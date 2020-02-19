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 "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов", - наемники РФ возмущаются из-за лжи о наступлении возле Золотого

Члены незаконных вооруженных формирований в соцсетях возмущаются ложью представителей оккупационной администрации о случившемся вчера в районе Золотого.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу в Фейсбуке 93-й ОМБР "Холодный Яр".

Там опубликован скриншот со страницы в запрещенной соцсети "Вконтакте" одного из боевиков, который возмущается откровенной ложью о вчерашнем обострении.

"Как это так получается, что сначала всем бойцам озвучили план наступления на укропов, а потом на официальном брифинге Народной милиции ЛНР Яша Осадчий заявляет, что "нет никакого наступления, а укропы сами на минах подорвались????" — написал член НВФ.

"А все, кто участвовал в атаке, как бы ни при чем???? Сегодня мы в бой, а завтра о нас и не вспомнят, а на брифинге скажут, "что потерь нет" или "мы вас туда не посылали"????"— возмущается боевик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Следком РФ России после вчерашней атаки оккупантов возбудил 2 дела против защитников Украины

В 93-й ОМБР "Холодный Яр" отметили, что попытка соврать о вчерашнем обострении вполне ожидаема.

"Но произошла неприятность! Такое искажение фактов возмутило самих участников атаки. Сначала озвучили "план наступления на укропов", а затем бросили! Ни почестей, ни славы. Что ж, так бывает, когда воюешь за предателей. Будь готов, что тебя предадут первого", — считают в бригаде.

Также на Цензор.НЕТ: Россия на заседании Совбеза ООН обвинила Украину в саботаже минских соглашений и грозит срывом "нормандской" встречи

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Всем бойцам озвучили план наступления на укропов, - наемники РФ возмущаются из-за лжи о наступлении возле Золотого 01
Всем бойцам озвучили план наступления на укропов, - наемники РФ возмущаются из-за лжи о наступлении возле Золотого 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176704
 
   
 Топ комментарии
 
шоб лани широкополі,
і Дніпро, і кручі,
стали вам поперек горла,
москалі їбучі...
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шоб лани широкополі,
і Дніпро, і кручі,
стали вам поперек горла,
москалі їбучі...
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Як же мені жаль цих сосоотечествєнніков. "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов", - боевики возмущаются из-за лжи о наступлении возле Золотого - Цензор.НЕТ 3645
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Сєпарйо, наступного разу ідіть в атаку з портретами путіна.
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Теперь его по традиции грохнут,чтоб не бузотерил
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Начхати. Хай грохають "Усім бійцям озвучили план наступу на укропів", - бойовики обурюються через брехню про наступ біля Золотого - Цензор.НЕТ 848. І взагалі хай там пережеруться.
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А вот наша запущенная Ара-ахуймия так не считает! Она, как раз подозревает, что это МЫ первые начали... Не примазывайтесь, сепарасты!
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Надо переманить эту бригаду на свою сторону, пользуясь всеобщим возмущением.
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Ну а куда еще, к активисту этому совхозному.
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А ты биомусор сепарский думал тебя хероем величать будут?
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19 лютого опублікували наслідки ескалації бойових дій на Донбасі з боку гібридної російської армії, внаслідок чого загинув 22-річний український боєць Максим Хітайлов і отримали поранення п'ятеро бійців операції Об'єднаних сил.
Відео і фото опублікувало інформаційне агентство Міністерства оборони України ***********.
У районі Новотошківського окупанти здійснили 56 пострілів по наших позиціях з озброєння танка. Також у районі бойового зіткнення штурмові дії вели диверсійно-розвідувальні групи противника.
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Да пусть они заранее в соц сетях пишут о своих плана, тогда о них никогда не скажут, что их там не было)).
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Видать им план наступления через фейсбук озвучивал под "планом" сам клоун Вовик Нелох, но потом как обычно наээбаал, типа это была шутка и он никому не должен))
Чего то мне эта новость напоминает 95-ф квартал.
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А сюди клоуна навіщо ти приліпило,робота така?
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план наступлєнія))) на ****** собі наступіть, п@дари)
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"А все, кто участвовал в атаке, как бы ни при чем???? Сегодня мы в бой, а завтра о нас и не вспомнят, а на брифинге скажут, "что потерь нет" или "мы вас туда не посылали"????", - возмущается боевик." -- Верно мыслишь скотина !!!
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И что удивляет? Это как "бабы ещё нарожают" ©Жуков, только "КГБ ещё навербует" ©
Или их не предупредили, что они расходный материал которого там нет?
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На той неделе запустили провокацию с рыбаками под Мюнхен, а эту провокацию под совещние в Совете Безопасности в ООН! Но коряво вышло---но не только у них, и у нас.
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Це пишуть нові виборці чи члени спільного патруля?
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..чисто повзрослевший немного павлушка марозофф, что отца кормильца раднога врагам продал.... спившееся и деградированное, упоротое и до дна пробитое пропагандой кацапской, безмозглое ОНО...биомусор... родину для кацапа пошло защищать за пузырь и дозу.. "Всем бойцам озвучили план наступления на укропов", - боевики возмущаются из-за лжи о наступлении возле Золотого - Цензор.НЕТ 217...жить ему осталось -часы..
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Ліворуч пєтух геть висох від наркоти.
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Ну, что сепарскому начальству из Кремля спустили, то оно и озвучило. А мнение местных шестерок никого не интересует.
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Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он.
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И с этой мразью Сивоха хочет примириться? Или дебил тли предатель.
Вывод: Украине нужен новый Президент и чем скорее тем лучше для Украины
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бедные буряты ...они поехали просто пострелять, а теперь до седьмого колена нужно выжечь нацию. Запомните Украину как огненный меч, детей на костры побросаем! Я не прощу вам ни Сашу Лавренко, ни Юру Цибулина....минимум четверых завалю, копайте яму одну на всех
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Наши от Осла брешут еще похлеще.-- Процедура повернення тіла гранатометника Максима Хітайлова, який загинув під час нападу бойовиків поблизу Хутора Вільного 18 лютого, триває.-отступили и бросили бойца.
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ара хам урод редкостный, как и вся шобла янелоха . гнать надо это говно из парламента.
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Ишь ты, почестей захотел. Этот сепар просто не проникся мудрой политикой великого *****. Его роль в этой истории быть безмолвным пушечным мясом. Максимум на что он может расчитывать это быть закопанным, а не просто съеденным собаками. Про пенсии, пособия и уж тем более почести не стоит и мечтать, ведь как известно "их там нет".
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Я чет не понимаю, ну ладно, "прорвались" - че дальше то? разведка боем, но у Рашки спутники, так что там просто постреливаешь себе и наши позиции секутся.
Если на то пошло, то атакующую группу пропустить, а потом окружить - опять не то, Путин бы на это не пошел.
Ну что это, зачем? Умом эту шваль не понять, только пулеметом унять. И желательно - MG-42. Могут повторить стену мяса 1.5-2м., когда немецких дидов увозили с психическими расстройствами от передка на отдых.
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Вы бы, комментаторы, тоже присоединялись и акцентировали внимание на российских/сепарских ресурсах данный факт.
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Кіл в опу Арахамії!!!Шоб знав як починалось!Все тайне стає явним!!
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