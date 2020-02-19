EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  2148  18
Материалы по теме:
Все про:Данилов (69) Китай (1193) эвакуация (496) COVID-19 (78)

 Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Ухани, - Данилов. ФОТО

В среду днем украинский самолет, который должен эвакуировать из ставшей эпицентром вспышки нового типа коронавируса Ухани (Китай) почти полсотни граждан Украины и нескольких десятков граждан других государств, совершил посадку в аэропорту этого города.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая", - написал Данилов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Никто не выедет, все", - на Львовщине местные жители заблокировали госпиталь, в который могут привезти эвакуированных из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он заверил, что на борту этого самолета опытная команда медиков.

"Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле", - подытожил он.

"Пассажиры украинского рейса в обязательном порядке проходят санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавирусом", - сообщило посольство Украины в Китае.

Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Ухани, - Данилов 01
Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Ухани, - Данилов 02
Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Ухани, - Данилов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3176703
 
 
 Топ комментарии
 
Да, когда приходит пипец - достается Украинский флаг и просыпается любовь к Родине.....
 показать весь комментарий
 
Ой, как китайцы смешно одеты на фото. Зачем? Наши вон ничего не боятся.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ой не зря Ухань наоборот стремно читается...
 показать весь комментарий
 
 
Да, когда приходит пипец - достается Украинский флаг и просыпается любовь к Родине.....
 показать весь комментарий
 
 
Это точно! Ноль налогов бюджет, но когда прикрутило спасайте нас. А сколько с 14-го года в россию свалило, в том числе родственники моей жены. Все там получили рос. паспорта, но при этом украинские не сдали, таких же по миру куча. Ну согласитесь, всякое может быть в жизни. Ливия 2011 года например, когда военный корабль за этими медичками посылали или Непал 2015 с Шкиряком. И здесь все вспомнят про неньку, спасайте нас.
 показать весь комментарий
 
Ой, как китайцы смешно одеты на фото. Зачем? Наши вон ничего не боятся.
 показать весь комментарий
 
 
Нашим, что - водка, что - пулемёт... Лишь бы с ног валило.
 показать весь комментарий
 
Китайцы, которые регистрируют пассажиров в аэропорту, одеты обычно, дополнение - маски и перчатки. И почему-то не паникуют. https://censor.net.ua/video_news/3176668/48_grajdan_ukrainy_i_29_inostrantsev_kotoryh_doljny_evakuirovat_pribyli_v_aeroport_uhani_posolstvo_videofotoreportaj
 показать весь комментарий
 
Зачем им паниковать? Они в карантинной зоне. И сами уже под наблюдением, они там живут.

Впрочем, они в мед. масках и в перчатках.

Эвакуируемые же - в обычных аптечных масках. И провести им надо около 15 часов в одном салоне самолета. Я "топлю" не за доп. защиту, а за то, чтобы все прилетевшие принудительно попали на обсервацию (а это под большим вопросом). Если хоть один в самолете будет заражен, вероятность заражения других очень велика.
 показать весь комментарий
 
тести мають ефективність біля 50 відсотків..
навять якщо протестовано перед посадкою всіх- 95 відсотків,що є інфіковані ранньої стадії(носії без симптомів)

звідси у всього екіпажу та медиків ймовірність інфікування теж ненульова
 показать весь комментарий
 
 
Гарант безопасности всего населения пиарится за счёт, того, что подвергает опасности жизни всех нас.

Ещё и сделал Украину "отстоиникам" для инограждан, чтобы отсиделись в карантине здесь а не подвергали опасности жизни жителей норвегии, испании, Аргентины и др.
 показать весь комментарий
 
 
"отсиделись в карантине"?
вы что-то путаете
нет никакого карантина
 показать весь комментарий
 
 
Карантин это наша страна, где народ не жалко.

Кстати, на фото пассажиры без перчаток... Людям обеспечили "безопасный" перелет.
 показать весь комментарий
 
 
Да, расчет всей операции на одно - "на авось, что пронесет".
 показать весь комментарий
 
 
Бубочка будет встречать вместе с Ермаком?
 показать весь комментарий
 
 
самолет передать кловану. пусть летает с ленкой.
 показать весь комментарий
 
 
У вся страна заражена короновирусом головного мозга. И ничего живут.
 показать весь комментарий
 
"Пасажири українського рейсу в обов'язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус", - повідомило посольство України в Китаї.

Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
2) Unlike China, 🇯🇵 reports all cases if they test positive even if no symptoms. China currently does *not* report a person as a confirmed case if he/she doesn't have symptoms. (If China's case rule has changed, let mе know

2) На відміну від Китаю, Японія повідомляє про всі випадки, якщо вони виявляються позитивними, навіть якщо відсутні симптоми.
У Китаї на теперішній час * не * повідомляється про підтверджений випадок, якщо у людини немає симптомів.
(Якщо китайські інструкції змінились-дайте мені знати)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх