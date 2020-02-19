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 Политика Украины, Общество
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 Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец

На канале для оккупированных территорий, который создается вместо телеканала иновещания UATV, появились консультанты - ведущие политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" Владимир Полуев и Анна Степанец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке военный корреспондент UATV Анастасия Федченко, для которой данный факт, как и то, что происходит на канале с начала года, стал причиной увольнения. 

"Около недели назад появилась информация, что пришли новые шеф-редакторы. Из "112 канала". Затем они оказались консультантами. Собеседований не проводили, но спрашивали у работников о миссии нового канала и о том, как нужно подавать новости для жителей временно оккупированных территорий", - рассказала Федченко, добавив, что речь идет о ведущих "112 канала" Владимире Полуеве и Анне Степанец.

Федченко также сообщила, что не желает принимать участие "в этом фарсе" и 17 января написала заявление на увольнение с UATV. По ее словам, с телеканалауже уволились две трети коллектива.

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12 января телеканал иновещания Украины UATV прекратил вещание англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций, с 13 января программы выходят в записи. Планировалось, что 15 февраля вместо UATV должен начать вещание новый государственный развлекательно-информационный канал для временно оккупированных территорий, который будет вещать на украинском и русском языках и показывать развлекательный контент и собственные новости. Позже министр Владимир Бородянский сообщил, что новый канал начнет вещание 1 марта 2020 года.

В декабре 2018 года телеканал "112 Украина" поменял владельца. Им стал народный депутат Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих 112 Полуева и Степанец 01
Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих 112 Полуева и Степанец 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176715
 
   
 Топ комментарии
 
Предательская власть действует соответственно. Что же здесь удивительного?
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Зливають Україну вже і не криючись.
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ПреЗЕдент с медведчуковскими решает вопросы по "правильному" вещанию на Домбабве и Лугандон?... Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец - Цензор.НЕТ 5270
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Предательская власть действует соответственно. Что же здесь удивительного?
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Риго-ватна шваль , що зібралася під прапором Зєйла наздолужує згаяне. Попутного вім вітру на Ростов.
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_Ростов. Так вы преступников вместо тюрьмы в растов отправляете? С награбленным. Ну-ну... Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец - Цензор.НЕТ 7261 Сизиф вам привет передаёт.
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ПреЗЕдент с медведчуковскими решает вопросы по "правильному" вещанию на Домбабве и Лугандон?... Военкор Федченко уволилась с UATV: На канале для жителей оккупированных территорий творится фарс, консультировать пригласили ведущих "112" Полуева и Степанец - Цензор.НЕТ 5270
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Десь восени все і проясниться. Із кінцем епохи бідності, і із закінченням війни, і із термінами перебування зєльоних на Печерських пагорбах.
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Зебіли, кажете, що це Порох з мертвечукокм та з сепарами грав "вась-вась"??
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А що, хіба ні? Хто його після Майдану воскресив? При кому той же 112 і Ньюз був куплений?
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воскресив, кажеш?
Ну, і дебіл ти... Даремно на тебе час гаяти.
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Тенденція при зелених тільки збереглась і поширюється
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Консультантов нужно было назначать с ПРЯМОГО или с 5-го.
Тогда Федченко была бы довольна.
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Тем, что Украина получила такую власть - во многом своим вкладом может гордиться "Цензор" и Бутусов лично.
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фейк с фарсом -це есть традиции современной украины
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LB.ua
@lb_ua

После такого назначения с телеканала уволились две трети коллектива.
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У нас с целой страной с 91-го года один сплошной фарс (прям как хто проклял - всё лучше и лучше), а тут трагедия: журналистка уволилась...
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Почему сыр-бор?
Транслируйте 5-й канал, и не парьтесь!

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Так предоставьте фотку виновников торжества - Полуева и Степанец:


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парочка информационных наймитов **********
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Эта Степанец, кстати, такая дура раритетная. Одна извилина просто сквозит в каждом слове и жесте...
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ну вот понятно теперь почему закодированы украинские каналы на спутнике , почему убрали UATV???? -и чья у нас сейчас власть , для которой слова Путин-агрессор запрещены ...
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112 із 2018 року був сепарським, тому Анастасія Федченко це знала, коли влаштовувалася на цю роботу.
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Заметку читал ?
Она не на 112 работала,а на UATV
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Так чому тоді з'явилися ці консультанти, якщо UATV незалежний канал?
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