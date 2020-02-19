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 Первые случаи заражения коронавирусом CОVID-19 зарегистрированы в Иране

В Иране впервые в стране зарегистрированы два случая заражения новым китайским коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Ирана.

Случаи были в центральной провинции Кум. Тесты показали положительный результат.

На данный момент инфицированные помещены на карантин. Проводится ряд исследований, о которых власти намерены уведомить после получения результатов.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov), был подтвержден в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже почти 15 тыс. человек, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3176693
 
 
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Да чего уж, если отдадут "черные ящики", то случаев ВНЕЗАПНО( ).... станет 100500
А если не отдадут, то Россия направит помощь для спасения Мухаммада аль Джакузи что прокашляться не может - зеленка, анальгин и грелка "русская"(кипятильник) Первые случаи заражения коронавирусом CОVID-19 зарегистрированы в Иране - Цензор.НЕТ 4457
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А шо так ? Вирус не опасен, эпидемия вообще смешная )))
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От корновируса умирают в основном Пенсионеры - потому этот Вирус только на руку странам 3 мира ...
Китайцы конечно сильно стратили допустив утечку такого вируса из лабораторий - но это еще не самый худший ...
К Скосить популяцию пенсионеров заинтересованы все страны ...
Потому Эпидемия - будит очень сильной - и самое главное в Украине будит жопа ....
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Это ж какое богатырское здоровье надо, чтоб прочихнуть вирусом сквозь паранджу!
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