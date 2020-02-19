 Семьи погибших на Донбассе украинских воинов узнают о их смерти из новостей, это возмутительно, - Коляда

Об этом глава Минветеранов Оксана Коляда сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера погиб 22-летний воин семьдесят второй бригады и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - доколе родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов?" - подчеркнула министр.

По ее словам, Минветеранов совместно с Институтом нацпамяти разрабатывают правила оповещения семей погибших на фронте и церемониал погребения тех, кто отдал жизнь за Украину.

В церемониале предусмотрены все детали: гроб, почетный караул, флаг, который в конце передается родственникам и все те мелкие детали, которые должны быть соблюдены при прощании с украинским воином.

Коляда сообщила, что сейчас идет разработка адекватного процесса оповещения родственников об их утрате. Они заслуживают узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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