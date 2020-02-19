 НАПК надеется получить дополнительную информацию о конфликте интересов у замглавы ГБР Бабикове

"Что касается Бабикова. Мы направили запрос в ГБР Ирине Венедиктовой. Пока что почему-то не получили ответ. Я надеюсь, что на этой неделе получим", - сказал Новиков в среду в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс.
При этом он добавил: "Поскольку конфликт интересов - это актуальный вопрос, мы в кратчайшие сроки примем решение о наличии или отсутствии конфликта интересов у него (Бабикова – ИФ)".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Януковича Бабиков, назначенный в руководство ГБР, публично соврал о своем конфликте интересов, - Княжицкий. ДОКУМЕНТ
Как сообщалось, Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, занимавшейся защитой экс-президента Виктора Януковича. После того, как прокуратура лишилась функции досудебного расследования, "майдановские дела" были переданы для расследования в ГБР.
24 января народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" пришли в ГБР, чтобы заявить руководству Бюро о недопустимости назначения Бабикова первым замдиректора ГБР.
Под зданием ГБР проходили акции протеста с требованием уволить Бабикова с должности.
2 января руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.
Державне бюро розслідувань є яскравим прикладом співпраці чинного глави держави Володимира Зеленського та колишнього президента-втікача Віктора Януковича.
Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Що стосується цього листа від Януковича, то в мене викликає подив тільки одне: чому пану Януковичу допомагає команда Зеленського? Призначення пана Бабікова в ДБР. Ви тільки вдумайтесь, адвоката Януковича, який його дуже завзято захищав у суді, призначують в орган, який розслідує справи Майдану. Друге питання - риторика нинішньої команди влади. І третій момент дуже цікавий. Зливи інформації зі справ Майдану, які зараз почалися, вкидаються у пресу під кутом зору, який вигідний виключно Росії. А також п'ятій колоні, яка втекла 2014 року з України, а зараз дуже спокійно повертається. Це говорить тільки про те, що маски зірвано. І сьогодні ДБР - це яскравий приклад того, як співпрацюють між собою команди Зеленського і Януковича. Бо інакше зрозуміти призначення Бабікова і повернення Портнова, зрозуміти те, що зараз коїться з усіма втікачами, частина з яких спокійно повертається, а частина з них хвалить Зеленського… Тепер все стає зрозумілим", - зазначив політик.
https://prm.ua/dbr-ye-prikladom-spivpratsi-zelenskogo-i-yanukovicha-gerasimov/