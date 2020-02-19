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 Общество
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Все про:ВР (24422) майдан (3996) Россия (74983) Вятрович (233) Европейская Солидарность (263)

 Депутаты разных фракций призывают созвать внеочередную сессию для принятия заявления о Революции Достоинства, руководство парламента пока не отреагировало, - нардеп от "ЕС" Вятрович

Попытки "пятой колонны" Кремля навязать Украине российские тезисы о Евромайдане как государственный переворот, являются недопустимыми.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил народный депутат Владимир Вятрович в кулуарах парламента.

"Завтра очень важный день, и обидно, что пока руководство парламента не отреагировало на нашу инициативу. Суть ее заключается в том, чтобы созвать внеочередную сессию, на которой принять текст заявления парламента по политической оценке Революции Достоинства. Авторами этого текста заявления есть ряд депутатов из разных политических фракций, кроме "Оппозиционной платформы - За жизнь", и я один из них", - сказал нардеп.

Также он отметил, что сейчас в СМИ активизируется информационная кампания по дискредитации Революции Достоинства и ее участников, поэтому парламент должен четко заявить о своей однозначной позиции.

"Считаю, что сейчас она крайне важна, потому что сейчас мы являемся свидетелями развертывания информационной кампании против Майдана, публикации о ненастоящих Героях Небесной Сотни, что якобы майдановцы убивали невинных милиционеров", - отметил Вятрович.

Он обратил внимание на то, что пророссийские политические силы стремятся переписать историю событий на Майдане в выгодном для агрессора контексте.

"Зарегистрированный абсолютно скандальный законопроект Кивой, который заключается в том, чтобы гарантировать социальную защиту для представителей правоохранительных органов, участвовавших в событиях на Майдане, в частности Беркута. Это все, к сожалению, свидетельствует о четком намерении некоторых политических сил в Украине сделать разворот в отношении Майдана так, как эти события интерпретирует Россия", - сказал Вятрович.

"Для России - это крайне важно, потому что это абсолютно вписывается в ее общую концепцию, что якобы в Украине продолжается гражданская война, которая началась еще со времен Майдана. Нам крайне важно остановить этот разворот, потому что он будет иметь огромное негативное влияние на внутриполитическую и внешнеполитическую ситуацию", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176699
 
   
 Топ комментарии
 
Так продай комп или то из чего ты строчишь и купи себе что-нибудь.
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та ты всё врёшь! эпоха зубожиння закончилась еще в апреле 2019!
и сейчас учителя живут как презЕдент, а презЕдент и его слуги урода - как простые учителя - на 4000 баксов!
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Небесная Сотня, прости, мы всё проебали.
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Так продай комп или то из чего ты строчишь и купи себе что-нибудь.
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Нет. Он просто проголосовал за Зеленского.
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ага твои крымчаки и донецкие сильно богатыми стали
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та ты всё врёшь! эпоха зубожиння закончилась еще в апреле 2019!
и сейчас учителя живут как презЕдент, а презЕдент и его слуги урода - как простые учителя - на 4000 баксов!
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п.с. а особо выдающиеся слуги-кАрупциАнеры - типа бородатых баб и пуштунов - вообще живут как "прастой нарИд" - на 15-20 тысяч долларов в месяц/неделю. Скромно и зебилам в радость.
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Ну по заявлениям Вятрович чемпион ... Депутаты разных фракций призывают созвать внеочередную сессию для принятия заявления о Революции Достоинства, руководство парламента пока не отреагировало, - нардеп от "ЕС" Вятрович - Цензор.НЕТ 3350
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Лідером 5-й колони в Україні є президент, який в грудні відповів,
що події Революції Гідності -- це помилка і він жалкує.
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И Богдан назвал Майдан негативным явлением...
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і пруфи є. Чи тільки голоса ваших тараканів.
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не дурите людям голову, парашенка уже раз пролетел, с мовой, верой, томосом, про бабло случайно забыл
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Та це ж "вася ватник имбецил". Він цього і прагне
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А шо петюнчики п'ять років робили, мародерили???
🤔
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Это не поможет . Врагов Украины уже надо выносить с банковой ,причем ,не демократическим путем Депутати різних фракцій закликають скликати позачергову сесію для прийняття заяви про Революцію Гідності, керівництво парламенту поки не відреагувало, - нардеп від "ЄС" В'ятрович - Цензор.НЕТ 9439
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Ну судя по тому как страна стремительно движется к новому Майдану стараниями зебильных мародеров-капитулянтов, то поддержка мусоров из "реформированной" авакяшкой беркутни им очень даже будет нужна, а значит этих тварей всячески будут отбеливать и выставлять жертвами "радикалов". При этом следует помнить, что и при шоколадке были неоднократные попытки провернуть такую же аферу.
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А Богдан гуляє...та повій скликає до себе!Грошей у вас немає, каже, но ви тримайтеся!! Богдан - це візитна картка нового парламенту та уряду! Яка ж гидота дорвалася до влади...ще гірше попередників!...який жах
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