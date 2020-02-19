 Украинским воинам выплатили более 200 млн грн дополнительных "фронтовых" наград. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армія.Inform".

"По состоянию на 14 февраля текущего года общая сумма дополнительных вознаграждений бойцам достигла 202,3 млн грн. Так называемую боевую тысячу (за непосредственное участие в боевых действиях) получили 38,7 тысяч бойцов на общую сумму 183,8 млн грн. За успешное выполнение боевой задачи - 14,03 млн грн, а за уничтожение 152 единиц техники противника 659 бойцов ВСУ поощрили на 4,46 млн грн", - рассказал начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов.

Для сравнения, по состоянию на 1 августа 2019 за непосредственное участие в боевых действиях наградили почти 37,5 тысячи защитников (+ 1,2 тыс. человек), которые получили более 178,7 млн грн (+5,1 млн грн), за уничтожение (захват) 119 единиц военной техники противника (+33 ед.) выплатили более 3,7 млн грн (+0,76 млн грн), за успешное выполнение боевого задания в составе подразделения поощрили почти 3000 бойцов (+314 человек), которым было выплачено более 12,5 млн грн (+1,53 млн грн).

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