 Кабмин планирует до 2024 года довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране, - Милованов

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские села должны быть богатыми! Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране - с 85% до 100%", - говорится в сообщении.
Согласно стратегии до 2024 года планируется открытие для жителей села больше возможностей для развития через: привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство; увеличение перечня программ государственной поддержки; создание специального фонда; бизнес-инкубаторы для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия; новые механизмы для кооперации; поддержку производителей органической продукции; меры ОТГ для повышения комфорта жителей.
"За ближайшие 5 лет - планируем создать 200 000 новых рабочих мест на селе. Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей", - отметил Милованов.
а не.. то новая сказка для стада зебилов.. теперь о "средней зарплате" - на фоне обвала средней зарплаты с лета 2019 года))
Украинуукраинское село"
Насправді - 25 мільйонів 580 тис. грн. Про це свідчить офіційна відповідь Міністерства цифрової трансформації на запит нардепа Олексія Гончаренка. Ось посилання на документи https://t.me/oleksiihoncharenko/799?single
Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа
Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос попросил президента Украины Владимира Зеленского отправить на доработку Государственный оборонный заказ.
Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит!! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3176655
Половина уедет...
Половину выгонят с их же земли...
У ВРУ он уже привел первую партию...
Остальные в пути...
Гоев для начала нужно Остричь и усмирить...
- ???
- Да. Над законами, проектами, стратегией...
- Но ведь он дурак!
- Кто-то же должен!
ты давно был в селе? не под Киевом! а дальше... там же одни дедки и бабки остались...
народ драпает, даже не в город, а за кордон (какой по ближе...за тот и драпает)
Что будет в 2024 самому Сатане не известно...
Но ХУЖЕ НИ БУДЕТ!))))
Так вже 4 роки роки залишилося,а не 5.