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 Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020 году были единичными и это не связано с коронавирусом, - Госпогранслужба

Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020 году были единичными, и для принятия таких решений есть соответствующие основания, отмечают в Государственной пограничной службе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Отказы были единичные. Только отказы надо понимать правильно. Существует различные обстоятельства, из-за которых иностранец, в том числе, гражданин Китая не может попасть в Украину: отсутствие необходимых для этого документов, или превышение срока пребывания в Украине, или ограничение ему въезда", - сказал 

Он указал, что это никак не связано с эпидемией коронавируса.

Демченко сообщил, что если в январе-феврале 2019 года в Украину въехало 6 тыс. граждан Китая, то, по предварительным подсчетам, с начала 2020 года в Украину въехало где-то 3100 граждан Китая.

"Февраль еще не закончился, но уже можно говорить об уменьшении потока. И где-то более 3,9 тыс. граждан Китая проследовало на выезд с начала года", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176711
 
 
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сейчас можно было и отказать если не идиоты
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Ну і даремно, можна було би призупинити у зв'язку з вірусом.
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