный, по 40% в год сказал даст экономике, а иногда и по 60% правда в какую сторону не уточнил)))
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Да умнее в мире нет никого....чувак типа с дипломом о высшем образовании работал статистом на Интере...набрался опыта...и сел в кресло премьера....
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так у него ж диплом не державного зразка, отсюда и результаты его работы)
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І ті, хто допомагав обрати цю владу.
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фигня, вислюк оманський та гончарук зуб дали, что +40% ВВП к 2024 году будет)) разве могли они наи*апть зебилов... снова?
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Ближайших четыре года из этого плана можно вычеркнуть...
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А зебилы и прочая зрадоботня благим матом орали что Порошенко это все должен был сделать за два года...но в крайнем случае за пять лет...
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ЕС собирается урезать дотации Польше. Поляки даже пригрозили выйти из ЕС.
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takogo neslysal,no jest takoje sto mnogije strani 16 iz 27 nedovolni ninesnim biudzetom kak budet razpredeliat.Dogovoritsia vremia na to jest
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А если по 3% то 50 лет до уровня сегодняшней ПОльши- Есть о чем задуматься
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Есть время найти работу в Польше) На самом деле Польша начала развиваться только в начале 90-х, пока Украину грабили олигархи и коррупционеры, они росли.
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