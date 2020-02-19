 Самолет для эвакуации украинцев и иностранцев приземлился в аэропорту Ухани, - Данилов. ФОТО

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Только что украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки болезни, смогут вылететь из Китая", - написал Данилов.
Он заверил, что на борту этого самолета опытная команда медиков.
"Уверен, перелет будет комфортным и спокойным. С нетерпением ждем на родной земле", - подытожил он.
"Пассажиры украинского рейса в обязательном порядке проходят санитарный контроль на предмет выявления признаков заболевания коронавирусом", - сообщило посольство Украины в Китае.
Впрочем, они в мед. масках и в перчатках.
Эвакуируемые же - в обычных аптечных масках. И провести им надо около 15 часов в одном салоне самолета. Я "топлю" не за доп. защиту, а за то, чтобы все прилетевшие принудительно попали на обсервацию (а это под большим вопросом). Если хоть один в самолете будет заражен, вероятность заражения других очень велика.
навять якщо протестовано перед посадкою всіх- 95 відсотків,що є інфіковані ранньої стадії(носії без симптомів)
звідси у всього екіпажу та медиків ймовірність інфікування теж ненульова
Ещё и сделал Украину "отстоиникам" для инограждан, чтобы отсиделись в карантине здесь а не подвергали опасности жизни жителей норвегии, испании, Аргентины и др.
вы что-то путаете
нет никакого карантина
Кстати, на фото пассажиры без перчаток... Людям обеспечили "безопасный" перелет.
Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
2) Unlike China, 🇯🇵 reports all cases if they test positive even if no symptoms. China currently does *not* report a person as a confirmed case if he/she doesn't have symptoms. (If China's case rule has changed, let mе know
2) На відміну від Китаю, Японія повідомляє про всі випадки, якщо вони виявляються позитивними, навіть якщо відсутні симптоми.
У Китаї на теперішній час * не * повідомляється про підтверджений випадок, якщо у людини немає симптомів.
(Якщо китайські інструкції змінились-дайте мені знати)