 "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов", - наемники РФ возмущаются из-за лжи о наступлении возле Золотого

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу в Фейсбуке 93-й ОМБР "Холодный Яр".
Там опубликован скриншот со страницы в запрещенной соцсети "Вконтакте" одного из боевиков, который возмущается откровенной ложью о вчерашнем обострении.
"Как это так получается, что сначала всем бойцам озвучили план наступления на укропов, а потом на официальном брифинге Народной милиции ЛНР Яша Осадчий заявляет, что "нет никакого наступления, а укропы сами на минах подорвались????" — написал член НВФ.
"А все, кто участвовал в атаке, как бы ни при чем???? Сегодня мы в бой, а завтра о нас и не вспомнят, а на брифинге скажут, "что потерь нет" или "мы вас туда не посылали"????"— возмущается боевик.
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В 93-й ОМБР "Холодный Яр" отметили, что попытка соврать о вчерашнем обострении вполне ожидаема.
"Но произошла неприятность! Такое искажение фактов возмутило самих участников атаки. Сначала озвучили "план наступления на укропов", а затем бросили! Ни почестей, ни славы. Что ж, так бывает, когда воюешь за предателей. Будь готов, что тебя предадут первого", — считают в бригаде.
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Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
і Дніпро, і кручі,
стали вам поперек горла,
москалі їбучі...
Відео і фото опублікувало інформаційне агентство Міністерства оборони України ***********.
У районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях з озброєння танка. Також у районі бойового зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника.
Чего то мне эта новость напоминает 95-ф квартал.
Или их не предупредили, что они расходный материал которого там нет?
"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он.
Вывод: Украине нужен новый Президент и чем скорее тем лучше для Украины
Если на то пошло, то атакующую группу пропустить, а потом окружить - опять не то, Путин бы на это не пошел.
Ну что это, зачем? Умом эту шваль не понять, только пулеметом унять. И желательно - MG-42. Могут повторить стену мяса 1.5-2м., когда немецких дидов увозили с психическими расстройствами от передка на отдых.