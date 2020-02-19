EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  451  2
Все про:Минобороны (6298) награда (1237) Донбасс (20718) военнослужащие (4437)

 Украинским воинам выплатили более 200 млн грн дополнительных "фронтовых" наград. ИНФОГРАФИКА

С начала войны на Донбассе за непосредственное участие в боевых действиях, успешное выполнение боевой задачи в составе подразделения и уничтоженную технику противника дополнительные награды получили около 43 тысяч военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія.Inform".

"По состоянию на 14 февраля текущего года общая сумма дополнительных вознаграждений бойцам достигла 202,3 млн грн. Так называемую боевую тысячу (за непосредственное участие в боевых действиях) получили 38,7 тысяч бойцов на общую сумму 183,8 млн грн. За успешное выполнение боевой задачи - 14,03 млн грн, а за уничтожение 152 единиц техники противника 659 бойцов ВСУ поощрили на 4,46 млн грн", - рассказал начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

Для сравнения, по состоянию на 1 августа 2019 за непосредственное участие в боевых действиях наградили почти 37,5 тысячи защитников (+ 1,2 тыс. человек), которые получили более 178,7 млн грн (+5,1 млн грн), за уничтожение (захват) 119 единиц военной техники противника (+33 ед.) выплатили более 3,7 млн грн (+0,76 млн грн), за успешное выполнение боевого задания в составе подразделения поощрили почти 3000 бойцов (+314 человек), которым было выплачено более 12,5 млн грн (+1,53 млн грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша амбициозная цель - за пять лет решить вопрос квартирной очереди военнослужащих, - замминистра обороны Марценюк

Украинским воинам выплатили более 200 млн грн дополнительных фронтовых наград 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176713
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Деньги на карманные расходы можете, так уж и быть, им отдать". Как-то так представляю
Украинским воинам выплатили более 200 млн грн дополнительных "фронтовых" наград - Цензор.НЕТ 2456
 показать весь комментарий
 
Дуже цікаво подивитися статистику після приходу до влади клоуна зі своїм цирком, які кажуть, що "треба просто припинити стріляти".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх