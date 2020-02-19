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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (2024) село (133) Милованов Тимофей (164)

 Кабмин планирует до 2024 года довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране, - Милованов

Кабмин совместно с парламентом планирует выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране - с 85% до 100%.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские села должны быть богатыми! Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране - с 85% до 100%", - говорится в сообщении.

Согласно стратегии до 2024 года планируется открытие для жителей села больше возможностей для развития через: привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство; увеличение перечня программ государственной поддержки; создание специального фонда; бизнес-инкубаторы для 5000 участников, которые готовы создавать малые и средние предприятия; новые механизмы для кооперации; поддержку производителей органической продукции; меры ОТГ для повышения комфорта жителей.

"За ближайшие 5 лет - планируем создать 200 000 новых рабочих мест на селе. Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей", - отметил Милованов.

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Кабмин планирует до 2024 года довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176696
 
 
 Топ комментарии
 
Короче, город по зарплатам опустят до села и выровняют
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ви хоч до осені доживіть, а то тут аж до 24-го пасть розкрили, дебіли... До речі, дебілами ви самохрестились.
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- Он очень много работает!
- ???
- Да. Над законами, проектами, стратегией...
- Но ведь он дурак!
- Кто-то же должен!
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Короче, город по зарплатам опустят до села и выровняют
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Як підвищасть? Заставлять фермерів більше плати працівникам? Чи будуть рахувати зарплати заробітчан? Короче: тріпло ні про що.
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уффф.. ну наконец-то "40% роста ВВП" к 2024 году...

а не.. то новая сказка для стада зебилов.. теперь о "средней зарплате" - на фоне обвала средней зарплаты с лета 2019 года))
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п.с. милованов решил задействовать "проверенное решение" для роста экономики и на селе: "построить много прикольных кафешек - и народ вернется в Украину украинское село"
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п.с. Під час презентації додатку "Дія" Зеленський гучно заявив, що на його створення не витрачено жодної гривні з держбюджету. Він збрехав!
Насправді - 25 мільйонів 580 тис. грн. Про це свідчить офіційна відповідь Міністерства цифрової трансформації на запит нардепа Олексія Гончаренка. Ось посилання на документи https://t.me/oleksiihoncharenko/799?single
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Зеленський до сеансу астральної навігації і після нього - дві різні людини. Кабмин планирует до 2024 года довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране, - Милованов - Цензор.НЕТ 1736
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ви хоч до осені доживіть, а то тут аж до 24-го пасть розкрили, дебіли... До речі, дебілами ви самохрестились.
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19.02.20 14:15
Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа
Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос попросил президента Украины Владимира Зеленского отправить на доработку Государственный оборонный заказ.
Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит!! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3176655
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Если ракетную программу надо ЗАВАЛИТЬ - даже не сомневайтесь, она-таки БУДЕТ ЗЕ-валена. Вони це зро-***** разом! Тем более, С Омана уже звонили, спрашивали: как, мол и что?
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У мене порада - не трогайте, блдь, хоч село! Кабмин планирует до 2024 года довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране, - Милованов - Цензор.НЕТ 7149
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После продажы земли..селу п..а!)))
Половина уедет...
Половину выгонят с их же земли...
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Я чув що Моїсей веде своїх і вже десь у Болгарії. Кабмин планирует до 2024 года довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране, - Милованов - Цензор.НЕТ 3618
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У них будет новый пророк...дед Игрь...
У ВРУ он уже привел первую партию...
Остальные в пути...
Гоев для начала нужно Остричь и усмирить...
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А почему до 2024 может лучше до 3024 ну чтобы наверняка!!
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- Он очень много работает!
- ???
- Да. Над законами, проектами, стратегией...
- Но ведь он дурак!
- Кто-то же должен!
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Тимоха!
ты давно был в селе? не под Киевом! а дальше... там же одни дедки и бабки остались...
народ драпает, даже не в город, а за кордон (какой по ближе...за тот и драпает)
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Когда эти обещают, что то на 2024 год, нужно отобрать паспорта, а лучше привязать на цепь, потом спрашивать.
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ну, опуская мелочи типа планов до 2024-го года, скажу, что "развивая" село, вы тем самым его уничтожаете. парадоксально, но факт. аграрий покупает современные сеялку, трактор, комбайн, и тем самым в десятки раз уменьшает потребность в рабочих на гектар. а с дальнейшим внедрением gps, беспилотных методов надобность в людях стремится к исчезающе малой величине. выход - пытаться возродить животноводство, сахароварение.. но кому нужны ветеринары и технологи, если можно все залить селитрой и засадить кукурузой?..
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этот кабмин может только сравнять зарплаты по стране со средним по селу включая неработающих пенсионеров.
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Я почуму-то Васисуалия Лоханкина из Зол.Теленка представлял именно как Гончарука. А уж козлино-фараонская бороденка, да еще ...САМОКАТИК...!!!
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зелебобы только кормят завтраками, все их "достижения" только в будущем
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За пол года ЗЮзики страну положили на лопатки...
Что будет в 2024 самому Сатане не известно...
Но ХУЖЕ НИ БУДЕТ!))))
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Що за брєд?! Треба казати- Аїд навіть не знає. Кабмін планує до 2024 року довести рівень зарплат у сільській місцевості до середньої зарплати по країні, - Милованов - Цензор.НЕТ 672
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"За ближайшие 5 лет - планируем создать 200 000 новых рабочих мест на селе. Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей", - отметил Милованов.Источник: https://censor.net.ua/n3176696

Так вже 4 роки роки залишилося,а не 5.
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они останутся и на развалинах напишут-"здесь был вася!"
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Інвестиції? В сільске господарство? Воно повністю дибілєтнулось! Багато інвестицій в промисловість влилося після Давосу? Доречі: а няні для сільгосп-інвесторів будуть? Вміння доїти у цих нянь буде в приорітеті?
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гончарук-дороги,зеленский -больницы,милованов-зарплаты,кто что еще пообещает?
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Доведем должностной оклад председателя сельсовета до 100 000 грн?
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