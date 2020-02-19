EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2356  11
Все про:Институт нацпамяти (225) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (40) Коляда Оксана (37)

 Семьи погибших на Донбассе украинских воинов узнают о их смерти из новостей, это возмутительно, - Коляда

Минветеранов совместно с Институтом нацпамяти разрабатывают правила оповещения семей погибших на фронте и церемониал погребения тех, кто отдал жизнь за Украину.

Об этом глава Минветеранов Оксана Коляда сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера погиб 22-летний воин семьдесят второй бригады и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - доколе родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов?" - подчеркнула министр.

По ее словам, Минветеранов совместно с Институтом нацпамяти разрабатывают правила оповещения семей погибших на фронте и церемониал погребения тех, кто отдал жизнь за Украину.

В церемониале предусмотрены все детали: гроб, почетный караул, флаг, который в конце передается родственникам и все те мелкие детали, которые должны быть соблюдены при прощании с украинским воином.

Коляда сообщила, что сейчас идет разработка адекватного процесса оповещения родственников об их утрате. Они заслуживают узнать страшную новость по-человечески, цивилизованно, в корректной форме и с психологической поддержкой.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центр дистанционного образования для детей из оккупированного Крыма откроют в Херсоне, - Коляда

Семьи погибших на Донбассе украинских воинов узнают о их смерти из новостей, это возмутительно, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176705
 
 
 Топ комментарии
 
Так нехай през особисто оповіщає.
 показать весь комментарий
 
А что делать, если такая неповоротливая машина...… и говнокомандующий - Клоун......
 показать весь комментарий
 
Бо ви ще 10 днів мовчатимите, або взагалі приховаєте від суспільства жертви мирного плану зеленського ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бо ви ще 10 днів мовчатимите, або взагалі приховаєте від суспільства жертви мирного плану зеленського ...
 показать весь комментарий
 
 
после того как вислюк оманський передал "привет погибшим в Бабем Яру" - новая фишечка от шмаркли:
Сім'ї загиблих на Донбасі українських воїнів дізнаються про їхню смерть із новин, це обурливо, - Коляда - Цензор.НЕТ 5885
 показать весь комментарий
 
 
цинизм вислюка состоит не только в насмешке над погибшим, но и в том что тело погибшего бойца ВСУ до сих пор остаётся у сепаратни...
 показать весь комментарий
 
А что делать, если такая неповоротливая машина...… и говнокомандующий - Клоун......
 показать весь комментарий
 
 
шесть лет война...а вы все ...церемониал разрабатываете...

люди и так знают как провожать в последний путь Героя...
а вот моральная и материальная поддержка - это должно было быть Законом и для местных и на общегосударственном уровне...
(тело Героя сепары отдали? или...не церемониалу получилось!!!)
 показать весь комментарий
 
Так, це мали робити воєнкоми. До речі, щось всі вже забули, як Порошенко обіцяв призначати воєнкомами тих офіцерів, які отримали поранення захищаючі Україну. Як були там бариги, так і залишилися. Хіба їм до того, аби носити сім'ям сумні звістки, хіба на цьому заробиш?
 показать весь комментарий
 
ну да, не из Марса же вот это все завезли....
сегодня отправил непригодного, или взял деньги в пригодного, а завтра праздник, и военком бодро шагает в церквушку, ибо правослабный.
я того и ненавижу это все - из-за лицемерия. и я прав, и любой верун обгадится от пары вопросов, только поскуливать горазды
 показать весь комментарий
 
"отдали жизнь" = у них ее забрали те кто "хотят мира", патрули то есть.
сколько деток депутаток и депутатов служит?
ах да, их зохватить могут в плен, а потом вынудить сдаться всех.

1 песня есть, сначала, цитата: "какие же вы все-таки уроды..."
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх